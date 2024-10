Modernizacja Gorzelni w Kochcicach wyróżniona przez serwis Muratorplus.pl w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

14:30

Zobacz galerię 35 zdjęć Autor: z archiwum konkursu Modernizacja Roku Modernizacja Gorzelni w Kochcicach

Modernizacja Gorzelni w Kochcicach (woj. śląskie) pozwoliła nie tylko ocalić wyjątkowy kompleks historycznych budynków przed popadnięciem w ruinę, ale też dać mu drugie życie. Inwestycja znana pod nazwą Żółty Folwark znalazła się w tym roku wśród finalistów konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. Prezentujemy ją w ramach naszego cyklu „Metamorfozy na Plus”.

Żółty Folwark jak nowy. Modernizacja Gorzelni w Kochcicach

Jeszcze nie tak dawno temu zabudowania dawnej Gorzelni w Kochcicach pod Lublińcem z wolna popadały w ruinę. We wpisanym do rejestru zabytków kompleksie z początków XX w., należącym pierwotnie do hrabiego Ludwika von Ballestrema, prowadzono produkcję jeszcze w latach 90., jednak później rozpoczął się powolny upadek. Zaniedbane budynki uległy dewastacji i wydawało się, że nie czeka ich już żadna przyszłość.

Dziś miejsce to wprost trudno poznać. Dawne zabudowania folwarczne z 1903 r. odzyskały piękno, przekształcając się w wielofunkcyjną przestrzeń z m.in. salą kinową, wystawą multimedialną, kawiarenką oraz wieżą widokową. W 2024 r. inwestycja „Żółty Folwark - Rekonstrukcja i renowacja zabytkowej Gorzelni w Kochcicach” znalazła się w gronie finalistów XXVIII edycji prestiżowego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. W jego ramach inwestycja została wyróżniona przez serwis Muratorplus.pl.

– W cyklu „Metamorfozy na Plus” prezentujemy przedsięwzięcia, dzięki którym zapomniane historyczne obiekty i wnętrza otrzymują drugie życie za sprawą pasjonatów, racjonalnych biznesmenów, rzetelnych samorządowców, czy wreszcie – niespokojnych dusz... Wszyscy oni ożywiają dzięki swoim wizjom dorobek umysłów i rąk pokoleń architektów, inwestorów i budowniczych, którzy na placu budowy zostawili przed laty nadzieję, że ich dzieło ucieszy w odległej przyszłości jeszcze niejedno oko…

Metamorfoza Gorzelni w Kochcicach. Jakie prace przeprowadzono?

Przetarg na rekonstrukcję i renowację dawnej Gorzelni wraz z zabudowaniami folwarcznymi inwestor – gmina Kochanowice – rozstrzygnął w listopadzie 2020 r. Wykonawcą prac według projektu firmy „TU” Tomasz Ulman Żarki została firma Zakład Usługowo Remontowy Idziaszek Sp. z o.o. Nowe Miasto nad Wartą.

Adaptacja budynku Gorzelni obejmuje przebudowę, nadbudowę, odbudowę istniejącego obiektu pod funkcję kulturalno-rekreacyjną. Przedmiotowy obiekt posiada duże walory historyczne, architektoniczne (detale elementów kamiennych, ceglanych, a także drewnianych, wątków murarskich) oraz jest wpisany do rejestru zabytków

– informowała gmina w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane.

Ingerencja w istniejącą strukturę polegała na odtworzeniu i wydobyciu jego walorów wraz z dostosowaniem go do nowej funkcji i aktualnie obowiązujących warunków technicznych. Celem było nie tylko ocalenie cennego zabytku architektury przemysłowej, przyciągnięcie turystów oraz stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców, ale też zachowanie pamięci o przeszłości. W tym celu m.in. odrestaurowano i wyeksponowano istniejącą maszynę parową, jak również elementy dawnej instalacji do produkcji alkoholu.

Zakres prac objął m.in. renowację obiektu od wewnątrz i z zewnątrz, zwiększenie liczby kondygnacji w budynku Gorzelni oraz dostosowanie układu pomieszczeń do nowych funkcji. Robotami objęto także pokrycia dachowe wraz z konstrukcją, izolację cieplną, instalacje, stolarkę okienną i drzwiową oraz wnętrza (m.in. montaż sufitów podwieszanych, wykonanie podłóg, malowanie ścian).

