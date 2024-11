Najwyższa wieża kontroli lotów w Polsce ma już 5 lat i jest na lotnisku Katowice Airport

12:05

Zobacz galerię 7 zdjęć Autor: Dorota Niećko Wieża kontroli lotów Katowice Airport

Jest najwyższą tego typu konstrukcją w całej Polsce. Wieża kontroli lotów na lotnisku Katowice Airport ma 46 metrów wysokości, a kontrolerzy pracują na wysokości 41 m. Wieża świętuje właśnie 5. urodziny. Wyższa od niej będzie wieża, jaka powstanie na lotnisku w Krakowie i CPK - ta będzie mieć aż 105 metrów.

Spis treści

MuratorPlus: Zazielenianie Katowice Airport Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Najwyższa wieża kontroli lotów w Polsce

Najwyższa wieża kontroli lotów w Polsce stoi na lotnisku Katowice Airport i właśnie świętuje 5. urodziny. Ma 46 metrów wysokości - to wysokość ok. 14-piętrowego bloku - a poziom operacyjny jest na wysokości 41 metrów. Wieża w Pyrzowicach będzie w kraju najwyższa aż do momentu oddania do użytku wieży kontroli lotów w CPK, gdzie planowany jest obiekt o wysokości 105 metrów. Z kolei druga pod względem wysokości jest obecnie wieża w Krakowie - Balicach - ma 45 m. Tu sala operacyjna położona jest na wysokości 38,68 m. Dla porównania: najwyższa wieżą kontroli ruchu lotniczego na świecie jest w Arabii Saudyjskiej (Dżudda) i ma 136 m. A np. wieża kontroli lotów w Rzeszowie Jasionce ma 33 m wysokości. Poprzednia miała zaledwie 11 m!

Sala operacyjna na lotnisku w Katowicach jest lustrzanym odbiciem sali operacyjnej na lotnisku w Krakowie. Oba lotniska, Katowice i Kraków, mogą więc nawzajem przejmować swoje obowiązki.

Kiedy uruchomiono nową wieżę w Pyrzowicach?

To było jesienią 2019 roku. Oficjalnie otwarto ją 20 października 2019, w Międzynarodowym Dniu Kontrolera Lotniczego, ale kontrolerzy przenieśli się tu pod koniec listopada. Wcześniej na lotnisku w woj. śląskim była wieża, która miała zaledwie 23 metry wysokości. Istnieje do dziś, i wciąż jest w posiadaniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Stoi tuż przy terminalu A. Jednak niebawem zniknie, ponieważ Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, które zarządza Katowice Airport, ogłosiło właśnie przetarg na wybór projektanta nowego głównego terminala pasażerskiego. A on stanie m.in. w miejscu starej wieży, którą trzeba będzie rozebrać.

Jak pracują kontrolerzy ruchu lotniczego?

Wieża na lotnisku w Pyrzowicach kłada się z dwóch części. Niższa to dwukondygnacyjny budynek, wyższa "prawdziwa" wieża, która ma wysokość 45,75 m i widać ją z daleka z trasy S1. Wokół powstał też mowy system dróg wewnętrznych i parkingi. Obudowę wieży zaprojektowano z aluminiowej płyty kompozytowej.

Salą operacyjna jest na wysokości 41 m i jest wyposażona jest w nowoczesne systemy zapewniające bezpieczeństwo i obsługę większego ruchu w przestrzeni powietrznej. Jednym z nich jest PansaUTM, system do zarządzania ruchem dronów m.in. w strefie kontrolowanej lotniska.

Kontrolerzy zbliżeń swoje pomieszczenia mają na dolnym poziomie wieży, a wieżowi - w hali na najwyższym poziomie. W wieży są też pomieszczenia socjalne dla pracowników, takie jak jednoosobowe pokoje wypoczynkowe, łazienki, kuchnia z jadalnią czy siłownia. Dyżur kontrolera trwa bowiem 7,5 godziny, ale po 5,5 godz. pracy obowiązkowa jest przerwa.

Wieża kontroli lotów na lotnisku CPK

Według założeń master planu lotniska CPK, wieża kontroli lotów będzie miała nawet 105 m wysokości i salę operacyjną kontrolerów na wysokości ok. 90 metrów nad płytą lotniska. Ale ta wysokość zostanie precyzyjnie określona po przeprowadzeniu analiz widoczności – w pierwszej fazie projektowania. Zaprojektuje polskie biuro JSK Architekci, odpowiedzialne m.in. za projekty Terminala 2 lotniska w Gdańsku, terminala lotniska we Wrocławiu i pirsu zachodniego Terminala 1 lotniska w Monachium. Umowę podpisano w 2023 roku.

Ile samolotów lata nad Polską?

Jaki informuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), każdego dnia kontrolerzy dbają o bezpieczeństwo pasażerów blisko 3 tys. samolotów przemieszczających się nad Polską. - Nadzorowana i kontrolowana przez nas przestrzeń powietrzna liczy przeszło 334 tys. km kwadratowe i jest jedną z największych w Europie. Codziennie na pokładach samolotów przelatujących nad Polską znajduje się blisko pół miliona pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest jedyną w Polsce instytucją, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego - czytamy na stronie PAŻP.

Wieże na lotniskach w Polsce. Zdjęcia

Zobacz galerię 7 zdjęć Autor: Dorota Niećko Wieża kontroli lotów Katowice Airport

Elewacja - mokra czy sucha. MUROWANE STARCIE Piotr Laskowski oraz Radosław Murat zapraszają na "Murowane Starcie". W tym odcinku, prowadzący zetrą się o wybór technologii ocieplenia ścian zewnętrznych. Co i w jakich sytuacjach wybrać, elewację mokrą czy suchą? Zapraszamy do odsłuchu Murowane starcie To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video