Ruciane-Nida zyska nową strefę rekreacji nad wodą. Zacumujesz, zjesz, pograsz

Zobacz galerię 6 zdjęć Autor: UM Ruciane-Nida Wizualizacje nowego miejsca rekreacji nad jeziorem Guzianka Duża

Ruciane-Nida w woj. warmińsko-mazurskie to miasto tłumnie odwiedzane przez turystów. Teraz zyskają oni nową atrakcję. Pod koniec 2024 r. rozpoczęły się prace nad brzegiem jeziora Guzianka Duża, gdzie powstać ma nowa strefa rekreacji. Zaplanowano m.in. nową przystań żeglarską oraz pawilon gastronomiczny.

Ruciane-Nida. Buduje się nowa strefa rekreacji w miejscu po byłym tartaku

Nad samym brzegiem malowniczego jeziora Guzianka Duża, niedaleko popularnej miejscowości turystycznej Ruciane-Nida, długo straszyły opuszczone zabudowania po byłym tartaku. Należały one do prywatnego przedsiębiorcy, który najpierw długo nie płacił podatków, a ostatecznie zbankrutował. Teren o powierzchni blisko 14 ha wystawiony został na sprzedaż, a na początku 2024 r. udało się go nabyć gminie Ruciane-Nida.

W grudniu 2024 r. rozpoczęły się prace w terenie, których celem jest przekształcenie tej przestrzeni w nową strefę rekreacji nad samą wodą. Wykonawcą jest firma firma Grot House Sp. z o.o. z Pisza. Za blisko 10 mln zł w rok powstaną tu liczne atrakcje dla mieszkańców i turystów.

Powstanie tu ogólnodostępny teren rekreacyjny wyposażony w małą architekturę, boisko do gier zespołowych, miejsca wypoczynku, zieleń urządzona, ciągi komunikacyjne pieszo – jezdne i miejsca postoju, zaplecze sanitarne oraz pawilon gastronomiczny

– wyjaśnia Piotr Feliński, burmistrz Rucianego-Nidy. Cała inwestycja ma zakończyć się 6 grudnia 2025 r. Miejsce zacznie więc żyć zapewne z początkiem sezonu letniego 2026.

Jakie atrakcje nad jeziorem Guzianka Duża koło Rucianego-Nidy?

Jak informują władze miasta, mieszkańcy i turyści mogą spodziewać się po nowej strefie rekreacji nad jeziorem Guzianka Duża następujących obiektów:

pawilon gastronomiczny,

boisko do gier zespołowych,

przystań żeglarska,

pomosty,

nowe alejki do spacerów,

plac zabaw,

polana rekreacyjna,

zaplecze portowe z m.in. toaletami.

Przypomnijmy, że za projekt nowej strefy odpowiada biuro projektowe RESTUDIO Jacaszek Architekci Sp. z o.o. z Gdańska. Biuro to w 2021 r. wygrało konkurs na zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża.

Gmina Ruciane-Nida planuje utworzenie terenu rekreacyjnego nad brzegiem jeziora Guzianka Duża, przez które przebiega szlak wodny Wielkich Jezior Mazurskich. Teren ten znajduje się w niewielkiej odległości od przystani jachtowej i portu, skąd wypływają statki pasażerskie w kierunku Mikołajek i Giżycka. Ww. przedsięwzięcie będzie miało bardzo duże znaczenie dla promocji zrównoważonej turystyki, opartej na wykorzystaniu walorów przyrodniczych i historycznych. (...) Ponadto przyczyni się do aktywności sportowej mieszkańców i turystów, a także będzie stanowiło alternatywę do spędzenia wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przy jednoczesnym pełnieniu funkcji wypoczynkowej i rekreacyjnej

– można przeczytać w jednym z miejskich obwieszczeń dotyczących tej inwestycji.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Zbigniew Maćków. Robi się gęsto