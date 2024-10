Kraków. Nowa ulica 8 Pułku Ułanów - ZIM podpisał umowę na budowę

Zobacz galerię 19 zdjęć Autor: Dariusz Jędrzejewski Jest 200 m - brakuje 2,5 km i szumią tam drzewa

Krakowska ulica 8 Pułku Ułanów powstaje już prawie 20 lat. To 2,7 km, które ma odkorkować wybudowane w ciągu ostatnich dwóch dekadach ogromne osiedla w południowo-zachodniej części Krakowa. Wciąż jednak nie wiadomo czy powstanie w całości, bo brakuje decyzji środowiskowej dla jednego z jej fragmentów.

Historia ulicy to doskonały przykład na zilustrowanie problemu, w jaki sposób brak planów zagospodarowania przestrzennego i budowy na „wuzetki” wpływa na życie tysięcy mieszkańców. Ulica Nowoobozowa, bo tak była wcześniej określana, ujęta była w planach strategicznych rozwoju Krakowa, sporządzonych w okresie utraty ważności starych planów zagospodarowania przestrzennego w 2003 r. Od tamtej pory w rejonie planowanej ulicy wybudowano mnóstwo osiedli i pojedynczych budynków, głównie wielorodzinnych. Okna wielu z nich wychodzą na pas zieleni zarezerwowany pod inwestycję planowaną od lat. Chcieliby, żeby tak zostało.

Kiedyś tu była wieś

Układ drogowy, tzw. Ruczaju w Krakowie oparty jest na przebiegu dawnych wiejskich dróg. Osiedla Ruczaj z wielkiej płyty, które tu wyrosło w latach 80. XX w. zaburzyło ten sielankowy krajobraz, ale za linią ostatnich bloków dalej były tylko działki i wolno stojące domy. Gęściej zabudowana była tylko ul. Kobierzyńska, wylotowa droga w kierunku Skawiny. Pod koniec lat 90. XX w. rozpoczął się boom budowlany i wzdłuż Kobierzyńskiej oraz jej okolicy zaczęły pączkować budowy osiedli. Dochodziło do sytuacji, że wydawane były pozwolenia dla inwestycji, które do dzisiaj nie mają uregulowanego prawnie stanu drogi dojazdowej.

Starzy mieszkańcy pozbywali się sukcesywnie swoich domów po atrakcyjnych cenach. Na działkach, gdzie mieszkała jedna rodzina powstawały osiedla, w których było lokum dla 100 rodzin. Osiedla powstają do dzisiaj i w większości jedyną drogą wyjazdu jest właśnie wąska ul. Kobierzyńska. Korki to codzienność.

Zaskarżanie planów i protesty

Plany zagospodarowania przestrzennego dla różnych rejonów Ruczaju po uchwaleniu były zaskarżane i procedury wszczynano od nowa. Podobnie było z planowaną drogą. Kiedy w 2010 r. wyłożone zostały plany zagospodarowania dla przebiegu ulicy 8 Pułku Ułanów w uwagach można było przeczytać m.in. „W uwadze wyraża sprzeciw dla planowania i budowania połączenia ulicy 8 Pułku Ułanów z odcinkiem ul. Obozowej (…). Zwraca uwagę na fakt, że ww. odcinek ul. Obozowej wybudowany został za prywatne pieniądze mieszkańców tych budynków jak również i cała infrastruktura i później oddane gminie. Połączenie ulicy 8 Pułku Ułanów z odcinkiem ul. Obozowej w tym miejscu spowoduje wzmożenie ruchu tranzytowego pomiędzy ul. Kobierzyńską a ul.8 Pułku Ułanów, a jest ona uliczką typowo osiedlową, do której przylegają parkingi, gdzie zaparkowane samochody zasłaniają widoczność – niebezpieczeństwo wtargnięć dzieci.” To obrazuje problem. W 2018 r. kiedy opracowany został wstępny projekt przebiegu od razu decyzję wstrzymał protest mieszkańców bloków przy ul. Lipińskiego. To spowodowało przeciąganie się wydania decyzji środowiskowej i ZRID.

Będzie ulica, ale niekompletna

Realizację ulic 8 Pułku Ułanów krakowski ZIM zaplanował w czterech odcinkach, które umożliwiały rozpoczęcie budowy fragmentów, które uzyskają decyzje środowiskowe ZRID i będą miały możliwość połączenia z istniejącym układem drogowym. Ulica został podzielona na odcinki nr 1 od ul. Zawiłej do ul. Krępy, nr 2 ok. ul. Krępy – ul. Podhalańska, nr 3 Podhalańska – Trasa Łagiewnicka i nr 4 Trasa Łagiewnicka – skrzyżowanie Grota-Roweckiego/Kapelanka. Do chwili obecnej decyzje ZRID mają trzy fragmenty, brakuje jej dla najdłuższego odcinka nr 2. ZIM ogłosił na początku roku przetarg na budowę tych trzech fragmentów z adnotacją, że wyłoniony wykonawca otrzyma również prawo do wykonania odcinka, dla którego na razie brakuje decyzji środowiskowej.

