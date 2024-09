Racibórz Dolny zdał test na piątkę: "Uchronił nas przed wydarzeniami jak w 1997"

Ile wody jest w zbiorniku Racibórz Dolny? Najnowsze dane dają nadzieję. "Nie było drugiego i trzeciego przecieku"

8:13

Zobacz galerię 15 zdjęć Autor: Dorota Niećko Racibórz Dolny. Ogromny zbiornik retencyjny działa. Zdjęcia zalanego terenu i zapory

Pilne! Zbiornik Racibórz Dolny, który piętrzy wezbraną wodę rzeki Odry przyjął do wtorku niemal 150 mln metrów sześciennych wody. To 80 procent jego objętości. Polder Buków wypełniony został w 100 proc. swojej pojemności – podał Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Ile wody jest w zbiorniku Racibórz Dolny? Jest bezwzględny zakaz wchodzenia na wały.

Choć poziom wody jest w Raciborzu bezpieczny, to wciąż wysoki. I będzie się sukcesywnie zmniejszał. Bez wątpienia można powiedzieć, że zbiornik uchronił nas dotychczas przed wydarzeniami, jakie wielu z nas pamięta z 1997 roku - napisał na Facebooku prezydent Jacek Wojciechowicz.

Ile wody jest w zbiorniku Racibórz Dolny?

Poziom wody obniża się! Oto najnowszy komunikat Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach:

W dalszym ciągu swoją pracę wykonuje Polder Buków oraz Zbiornik Racibórz Dolny, który zgromadził 147 mln m3 wody (ok. 80% pojemności, stan na godzinę 16:00 we wtorek). Obiekt przechwycił falę wezbraniową i piętrzy ją w sposób zgodny z instrukcją gospodarowania wodą. Od godzin porannych dnia 17.09.2024 r. na zbiorniku Racibórz Dolny, zrównał się dopływ z odpływem.

Aktualnie woda odpływa ze zbiornika samoczynnie w sposób zgodny z zapisami instrukcji gospodarowania wodą. Zamknięte są zasuwy upustów dennych. Od godzin popołudniowych dnia 17.09.2024 r., z uwagi na zmniejszony dopływ wody do zbiornika, powinna zacząć obniżać się rzędna na obiekcie, z czym będzie związane zmniejszanie się odpływów ze zbiornika. Odpływ samoczynnie będzie się zmniejszał. Gdy się obniży, będą uruchamiane upusty denne. Za ich pomocą oraz za pomocą zasuw w przęsłach, zbiornik będzie opróżniany, zgodnie z instrukcją eksploatacji.

Czy były kolejne przecieki w zbiorniku Racibórz Dolny?

Prezydent miasta na Facebooku napisał:

- Nie było dziś (wtorek - red.) drugiego ani trzeciego przecieku ze zbiornika Racibórz. Nie zarządzono nigdzie w mieście ewakuacji. Nie zamknięto żadnej szkoły. Tak jak pisałem wcześniej, sytuacja się stabilizuje. Ilość wody na wlocie jest w tej chwili mniejsza niż ilość, która opuszcza zbiornik. Trzeba pamiętać, że zbiornik nas ratuje przed powodzią, ale jeśli jest możliwość trzeba go opróżniać bo tylko wtedy jest przydatny. Dlatego też choć poziom wody jest w Raciborzu bezpieczny, to wciąż wysoki. I będzie się sukcesywnie zmniejszał, ale nie będzie to proces nagły. Bez wątpienia można powiedzieć, że zbiornik uchronił nas dotychczas przed wydarzeniami jakie wielu z nas pamięta z 1997 roku.

Zakaz wchodzenia na wały zbiornika Racibórz Dolny

16.09.2024 r. RZGW Gliwice przesłał komunikat wprowadzający czasowy bezwzględny zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych na całym obszarze działania jednostki organizacyjnej.

Wcześniej pisaliśmy: komunikat z wtorku, jaki podał Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach:

Niezmiennie sprawnie pracuje Polder Buków oraz Zbiornik Racibórz Dolny, który piętrzy wezbraną wodę rzeki Odry zgodnie z instrukcją gospodarowania. Aktualnie obiekt przyjął 144 mln m³ wody (stan na godzinę 5:00 we wtorek, 17 września). Polder Buków wypełniony został w 100% swojej pojemności.

Fala powodziowa zbliża się do Opola

W województwie opolskim korytem rzeki Odry przemieszcza się fala powodziowa, która zbliża się do Opola. Miasto zostało przygotowane infrastrukturalnie na przejście korytem tej rzeki wód wezbraniowych. Pomimo wysokiego stanu rzeki Odry, zgodnie z obecnymi prognozami hydro-meteorologicznymi oraz przepływami w korycie, woda przechodząc przez miasto zachowa reżim koryta rzecznego oraz międzywala. Pozycje bezpieczne dla prowadzenia wód powodziowych zadano jazom odrzańskim, dzięki czemu możliwy będzie bezkolizyjny spływ wód wezbraniowych. W gotowości jest również Polder Żelazna, który może przejąć część wezbranych wód. W newralgicznych punktach miasta założone zostały zamknięcia szandorowe.

W poniedziałek po południu stan Odry na wodowskazie w Opolu-Groszowicach wynosił 653 cm. Jak podają Wody Polskie, kulminacyjny poziom Odry w Opolu będzie niższy niż w 2010 r. i wyniesie poniżej 7 m. W związku z tym na ten moment nie ma planów zamykania mostów czy przerywania działalności szkół i urzędów.

