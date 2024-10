Zielona przebudowa rynku w Czaplinku. Staną tu m.in. rzeźby ptaków

Rusza zielona przebudowa rynku w Czaplinku. Mieszkańcy wymusili zmiany w projekcie

Zobacz galerię 16 zdjęć

Przebudowa rynku w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) oficjalnie wystartowała. 10 października 2024 r. podpisano z wykonawcą umowę wartą ponad 8,6 mln zł. Po krytyce poprzedniego projektu miasto zdecydowało się na inne rozwiązania – ma być więcej zieleni, a także dającej cień małej architektury.

Przebudowa rynku w Czaplinku. Umowa podpisana

Zapowiadana przez lata przebudowa rynku w Czaplinku w końcu dojdzie do skutku. Miejsce to nie przechodziło większych modyfikacji od czasów PRL-u, ale teraz ma to się zmienić. 10 października 2024 r. miasto podpisało umowę z projektantem i zarazem wykonawcą inwestycji: firmą Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze TEBRA G. Kowalczyk Spółka jawna z Koszalina.

Celem modernizacji rynku jest zwiększenie funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej w centrum miasta. Koszt inwestycji to 8 607 910,94 zł brutto, z czego 90%, czyli 7 691 769,85 zł brutto stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu. Na wykonanie projektu, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i przeprowadzenie prac wykonawca ma 36 miesięcy. Oznacza to, że przebudowa zakończy się najpóźniej w październiku 2027 r.

– Wykonawca ma maksymalnie 36 miesięcy na realizację prac projektowych i wykonanie wszystkich robót budowlanych, jednak zapewnia, że będzie dążył do zrealizowania tego zadania w jak najkrótszym czasie – podaje miasto.

Jaki będzie nowy rynek w Czaplinku?

W wyniku przebudowy rynek w Czaplinku ma zyskać więcej zieleni niż dotąd, w tym drzewa i nowe skwery, a także zapewniające latem cień elementy małej architektury takie jak pergole. Przewidziano także przecinający plac ciek wodny oraz nowoczesną fontannę. Pojawi się nowe oświetlenie, w tym iluminacja fasady kościoła. Nie zabraknie też oczywiście nowych koszy na śmieci, stojaków na rowery i ławek. Te ostatnie przewidziano w dwóch rodzajach: zwykłe i z zadaszeniami (te ostatnie w południowej części rynku).

Zaplanowano także nowe pomniki:

istniejący pomnik Rybaka zostanie przesunięty i będzie stał w osi ul. Sikorskiego,

na osi kościoła stanie nowy pomnik, prawdopodobnie przedstawiający Przemysława II,

przy wejściu do niewielkiej uliczki łączącej rynek ze wzgórzem kościelnym stanie pomnik Templariusza.

Co więcej, zgodnie z zaproponowaną przez miasto koncepcją „ptasiego rynku” wprowadzone zostaną rzeźby czapli, nawiązujące oczywiście do nazwy miejscowości. Staną one przy fontannie oraz wzdłuż cieku wodnego.

Zasadniczo rynek ma zostać podzielony na dwie strefy funkcjonalne. Część południowa będzie uwolnioną od ruchu samochodowego przestrzenią rekreacji, rozdzieloną za pomocą zieleni na mniejsze obszary z ławkami, pergolami itp. Reszta placu pozostanie otwartą przestrzenią placową. Powierzchnia rynku zostanie wyrównana (znikną różnice wysokości), a wzdłuż wszystkich pierzei placu poza pierzeją z kościołem pojawią się szerokie ciągi piesze z możliwością wjazdu jedynie dla służb. Bardzo ważnym elementem ma być zachowana i nowa zieleń.

– Zachowany zostanie układ drzew – lip. Dodatkowo zostaną nasadzone lipy wzdłuż pierzei południowo-zachodniej. W centralnej części Rynku od strony południowej zostaną zachowane drzewa wysokie – wierzby i modrzewie. Zostaną posadzone także głogi i inne drzewa kwitnące. Planowana jest także niska zieleń w postaci klombów kwietnych z przewagą róż oraz roślin miododajnych. W części z drzewami wysokimi zakłada się nasadzenia roślin cieniolubnych (funkie itp.). W części z parkingami zakłada się wyższą zieleń krzewiastą – czytamy w opublikowanej przez miasto koncepcji.

Przypomnijmy, że rynek w Czaplinku ma wymiary 80 x 65 metrów. Choć otoczony jest w większości XIX-wieczną lub późniejszą zabudową, rynek wraz z pobliskimi ulicami to jeden z nielicznych zachowanych w Polsce przykładów średniowiecznego układu miasta.

Mieszkańcy skreślili pierwszy projekt za „betonozę”. Na drugi mieli wpływ

Warto przypomnieć, że pierwotna koncepcja przebudowy rynku w Czaplinku, przygotowana jeszcze w 2015 r., zakładała zupełnie inny kierunek zmian. Zgodnie z dominującymi w tamtym okresie trendami zaprojektowano plac w dużej mierze pozbawiony zieleni, pokryty granitowymi płytami, które planowano m.in. w miejscu dwóch istniejących dziś skwerów. Gdy koncepcja ta została „wyciągnięta z szuflady” i pokazana mieszkańcom w 2023 r., ci w większości ostro ją skrytykowali. W efekcie władze miasta zapewniły, że wizja ta nie będzie realizowana.

Autor: UM Czaplinek Nieaktualna już koncepcja przebudowy rynku w Czaplinku z 2015 r.

Nowa koncepcja została wypracowana przez miasto we współpracy ze Stowarzyszeniem To Tu – Akademia Twórczych Umiejętności z Czaplinka. Uwzględniono także wytyczne konserwatora zabytków, a także uwagi samych mieszkańców, zgłaszane podczas konsultacji społecznych. Nowy, skierowany do realizacji pomysł na rynek w Czaplinku, stawiający na zieleń i uwzględniający kwestie ekologiczne, spotkał się z dużo cieplejszym przyjęciem.

– Ważnym elementem projektu będzie fontanna z rzeźbami czapli oraz struga wodna biegnąca od fontanny do pompy z wodą pitną. Wprowadzone zostaną także podziemne zbiorniki retencyjne na wodę deszczową, wykorzystywaną do nawadniania – zachwalają nową koncepcję urzędnicy.

