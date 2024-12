Największa inwestycja Uniwersytetu Warszawskiego ruszyła. Co powstaje na Powiślu?

13:29

Zobacz galerię 14 zdjęć Autor: Uniwersytet Warszawski/BBGK Architekci Wizualizacja inwestycji UW przy ul. Bednarskiej_BBGK Architekci

Na Powiślu, przy ul. Bednarskiej 2/4, ruszyła budowa nowoczesnego gmachu Uniwersytetu Warszawskiego. Z ogrodem na dachu i agorą wewnątrz. Budowa potrwa 3 lata, pochłonie ponad 205 mln zł.

Spis treści

Na pustym placu, a kiedyś boisku liceum „Bednarska”, którego siedzibę w historycznych Łaźniach Teodozji Majewskiej zajmuje od wielu lat wydział dziennikarski Uniwersytetu Warszawskiego, wyrośnie przepiękny, nowoczesny gmach o niezwykle lekkiej, prawie ażurowej formie. Zaprojektowało go biuro BBGK Architekci. Prace budowlane ruszyły.

Miejsce z potencjałem

Nowa siedziba powstanie pod adresem Bednarska 2/4, ale tak naprawdę gmach wyrośnie pomiędzy ulicami Dobrą, Na Zjeździe i Wybrzeżem Kościuszkowskim. Pierzeję Bednarskiej zajmuje klasycystyczny gmach łaźni z potężnym portykiem wspartym na sześciu kolumnach. Na jego tyłach jest jeszcze dawna sala gimnastyczna, w której po przebudowie umieszczono, m.in. wydziałowe studio radiowo-telewizyjne. Stara siedziba wydziału zostanie połączona z nowym budynkiem tworząc jeden kompleks w kwartale ulic, zapełniając lukę w pierwszej linii zabudowy nad Wisłą. Tuż obok na przedłużeniu Bednarskiej jest przejście pod Wisłostradą na bulwary wiślane a 300 m dalej jest kładka na Pragę.

– Nowy budynek, który powstanie na Powiślu, jest jedną z największych inwestycji uniwersyteckich. Dzięki jej realizacji powstaną dogodne warunki do pracy i nauki dla pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu. Stworzenie nowoczesnych przestrzeni dydaktycznych i naukowych, w których możliwe będzie wykorzystywanie innowacyjnych technologii, przyczyni się do rozwoju interdyscyplinarnych badań oraz kształcenia na uczelni – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Do trzech razy sztuka

Działka na tyłach Łaźni Teodozji Majewskiej była od dawna przeznaczona na rozbudowę Uniwersytetu Warszawskiego. Nowy budynek był planowany już od ponad 20 lat. Pierwsza koncepcja powstała już w 2002 r. Dwukrotnie już rozpisywane były przetargi na projekt i wyłaniani byli projektanci, ale za każdym razem uczelnia odstępowała od umów. Wreszcie się udało i zrealizowany tu będzie zwycięski projekt biura architektonicznego BBGK Architekci z konkursu w 2020 r. zorganizowanego przez SARP na zlecenie Uniwersytetu Warszawskiego.

Budowa gmachu ruszyła. Jej zakończenie planowane jest w drugiej połowie 2027 roku. Koszt inwestycji ma zamknąć się w kwocie 205 mln. zł.

Duży gmach, którego nie widać

Gmach można określić słowem „przewiewny”. To słowo pasuje do opisania jego niezwykłej formy. Można jeszcze powiedzieć o nim, że jest ażurowy, bo jego bryła złożona jest z wielu przenikających się elementów, które tworzą wielopłaszczyznowe przestrzenie wypełnione światłem. Ogromny budynek o powierzchni 19,2 tys. m² nabiera przez to niezwykłej lekkości. W strukturze elewacji oraz na dachu trzykondygnacyjnego budynku znaczny udział mają rośliny. W zielonym kolorze są także elewacje, co sprawia, że potężny gmach nie przytłoczył położonej w sąsiedztwie zabudowy, a zarazem wtopił się otaczające tereny zielone.

Puste ażurowe przestrzenie w konstrukcji wypełniają w dużej mierze przeszklenia o dużej powierzchni. Sercem kompleksu jest wielki hol, w centralnej części otwarty na wszystkie kondygnacje aż po przeszklony dach. Łączy wszystkie zaprojektowane wokół niego przestrzenie i części budynku. W bryle zaprojektowane są zielone tarasy i dach z przestrzenią do wypoczynku, nawiązując do leżącego kilkaset metrów dalej także przy ul. Dobrej słynnego budynku BUW. Ponad przestrzeń zielonego dachu wyciągnięte zostały przeszklone bryły dodatkowych pomieszczeń, m.in. służących do wypoczynku, które częściowo tworzą niepełną czwartą kondygnację naziemną. W podziemnej części budynku będzie znajdował się parking, gdzie znajdzie się także miejsca z ładowarkami dla samochodów elektrycznych.

Autor: UW/BBGK Architekci Od strony Wisły ażurowa fasada budynku znika wśród zieleni elewacji i tarasów z roślinnością

Więcej miejsca do nauki i spotkań

Nowy budynek będzie połączony z obecną siedzibą wydziału przy ul. Bednarskiej. Poza salami wykładowymi i seminaryjnymi, znajdować się będą w nim m.in. pomieszczenia dydaktyczne i badawcze, takie jak studia TV, radiowe i fotograficzne oraz Laboratorium Badań Medioznawczych wyposażone w nowoczesne urządzenia specjalistyczne, pracownie komputerowe, sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne, administracyjne, a także usługowe. W czytelni, zaaranżowanej jako otwarta przestrzeń, znajdować się będą miejsca do pracy zespołowej oraz indywidualnej. W obiekcie uwzględnione będą udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami ruchową, słuchową i wzrokową, takie jak np. pętle indukcyjne i bezprogowe wejścia oraz rozwiązania proekologiczne oparte m.in. na odnawialnych źródłach energii.

źródło: www.uw.edu.pl

