Rusza przebudowa Bulwarów Wiślanych

Moment, na który czekało wielu mieszkańców Krakowa, stał się faktem. Po uzyskaniu kompletu pozwoleń, projekt modernizacji Bulwarów Wiślanych wchodzi w fazę realizacji. Przełom był możliwy dzięki wieloletnim uzgodnieniom i współpracy miasta z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Inwestycja ma na celu przekształcenie nadwiślańskich terenów w reprezentacyjny "salon miasta".

- Obecnie widzimy trend ogólnoeuropejski, który polega na tym, że rzeki – tak ważne części składowe naszej przestrzeni – są oddawane mieszkańcom. Kraków idzie z duchem czasu oraz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Krakowian i również zwraca się ku rzece. To nie jest jednak zwykły remont, to zmiana myślenia o Wiśle. Poprzez rewitalizację sprawimy, że będzie ona bardziej przystępna, będzie zapraszała mieszkańców, stanie się miejscem spotkań - podkreśla prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

Wtóruje mu Ogrodniczka Miejska Katarzyna Opałka, wskazując na pilną potrzebę zmian: - Obecny stan Bulwarów znacząco odbiega od potrzeb mieszkańców, dlatego cieszymy się, że po wielu latach prac koncepcyjnych i kompletowania dokumentacji możemy przejść do etapu realizacji tych zmian.

Polecamy: Rewitalizacja w Gdańsku – 5 miejsc, które trudno poznać, tak bardzo się zmieniły

Świętokrzyskie. Trwa zielona rewitalizacja w Rynku oraz przy Alei IX Wieków Kielc

Kraków odwraca się ku Wiśle. Tak wygląda harmonogram prac

Projekt został podzielony na cztery etapy, a prace budowlane ruszą jeszcze w tym roku od Bulwaru Rodła (przy ujściu Rudawy) i będą kontynuowane aż do stopnia wodnego Dąbie.

- W tym momencie na realizację tego zadania mamy zarezerwowane 20,5 mln zł. Pierwszy etap rewitalizacji od Bulwaru Rodła do Mostu Dębickiego powinien zakończyć się pod koniec 2027 roku – wyjaśnia dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasz Pawlik.

Ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych zaplanowano na najbliższe miesiące, co oficjalnie rozpocznie transformację tego kluczowego dla miasta obszaru.

Projekt stawia na bezpieczeństwo mieszkańców i rowerzystów

Projekt rewitalizacji zakłada kompleksową metamorfozę, której celem jest podniesienie komfortu i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników. Kluczową zmianą będzie wprowadzenie klarownego podziału na strefę dla pieszych i dedykowaną trasę rowerową, co położy kres częstym konfliktom i radykalnie podniesie poziom bezpieczeństwa. Z myślą o komforcie spacerowiczów, ławki zostaną rozmieszczone wzdłuż ciągów pieszych, tworząc kameralne strefy relaksu z widokiem na Wisłę, z dala od ruchu rowerowego. Projektanci zadbali również o estetykę i ekologię – nowe nasadzenia nie tylko uatrakcyjnią krajobraz, ale też wpłyną pozytywnie na mikroklimat. Całość uzupełnią gładkie najazdy, które zlikwidują bariery architektoniczne, zapewniając pełną dostępność dla osób poruszających się na wózkach oraz rowerzystów.

Kraków chce wykorzystać potencjał Wisły

Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych to część szerszej strategii, w ramach której Kraków coraz śmielej wykorzystuje potencjał Wisły. Inwestycje takie jak Kładka Ojca Bernatka czy budowana obecnie kładka pieszo-rowerowa łącząca Kazimierz z Ludwinowem integrują miasto i tworzą nowe, atrakcyjne szlaki komunikacyjne. Rzeka staje się także naturalną sceną dla masowych wydarzeń kulturalnych, takich jak Wianki czy Parada Smoków.

Materiał powstał przy wsparciu AI