Skwer Krasińskiego na Żoliborzu w połowie gotowy. Wcześniej był tu parking

Skwer Krasińskiego na Żoliborzu w Warszawie ma już gotowe 2 z 4 odcinków. W miejscu rozjeżdżonego parkingu w pasie drogowym pojawiły się nowe drzewa, krzewy, pnącza i atrakcje dla najmłodszych. Zobacz na zdjęciach, jak zmienia się ta część miasta.

Powstaje Skwer Krasińskiego w Warszawie. Dwa odcinki gotowe

Na co wydawać pieniądze z budżetu obywatelskiego? Mieszkańcy Warszawy nie mają wątpliwości: największą popularnością zawsze cieszą się projekty zazieleniania miasta. Realizacja jednego z takich projektów trwa właśnie na Żoliborzu – w miejscu parkingu powstaje Skwer Krasińskiego. Zaplanowano go na obszarze od ul. Broniewskiego do ulicy dojazdowej przy ul. Krasińskiego 69.

W maju 2024 r. oddano do użytku gotowy pierwszy z czterech odcinków, zaś w październiku 2024 r. – drugi. W ramach pierwszego, od ul. Broniewskiego do ul. A. German, posadzono 24 drzewa (m.in. modrzew europejski, lipę, klon, brzozę, sosnę i dąb szypułkowy), trawę oraz tysiące krzewów, bylin i roślin cebulkowatych. W ramach etapu drugiego, na południe od ul. A. German, zachowano dotychczasowe drzewa, a do tego pojawiło się 56 nowych (m.in. grusze, sosny czarne, jabłonie i modrzewie japońskie), a także byliny, pnącza, trawy ozdobne i krzewy.

Na skwerze pojawiły się betonowe półkule otoczone bezpieczną nawierzchnią i trejaże, na których wiosną będą pięły się pnącza. Spacerowicze mogą przysiąść na ławkach i przy nowych stolikach rozegrać np. partyjkę szachów. W ramach prac zamontowaliśmy też nowe śmietniki, a cały główny ciąg pieszy został oświetlony nowymi latarniami – podają urzędnicy.

Zobacz galerię 11 zdjęć Autor: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy Skwer Krasińskiego w Warszawie – etap II

Nowy, zielony skwer za 4,1 mln zł jest oddawany do użytku mieszkańców etapami:

w maju 2024 r. oddano do użytku odcinek 1 (od ul. Broniewskiego do ul. A. German),

w październiku 2024 r. ukończono odcinek 2 (na południe od ul. A. German do ul. Przasnyskiej),

obecnie trwają prace przy odcinku 3 (od ul. Przasnyskiej do ul. Krasińskiego 57),

w ostatniej kolejności powstanie odcinek 4 (do ul. dojazdowej przy ul. Krasińskiego 69).

Nad inwestycją czuwa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Prace budowlane wykona firma AKG Architektura Krajobrazu według projektu autorstwa firmy PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka. Główny wykonawca realizował już m.in. inwestycje w zespole pałacowo-parkowym w Wilanowie oraz w Łazienkach Królewskich.

Autor: UM Warszawa Mapa terenu, gdzie powstanie Skwer Krasińskiego na Żoliborzu.

Jakie atrakcje zaoferuje Skwer Krasińskiego?

Teren skweru wcześniej zajmował płaski, rozjeżdżony parking. W wyniku prowadzonych prac teren stanie się pagórkowaty, co ma m.in. tłumić hałas uliczny, a do tego mocno się zazieleni. Zaplanowano następujące nasadzenia:

ponad 100 drzew (m.in. grusze, głogi, świerki, sosny, lipy),

kilkadziesiąt tysięcy (m.in. róż, lilaków, dereni) oraz bylin i roślin cebulowych (np. narcyzów, tulipanów),

pnącza oraz trawy ozdobne (np. miskanty chińskie, seslerie jesienne),

łąki kwietne.

Nie zabraknie też oczywiście alejek, w tym częściowo betonowych (żeby możliwa była m.in. jazda na rolkach). Oprócz tego pojawią się elementy małej architektury takie jak:

strefa zabaw dla dzieci (m.in. drewniana ciuchcia),

stoliki do gry w warcaby i szachy,

ławki,

trejaże,

latarnie,

stojaki na rowery,

kosze na śmieci.

Na Żoliborzu Południowym nie ma w zasadzie terenu zieleni urządzonej, w której ludzie, z każdej grupy wiekowej, mogą znaleźć coś dla siebie, ten projekt jest na to odpowiedzią – pisał w 2017 r. pomysłodawca oryginalnego projektu skweru.

