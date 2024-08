Oto najpiękniejsze stacje metra w Warszawie. Zobacz, gdzie na linii metra M1 i M2 jest najładniej

15:46

Zobacz galerię 16 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Stacja metra Plac Wilsona, M1

Które przystanki linii M1 i M2 można nazwać najpiękniejszymi stacjami metra warszawskiego? Oto subiektywny przegląd najciekawszych i najbardziej przyciągających wzrok przystanków w całej sieci metra w Warszawie. Jak się prezentują?

Najpiękniejsze stacje metra warszawskiego. Subiektywny przegląd

Czy stacje metra mogą być piękne? Jak najbardziej. Choć w metrze interesuje nas przede wszystkim bliskość stacji oraz szybkość i wygoda podróżowania, to jego wygląd też jest dla wielu osób istotny. Mowa w końcu o miejscach, które codziennie oglądają tysiące osób. A zatem które stacje metra w Warszawie są najpiękniejsze?

Na takie pytanie nie sposób oczywiście udzielić obiektywnej odpowiedzi. Można jednak zaproponować subiektywny wybór ciekawych wizualnie stacji M1 i M2, które zdecydowanie wyróżniają się na tle innych. Stacje prezentujemy w przypadkowej kolejności.

Zobacz galerię 16 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Stacja metra Plac Wilsona, M1

Poniżej omawiamy pokrótce wybrane stacje metra w Warszawie, które na różne sposoby robią wrażenie. Uwzględniono zarówno wygląd peronów, jak i obszaru hali odpraw oraz wejść. Warto też podkreślić, że ładny wygląd stacji niekoniecznie idzie w parze z funkcjonalnością – przykładowo stacja metra Bemowo, która pojawia się w naszym zestawieniu, jest regularnie krytykowana za słabe oświetlenie oraz niewygodne ławki.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Stacja metra Płocka, M2

Metro Płocka, M2 – przemysłowa historia Woli

Stacja Płocka (2020) na 2. linii metra w Warszawie uzyskała w 2020 r. (jako jedna z trzech) nominację do prestiżowej Nagrody im. Miesa van der Rohe. To niewątpliwie ciekawy przystanek – dużo tu bieli, ale też barw brązu i miedzi, które mają nawiązywać do przemysłowej przeszłości tej części Woli. Wzrok przykuwają neony z nazwą stacji na ścianach zatorowych. Dodatkową atrakcją jest możliwość obejrzenia na poziomie hali odpraw repliki kości słonia leśnego, które znaleziono tu podczas budowy stacji.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Stacja metra Plac Wilsona, M1

Metro Plac Wilsona, M1 – wyjątkowa kopuła i unikalne wejścia

Stacja metra Plac Wilsona na 1. linii metra w Warszawie (2005) od lat wygrywa w rozmaitych rankingach na najładniejsze lub najciekawsze stacje metra w Europie. Trudno się temu dziwić – doświetlająca stację owalna kopuła, podświetlana na różne kolory, robi duże wrażenie. Podobać się może także pofalowany kształt sufitu stacji oraz ścian zatorowych (to m.in. element wytłumiający hałas). Warto też zwrócić uwagę na wejścia do metra od strony placu – takich nie ma żadna inna stacja.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Stacja metra Księcia Janusza, M2

Metro Księcia Janusza, M2 – parkowa zieleń i neony

Stacja metra Księcia Janusza (2020) była jednym z przystanków linii M2 nominowanych w 2020 r. do Nagrody im. Miesa van der Rohe. Tu projektanci postawili na zieleń, mającą kojarzyć się z pobliskimi parkami (Szymańskiego oraz Moczydło). Poza neonami z nazwą stacji uwagę zwracają ławki przypominające nieco kształtem łodzie lub kajaki, a także ciekawy geometryczny wzór na ścianach i podporach.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Stacja metra Stare Bielany, M1

Metro Stare Bielany, M1 – drewno na ścianach i nie tylko

Stację metra Stare Bielany (2008) można rozpoznać już na pierwszy rzut oka – to jedyna w całym metrze warszawskim stacja z drewnianymi zdobieniami. Nietypowy materiał wykorzystano do wykonania m.in. ławek oraz dekoracyjnych paneli na ścianach. Dekoracje są jednak oszczędne, dzięki czemu stacja zachowuje minimalistyczną elegancję.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Stacja metra Stadion Narodowy, M2

Metro Stadion Narodowy, M2 – przestrzeń, światło, zieleń

Zielona stacja metra Stadion Narodowy (2015) wyróżnia się na tle podobnych do siebie przystanków odcinka centralnego linii M2. Została bowiem zaprojektowana jako stacja przesiadkowa na 3. linię metra, co sprawiło, że jest większa i bardziej przestronna. Zadbano też o to, by dzięki świetlikom dostawało się tu dużo światła, a sufit podtrzymują ciekawe, rozszerzające się ku górze podpory. Na ścianach można też oglądać dekoracyjne mozaiki z nazwą stacji autorstwa Wojciecha Fangora.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Stacja metra Wilanowska, M1

Metro Wilanowska, M1 – antresole i sztuka

Wystrój stacji metra Wilanowska (1995), pochodzący z lat 90., dziś już nieco trąci myszką, ale to zdecydowanie najciekawszy z przystanków najstarszego odcinka linii M1. Dzięki antresolom po bokach ma się tu wrażenie przestrzeni, a do tego nie brakuje unikalnych dekoracji – to m.in. mozaika na podłodze oraz dwie grafiki Stefana Knappa przy windach. Co więcej, jedna z antresol jest wykorzystywana jako galeria fotografii.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Stacja metra Ulrychów, M2

Metro Ulrychów i metro Bemowo, M2 – styl industrialny i ściany zmieniające kolor

Stacje metra Ulrychów i Bemowo (2022 r.) są do siebie tak podobne, że trafiły do naszego zestawienia wspólnie. W rejonie wejść i na poziomie hali odpraw królują tu elementy industrialne: stal, szkło i cegła. Perony obu stacji w ciekawy sposób łączą odcienie bladej zieleni oraz miedzi. Najbardziej interesujące są jednak ściany zatorowe na stacji Bemowo, pokryte stalą kortenowską – będzie ona z upływem czasu „rdzewieć” w niegroźny sposób, stopniowo zmieniając barwę z szarej na czerwonawą.

Zobacz galerię 24 zdjęcia Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Wejścia do stacji metra w Warszawie

