Nowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie już za miesiąc

14:50

Zobacz galerię 37 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w trakcie budowy

Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odbędzie się 25 października. Zobacz, jak wygląda projekt słynnego architekta Thomasa Phifera. Co zobaczymy w MSN na placu Defilad?

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – otwarcie już jesienią

Nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie powstała w ramach projektu Nowego Centrum Warszawy. Umowa na projekt architektoniczny Muzeum Sztuki Nowoczesnej została podpisana w 2014 roku z amerykańską pracownią architektoniczną Thomas Phifer and Partners. W 2019 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy. Została nim firma WARBUD, z którą umowę na budowę podpisano 28 lutego 2019. Otwarcie MSN ma nastąpić 25 października 2024 r.

– Warszawiacy i warszawianki! Już niedługo spotkamy się w nowym gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy placu Defilad. Obecnie montujemy oświetlenie i wylewamy posadzki, ale za kilka miesięcy, dokładnie 25 października, ten niesamowity budynek wypełni sztuka. Zawisną tu m.in. dzieła Aliny Szapocznikow, Magdaleny Abakanowicz i Edwarda Dwurnika. Do zobaczenia w nowym MSN-ie! – zaprasza na otwarcie Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Jak już wspomnieliśmy, za projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odpowiada nowojorska firma architektoniczna Thomas Phifer and Partners, we współpracy z partnerem w Polsce – pracownią APA Wojciechowski. Projektantem konstrukcji i instalacji jest biuro BuroHappold Engineering. Funkcję inżyniera kontraktu sprawuje konsorcjum Ecm Group Polska i Portico Project Management.

Autor: archiwum serwisu Projekt budynków MSN (biały) i teatru TR Warszawa (czarny) autorstwa nowojorskiej pracowni Thomas Phifer and Partners. Il. SERWIS PRASOWY MSN W WARSZAWIE

Muzeum Sztuki Nowoczesnej – jakie będzie?

Przed Pałacem Kultury i Nauki, wzdłuż wschodniej strony ul. Marszałkowskiej w czerwcu 2019 rozpoczęto roboty budowlane. Stanął tu, długi na ponad 100 m i wysoki na 26 m, minimalistyczny gmach o białych elewacjach. Fasada jest wykonana z wylewanego na budowie betonu architektonicznego, który został poprzecinany pasami okien doświetlających przestrzenie publiczne galerii. Tak w dużym skrócie wygląda gmach Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Przyziemie budynku będzie otwarte i dostępne dla każdego bez konieczności kupowania biletu. Znajdzie się tu m.in. kawiarnia. W środku gmachu MSN, na najwyższej kondygnacji budynku zaprojektowano galerie, które będą doświetlone światłem rozproszonym przez świetliki rozmieszczone w dachu. Na kondygnacji podziemnej -1 powstanie kino dla 150 osób, dwie sale wykładowe, pracownie konserwatorskie, magazyny, zaplecze kawiarni i pomieszczenia techniczne, zaś na kondygnacji -2 pomieszczenia do przechowywania i obróbki dzieł sztuki, doki rozładunkowe, niższa część kina oraz pozostałe pomieszczenia techniczne. W budynku powstanie 20 000 m² powierzchni całkowitej na 4 kondygnacjach nadziemnych i 2 kondygnacjach podziemnych.

Zobacz galerię 37 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w trakcie budowy

Zobacz galerię 51 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, listopad 2023

Film z budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Muzeum Sztuki Nowoczesnej pod Pałacem Kultury, a po sąsiedzku Teatr TR

W przyszłości bliżej Pałacu Kultury i Nauki ma powstać budynek o ciemnych elewacjach – nowa siedziba Teatru TR. Ten również został zaprojektowany przez amerykańskiego architekta Thomasa Phifera. Oferty złożone w przetargu przekroczyły jednak oczekiwania finansowe miasta. Jak dowiedziała się redakcja Muratora Plus, inwestycja zostanie podzielona na etapy, z czego w pierwszej kolejności powstaną podziemia. Z kolei obok obu budynków powstaje obecnie zielony plac Centralny z drzewami, krzewami i sadzawką.

