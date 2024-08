Niesamowita przemiana pałacu Sobieszów w centrum edukacyjne. Zobacz zdjęcia

– Trudności technicznych było sporo, ale szczególnie utkwiło nam w pamięci sala kominkowa w Pałacu, gdzie nad kominkiem trzeba było odtworzyć tarcze herbowe. W projekcie nie było propozycji tych wizerunków, ponieważ projektant przypuszczał, że w trackie prac konserwatorskich zostaną odsłonięte. W trakcie prac okazało się, że je skuto. Na szczęście Daniel Pindelski, pracownik KPN znalazł fotografię przestawiająca te herby przed skuciem i na tej podstawie udało się ustalić ich wygląd. Wykonawca, firma Pre-Fabrykat w ramach kontraktu, bez dodatkowego wynagrodzenia zlecił wykonanie tych herbów – opowiadają nasi rozmówcy. – Co ciekawe, okazało się, że są to herby małżeńskie, należące do Johanna Antona Schaffgotscha oraz jego żony Marii Franziski, baronowej Serényi von Kis-Serény. Żyła w latach 1679–1707. To jej herbem był wąż w koronie z szachownicą i pegazem, Serenyi. Można domniemywać, że posag pierwszej żony był podwaliną pod tworzenie biblioteki majorackiej, świadczyć o tym mogą putta („aniołki”) z książkami nad kominkiem. Możliwe nawet, że jej posag przyczynił się do budowy nowej siedziby majoratu, czyli Pałacu Sobieszów.