Patodeweloperka w Wieliszewie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowy parking przy stacji w Zielonce pod Warszawą cieszy się popularnością

Dzięki rządowemu Programowi Przystankowemu skutecznie walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym. Dostęp do wygodnej, bezpiecznej kolei to nowoczesne perony, ale i parkingi, gdzie można zostawić samochód i przesiąść się do pociągu. Stąd inwestycje takie jak ta, która zapewni mieszkańcom Zielonki lepsze dojazdy. Z efektów naszych działań oraz z inwestycji zarządcy infrastruktury korzystają już mieszkańcy wielu regionów, w tym także Mazowsza

– mówił w 2023 r. Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, zapowiadając inwestycję w Zielonce.

Nowy parking przy stacji kolejowej w podwarszawskiej Zielonce otwarto w lipcu 2025 r. Do dyspozycji mieszkańców oddano 59 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami.

Jak można zobaczyć gołym okiem, mieszkańcy chętnie z nowego parkingu korzystają. W mediach społecznościowych przeważają głosy osób zadowolonych z inwestycji. Jeśli już coś mają jej do zarzucenia, to niewielkie rozmiary – zdaniem części mieszkańców przydałby się nawet jeszcze większy parking.

Program Przystankowy, czyli budowy i modernizacje na kolei

Warto przypomnieć, że w ramach rządowego Programu Przystankowego podobne parkingi na Mazowszu powstały już w ostatnich latach także w:

Błoniach Rokitnie,

Chorzelach,

Ciechanowie,

Rudzie Wielkiej,

Urlach.

W skali całej Polski program ten obejmuje plany budowy ponad 100 parkingów oraz modernizacji 214 istniejących (dodatkowe 100 parkingów znajduje się na liście rezerwowej). Na inwestycje te przeznaczono 88 mln zł, z czego tylko w woj. mazowieckim w latach 2021–2025 wydano na ten cel ponad 15 mln zł (22 inwestycje).

Przejdź do galerii: Parking podziemny pod pl. Powstańców Warszawy w Warszawie