Część ulicy 8 Pułku już jest!

Nad Trasą Łagiewnicką, która 2 lata temu połączyła Ruczaj z Kurdwanowem i Wolą Duchacką wybudowany został wiadukt wraz z przylegającymi fragmentami ulicy 8 Pułku Ułanów. Można ten 200-metrowy odcinek potraktować jak „wystawę” nowej ulicy. Widać tu bowiem wszystkie elementy w jakie zostanie wyposażona. Są chodniki, ścieżki rowerowe, szklane bariery dźwiękochłonne, poszerzenia z lewoskrętami na skrzyżowaniu, a nawet przystanki komunikacji miejskiej.

Jest także wykonany wlot ulicy 8 Pułku od strony ul. Kapelanka przy ul. Lipińskiego, a także fragment przy drugim końcu umożliwiający dojazd z osiedli przy ul Obozowej do ul Żywieckiej i Zawiłej, ale ten fragment to w zasadzie tylko utwardzony pas z dojazdami do sąsiednich ulic.

Reszta ulicy to zielony pas pośród zabudowy, głównie wielorodzinnej.

Autor: Dariusz Jędrzejewski Fragment ulicy 8 Pułku Ułanów przy Trasie Łagiewnickiej

Wyłoniono wykonawcę ulicy 8 Pułku Ułanów

Spośród 13 ofert, które wpłynęły w przetargu najkorzystniejsza okazała się propozycja firmy Skanska SA, która za realizacje inwestycji zaproponowała ok. 33,7 mln zł. Jeśli nie będzie przeszkód formalnych, umowa zostanie podpisana na przełomie sierpnia i września. Wykonawca zadania będzie miał 18 miesięcy na realizację trzech odcinków ul. 8 Pułku Ułanów zadania licząc od daty podpisania kontraktu.

Fragment pomiędzy Podhalańską a Trasą Łagiewnicką będzie realizowany wspólnie z Wodociągami Miasta Krakowa w zakresie sieci wodociągowej spinającej.

Ulicą 8 Pułku Ułanów będzie się poruszać m.in. komunikacja autobusowa. Ponadto wzdłuż jezdni zaplanowano drogi rowerowe, poprowadzone po obu stronach niemal na całym odcinku lub ciągi pieszo-rowerowe. Przebudowana bądź wybudowana będzie nowa infrastruktura podziemna, m.in. sieć wodna i kanalizacyjna. Ponadto przy realizacji zastosowane będą rozwiązania ograniczające wpływ na środowisko.

Odwołanie oddalone - jest już umowa na budowę

Aktualnie w toczącym się postępowaniu na realizację robót budowlanych dla budowy ul. 8 Pułku Ułanów mamy odwołanie jednego z oferentów. Czekamy na rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej w tym zakresie - poinformował 23 sierpnia 2024 r. krakowski ZIM. Izba odwoławcza oddaliła protest i inwestor w imieniu miasta 30 września 2024 r. podpisał umowę na budowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą, firmą Skanska, która realizację inwestycji wyceniła na blisko 34 mln. zł. Na drodze budowy trzech z czterech odcinków nie ma już formalnych przeszkód. Jeśli w międzyczasie brakujący odcinek ulicy otrzyma decyzję środowiskową to również i on będzie zrealizowany przez firmę Skanska.

W przypadku ulicy 8 Pułku Ułanów, która od lat jest zapisana w dokumentach planistycznych i finansowych Miasta Krakowa - mamy świadomość istnienia grupy mieszkańców niezadowolonych z przebiegu jednego z odcinków tej ulicy. Już na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej prowadziliśmy dialog z mieszkańcami dotyczący rozwiązań projektowych dla poszczególnych odcinków i część z postulatów, która możliwa była do wprowadzenia została w tej dokumentacji uwzględniona. Mamy też świadomość, że istnieje całkiem spora grupa mieszkańców, która chce jak najszybszej realizacji tego zadania, licząc na dogodniejszy dojazd samochodem, autobusem czy rowerem. A przede wszystkim mamy też świadomość, że póki budowa ul. 8 Pułku Ułanów jest wskazana do realizacji we wspomnianych dokumentach strategicznych Miasta, naszym obowiązkiem jest realizacja tego zadania. ZIM w Krakowie

