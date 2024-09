Największa pompa ciepła w Polsce ogrzeje Rzeszów. Będzie wykorzystywać ciepło z miejskich ścieków

To nowatorska inwestycja w skali całej Polski. Prezesi PGE, PGE Energia Ciepła oraz PGE Obrót podpisali z miastem Rzeszów list intencyjny w sprawie budowy wielkoskalowej pompy ciepła, dzięki któremu mieszkańcy zyskają ekologiczne źródło ciepła.

Umowa na dzierżawę terenów pod zabudowę pompy została podpisana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie Marcina Lewandowskiego oraz dyrektora Elektrociepłowni w Rzeszowie Tadeusza Kępskiego.

Ścieki jako źródło energii – jak to działa?

Ścieki komunalne należą do źródeł ciepła odpadowego (podobnie jak ciepło z serwerowni i centrów danych, systemów klimatyzacji, gazów wylotowych). Charakteryzują się stałą temperaturą, dzięki czemu mogą być stabilnym źródłem dolnym dla pompy ciepła. Dzięki czynnikowi roboczemu i procesowi jego sprężania w instalacji można uzyskać w ten sposób wydajne źródło ogrzewania. Wykorzystanie strumienia ciepła odpadowego, które w normalnych warunkach jest tracone bezpowrotne to ogromny zastrzyk energii w ogólnym bilansie. Taki system jest dodatkowo także całkowicie ekologiczny, a w przypadku wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z OZE także zeroemisyjny.

Pompa ciepła w Rzeszowie

W Rzeszowie oczyszczalnia ścieków i elektrociepłownia PGE Energii Ciepła znajdują się obok siebie, co ułatwiło współpracę. Dodatkowo w sąsiedztwie obu zakładów wznosi się nowoczesny zespół Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów z Odzyskiem Energii (ITPOE) należące również do PGE Energia Ciepła. To zgrupowanie zakładów stworzy nowoczesny hub energetyczny dostarczający ekologiczną energię.

Rzeszowska instalacja odzysku ciepła z oczyszczonych ścieków ma uzyskać moc 14 MWt. Koszt budowy oszacowany został na 76 mln zł. Jeśli uda się szybko wdrożyć projekt do realizacji to planuje się jego zakończenie do października 2027 r.

Zmniejszenie emisji CO 2 i innych gazów oraz pyłów wpłynie na poprawę stanu powietrza w mieście. Dodatkowo pompa ciepła wpłynie na poprawę środowiska wodnego w rzece Wisłok, do której trafiają oczyszczone ścieki. Dzięki odzyskowi ciepła ścieki będą miały niższą temperaturę i nie będą podwyższać naturalnej temperatury wody w rzece.

Czystsze powietrze w Rzeszowie jeszcze w 2024 r.

Planowana pompa ciepła jest pierwszym projektem tego typu PGE Energii Ciepła, ale grupa realizuje już w Rzeszowie kolejną ze swoich energetycznych inwestycji. W należącej do grupy elektrociepłowni kończy się budowa bloku kotłowni gazowej o mocy 186 MWt, co pozwoli wyłączyć dwa stare kotły węglowe. Według specjalistów z firmy emisja CO 2 dzięki temu rozwiązaniu spadnie o 56%, co daje 19 tys. ton w skali roku. Drugą z realizowanych zresztą po sąsiedzku inwestycji jest rozbudowa ITPOE Rzeszów o drugą linię technologiczną, dzięki czemu wydajność instalacji zamieniającej odpady komunalne w energię wzrośnie do 180 tys. ton. Zakończenie tej inwestycji jest planowane w I kwartale 2025 r.

źródło: PGE Energia Ciepła, UM Rzeszów