Autor: z archiwum konkursu Modernizacja Roku Modernizacja Gorzelni w Kochcicach. Sala główna po modernizacji

Zależało nam na zachowaniu autentyczności budynku. Zachowaliśmy wszędzie tam, gdzie to było możliwe autentyczną cegłę, a stolarkę okienną wykonaliśmy na wzór starej żeliwnej. Tynki ścienne są wykonane ręcznie bez zbędnego wygładzania powierzchni, tak, aby jak najbardziej przypominały prace dawnych budowniczych. Na podłogi w holu głównym zastosowaliśmy płytki ceglane, w niższych częściach szachownicę płytek betonowych oraz schody jesionowe drewniane. W sali ekspozycyjnej zachowaliśmy część oryginalnych płytek ściennych, a resztę odwzorowaliśmy według istniejącego wzoru. Był to żmudny proces gdyż część płytek ściennych wymagała ręcznego docinania każdej z nich. W górnych pomieszczeniach zastosowano płytki heksagonalne w trzech odcieniach oraz białą glazurę w kształcie cegiełki. W klatce schodowej wykorzystaliśmy stare kute balustrady, choć klatka schodowa zmieniła swój bieg i wykonana została od podstaw

– wylicza inwestor.

W obiekcie zastosowano ogrzewanie gazowe, zaś zamontowane grzejniki do złudzenia przypominają dawne żeliwne kaloryfery. Nie zapomniano także o terenie wokół Gorzelni w Kochcicach. Został on odwodniony, oświetlony i wybrukowany. Na zewnątrz zastosowano kombinację kostki brukowej marmurowej z kostką ceglaną. Dodatkowo zamontowano oświetlenie elewacji i wieży.

Wartość całkowita inwestycji to 13,5 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich to 6,9 mln oraz WFOŚ i GW w Katowicach 1,2 mln. Natomiast na wykonanie muzeum multimedialnego wraz ze ścieżką edukacyjną gmina pozyskała środki z Polskiego Ładu w kwocie 2,9 mln.

Nowe funkcje historycznych obiektów dawnej Gorzelni. Jest m.in. wieża widokowa

Po dokonanej metamorfozie całkowita powierzchnia budynku wynosi 1744 m², zaś jego kubatura to ponad 7 tys. m³. W budynku Gorzelni znajdują się cztery kondygnacje użytkowe oraz 28-metrowa wieża widokowa. Obiekt może jednocześnie zwiedzać 255 osób.

Dziś obiekt z początków XX w. jest nowoczesny, komfortowy i w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in. podjazdy, dwie windy). Podstawową funkcją budynku dawnej Gorzelni jest funkcja muzealna.

Żółty Folwark – Gorzelnia Kochcice zwiedzającym zaproponuje wystawę multimedialną, wprowadzającą w kanony produkcji żywności, jaka odbywała się w folwarku za jego świetności. Zwiedzający będą mogli również zapoznać się z zasadami przygotowania i podawania posiłków panującymi w Pałacu Ludwika von Ballestrema oraz w chacie wiejskiej tegoż regionu. Z każdą częścią muzeum zwiedzający będzie miał możliwość wchodzenia w interakcje

– wyjaśnia gmina.

W obiekcie znalazło się też jednak miejsce na niedużą salę kinową (w której mogą się odbywać także wykłady, warsztaty, koncerty itp.) oraz kawiarenka. Budynek jest wyposażony w kuchnię, miejsce na bufet oraz stoliki. Dodatkowym atutem jest antresola, na której można zorganizować spotkanie dla większej ilości osób oraz umieścić bardziej intymne loże dla klientów.

Jedną z większych atrakcji jest wspomniana wieża widokowa, pokryta szklanym dachem. To najwyższy taki obiekt w powiecie, zaś z góry można podziwiać nie tylko okoliczne miejscowości, ale też m.in. Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą.

Autor: z archiwum konkursu Modernizacja Roku Modernizacja Gorzelni w Kochcicach. Wieża po modernizacji

– Dzięki windzie wieża jest dostępna dla każdego. Udał nam się odrestaurować oryginalne drewniane okienka wieży i ponownie umieścić je na swoim miejscu

– nie kryją dumy przedstawiciele gminy.

Czytaj również: Obserwatorium Astronomiczne w Tymcach powstało ze starej wieży ciśnień

Modernizacja sąsiednich obiektów trwa. Gorzelnia wyróżniona

W ramach modernizacji docelowo zmieni się nie tylko sam budynek Gorzelni, ale także pozostałe obiekty w jego otoczeniu. Zakończyły się już prace przy przywracaniu blasku dawnej Ujeżdżalni, która pierwotnie służyła właścicielowi folwarku do rekreacyjnej jazdy konnej, a po metamorfozie służyć będzie jako sala bankietowa czy koncertowa – największy zamknięty obiekt z takim przeznaczeniem w całym regionie. Stopniowo dawną świetność będą też odzyskiwać pozostałe obiekty folwarczne.

Tymczasem modernizacja budynku Gorzelni została doceniona w tegorocznej edycji prestiżowego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. Obiekt znalazł się w gronie finalistów oraz został wyróżniony przez serwis Muratorplus.pl.

– Już teraz Żółty Folwark robi wrażenie, a niebawem stanie się obowiązkowym punktem na mapie turystycznej regionu – zapewnia gmina.

