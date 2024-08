Nowość na budowie tramwaju do Wilanowa – odbudowana nitka ul. Sobieskiego udostępniona dla ruchu. Mamy zdjęcia

Zobacz galerię 15 zdjęć Autor: Dariusz Jędrzejewski Wschodnia nitka ul. Sobieskiego otwarta na całej długości

Oddany został do użytku wschodni pas ruchu na całej długości ul Sobieskiego. To jeden z etapów budowy nowego ciągu komunikacyjnego wzdłuż budowanej linii tramwajowej ze Śródmieścia do Wilanowa. Zmianie uległy niektóre trasy linii autobusowych, a kierowcy muszą się przyzwyczaić do nowej organizacji ruchu na trasie.

Przez kilka ostatnich tygodni ekipy pracowały nad wykończeniem wschodniej nitki ulicy Sobieskiego od ul. św. Bonifacego do ul. Idzikowskiego. Tak intensywnych prac na odcinku budowy tramwaju do Wilanowa nie było tu od bardzo dawna. Trzeba było przygotować nie tylko ciąg główny, ale wszystkie przejazdy i skrzyżowania. Jeszcze w niedziele drogowcy montowali i sprawdzali nową sygnalizację świetlną. Prace trwały też nocą z niedzieli na poniedziałek.

Po Sobieskiego wschodnim pasem ruchu

Zamknięta została część, po której odbywał się dotąd ruch, a otwarta jest nowa odbudowana jezdnia wschodnia na całym odcinku ul. Sobieskiego od al. Wilanowskiej do Dolnej. Są nowe przejścia dla pieszych i przejazdy do ulic poprzecznych. Lokalizację zmieniły też przystanki autobusowe. Część z nich wróciła na swoje dawne miejsce. Tymczasowo na przystanki wykorzystane zostały także niektóre nowe platformy przystanków tramwajowych.

Wzdłuż linii tramwajowej już są gotowe częściowo pasy zieleni.

Na całym oddanym do ruchu nowym odcinku nie ma jeszcze położonej ostatniej ścieralnej warstwy asfaltu, więc wszystkie studzienki i inne elementy infrastruktury na jezdni zostały tymczasowo zabezpieczone masą bitumiczną.

Jakie będą kolejne prace?

Podobnie, jak na wcześniej oddanych odcinkach ul. Sobieskiego teraz na kolejnym fragmencie po otwarciu odbudowanej części od Nałęczowskiej do Idzikowskiego zachodni pas zostanie zdemontowany i zbudowany od podstaw. W niektórych miejscach będzie wymagało to podniesienia w stosunku do obecnego stanu nawet o 1 m, tak jak na skrzyżowaniu z ul Limanowskiego. Wzdłuż oddanego do użytku wschodniego pasa będzie trwać rozpoczęta i zaawansowana już odbudowa chodników i dróg rowerowych. Będą także prowadzone prace na torowiskach. Muszą także zostać wybudowane brakujące platformy przystankowe przy torach. Na tych już istniejących są montowane barierki. Niedługo będą montowane też wiaty przystankowe.

Kiedy ruszy tramwaj?

Na torowiskach trwają prace przy wymianie źle utwardzonych łączników pomiędzy szynami a betonowymi podkładami. To była jedna z przyczyn przesunięcia oddania torowiska do użytku o dwa miesiące do listopada. Na razie wszystko wskazuje, że jest szansa, że pierwsze tramwaje na trasie pojawią się w listopadzie. Słupy, a w niektórych miejscu i trakcja jest już gotowa.