Awaria zbiornika Racibórz? Był wysięk, sytuacja jest pod kontrolą

W nocy z poniedziałku na wtorek pojawiła się informacja o wysięku w przedpolu zbiornika Racibórz. Pracownicy PGW WP RZGW w Gliwicach odkryli go podczas nocnego dozoru i niezwłocznie podjęli działania zabezpieczające. Jak zapewniono, sytuacja jest pod kontrolą i nie wpływa na pracę zbiornika.

– Bezzwłocznie wezwano służby na miejsce, które podjęły działania mające na celu umocnienie miejsca wysięku. Sytuacja nie zagraża pracy mechanizmów wlotowych i upustowych. Jednocześnie dokonano kolejnego przeglądu całego zbiornika i weryfikacji jego pracy. Nie stwierdzono innych nieprawidłowości – podają Wody Polskie RZGW Gliwice.

W Jarnołtówku stale opada poziom wody na zaporze

W Jarnołtówku od poniedziałku opada poziom wód na tamtejszej zaporze. Aktualnie sytuacja stabilizuje się również w korycie rzeki Złoty Potok poniżej zapory, gdzie także maleje poziom wód. Pracują mechanizmy upustowe zbiornika. Jego opróżnianie, zgodnie z prognozami hydro-meteorologicznymi i prognozami dopływu do zbiornika (przy założeniu, że nie będzie on większy) potrwa ok. 6 dni. Odpływ wody ze zbiornika odbywa w sposób kontrolowany, uwzględniający bezpieczeństwo mieszkańców oraz bezpieczeństwo stateczności budowli. Na miejscu niezmiennie pracownicy Wód Polskich kontrolują stan techniczny zbiornika. Na ten moment nie ma ryzyka awarii.

W południowej części województwa śląskiego sukcesywnie stabilizuje się sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna. Powoli opada poziom wód w rzekach.

Zbiornik Racibórz Dolny zaczął piętrzyć wodę w niedzielę nad ranem

Trwa piętrzenie wód rzeki Odry przez zbiornik Racibórz Dolny oraz Polder Buków. Stabilizuje się sytuacja na zbiorniku w Jarnołtówku. Powoli maleją stany wód na obszarze działania Wód Polskich w Gliwicach. Specjaliści są cały czas obecni w terenie, gdzie wspólnie ze służbami zrządzania kryzysowego podejmują niezbędne interwencje, weryfikują poprawność działania urządzeń upustowych, klap zwrotnych, jazów, pompowni oraz analizują stany wód cieków i zbiorników wodnych. Ponadto pozostają w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach.

Stan alarmowy we wtorek. Gdzie obowiązuje?

Dane aktualne o godz. 10 rano we wtorek 17.09.2024 r.

W woj. dolnośląskim było 35 przekroczeń stanów alarmowych na posterunkach wodowskazowych: Bardo (Nysa Kłodzka), Białobrzezie (Ślęza), Bogdaszowice (Strzegomka), Borów (Ślęza), Bukowna (Czarna Woda), Bystrzyca Kłodzka (Bystrzyca), Dąbrowa Bolesławiecka (Bóbr), Dunino (Kaczawa), Gniechowice (Czarna Woda), Gorzuchów (Ścinawka), Jarnołtów (Bystrzyca), Jawor (Nysa Szalona), Jelenia Góra (Kamienna), Jelenia Góra (Bóbr), Kłodzko (Nysa Kłodzka), Korzeńsko (Orla), Krasków (Bystrzyca), Leśna (Kwisa), Lubachów (Bystrzyca), Łażany (Strzegomka), Łąki (Barycz), Mietków (Bystrzyca), Mościsko (Piława), Nowogrodziec (Kwisa), Oława (Oława), Oława (Odra), Piątnica (Kaczawa), Pilchowice (Bóbr), Rzeszotary (Czarna Woda), Szalejów Dolny (Bystrzyca Dusznicka), Ścinawa (Odra), Ślęza (Ślęza), Winnica (Nysa Szalona), Zborowice (Oława), Zbytowa (Widawa), Żelazna (Biała Lądecka).

W woj. małopolskim było 1 przekroczenie stanów alarmowych na posterunku wodowskazowym Jawiszowice (Wisła).

W woj. opolskim było 15 przekroczeń stanów alarmowych na posterunkach wodowskazowych: Branice (Opawa), Branice (boczne koryto Opawy), Brzeg (Odra), Dobra (Biała), Gorzów Śląski (Prosna), Kamionka (Stradunia), Kopice (Nysa Kłodzka), Koźle (Odra), Krapkowice (Odra), Niemodlin (Ścinawa Niemodlińska), Nysa (Nysa Kłodzka), Opole-Groszowice (Odra), Racławice Śląskie (Osobłoga), Skorogoszcz (Nysa Kłodzka), Ujście Nysy Kłodzkiej (Odra).

W woj. śląskim było 9 przekroczeń stanów alarmowych na posterunkach wodowskazowych: Bieruń Nowy (Wisła), Bojanów (Psina), Bojszowy (Gostynia), Chałupki (Odra), Krzyżanowice (Odra), Mstów (Warta), Olza (Odra), Pszczyna (Pszczynka) Racibórz-Miedonia (Odra).