Natomiast prawie naprzeciwko Muzeum Sztuki Nowoczesnej znajduje się odnowiony, sławny warszawski pawilon Zodiak, gdzie obecnie zamiast wcześniejszego baru utworzono przestrzeń publiczną, gdzie mają odbywać się m.in wystawy i dyskusje dotyczące architektury. Jednym słowem, do centrum miasta wkracza w nowym wydaniu kultura i sztuka.

Zobacz galerię 4 zdjęcia Autor: UM Warszawa zeum Sztuki Nowoczesnej oraz Teatr Rozmaitości - plac pomiędzy budynkami

Autor: WARBUD Z lewej biały pawilon Muzeum Sztuki Nowoczesnej, obok ciemna elewacja na budynku Teatru Rozmaitości, z prawej ukrył się Pałac Kultury i Nauki

Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej - harmonogram prac:

luty 2019 – podpisanie umowy z generalnym wykonawcą

czerwiec 2019 – rozpoczęcie prac budowlanych

grudzień 2019 – wykonanie robót palowych

marzec-kwiecień 2020 – wykonanie płyty fundamentowej

lipiec 2020 – wykonanie stanu zerowego

lipiec 2022 – wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku

maj 2023 – wykonanie elewacji budynku

listopad 2023 – prace wewnątrz gmachu i w otoczeniu budynku

marzec 2024 – prace wykończeniowe

Autor: Thomas Phifer and Partners Muzeum Sztuki Nowoczesnej powstaje w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki

Wędrówka Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Muzeum Sztuki Nowoczesnej najpierw opuściło pawilon Emilia przy ul. Emilii Plater i przeniosło się do siedziby przy ul. Pańskiej w oczekiwaniu na siedzibę tymczasową w innym miejscu. Ratunkiem okazał się użyczony pawilon tymczasowej galerii sztuki Temporäre Kunsthalle z Berlina. Pawilon został użyczony muzeum bezpłatnie przez jego właściciela, wiedeńską fundację Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, założoną przez Francescę von Habsburg. Obiekt o wymiarach 20 x 56 m oraz wysokości 11 m został przeniesiony do Warszawy. Dzięki prostej konstrukcji modułowej była możliwa szybka jego adaptacja do nowych warunków przestrzennych. Tymczasowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie została ustawiona nad Wisłą przy Centrum Nauki Kopernik. MSN opuści je w kwietniu 2024 r., wraz z końcem sezonu.

Autor: Muzeum Sztuki Nowoczesnej Muzeum Sztuki Nowoczesnej - tymczasowy pawilon przy Centrum Nauki Kopernik

Muzeum Sztuki Nowoczesnej na Pańskiej i nowa siedziba w liczbach

Wykonawcą obu siedzib Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest firma Warbud. Porównajcie tymczasową i przyszłą siedzibę MSN.

Nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Lokalizacja: ul. Marszałkowska (po stronie placu Defilad)

ul. Marszałkowska (po stronie placu Defilad) Powierzchnia galeryjna: 4574 m²

4574 m² Powierzchnia programowa: 10 348 m²

10 348 m² Powierzchnia całkowita: 20 000 m²

20 000 m² Liczba kondygnacji podziemnych: 2

2 Liczba kondygnacji nadziemnych: 4

4 Wysokość zabudowy: 24,95 m

24,95 m Wymiary budynku w rzucie około: 104 x 40 m

104 x 40 m Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą: 28 lutego 2019

28 lutego 2019 Planowane przekazanie terenu wykonawcy: 1 kwietnia 2019

1 kwietnia 2019 Planowany czas trwania budowy: 42 miesiące

42 miesiące Szacowany termin otwarcia: jesień 2024

jesień 2024 Wartość robót budowlanych: 416 970 000 zł brutto

Tymczasowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Lokalizacja: ul. Pańska

Powierzchnia całkowita: 1126 m²

1126 m² Powierzchnia użytkowa: 1045 m²

1045 m² Kubatura: 12 364 m³

12 364 m³ Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

1 Wartość kontraktu: 5 644 000 zł brutto