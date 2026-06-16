Historyczny dworzec w Andrychowie przejdzie metamorfozę. PKP rusza z przygotowaniami do modernizacji

redakcja Muratorplus.pl
2026-06-16 6:10

Rozpoczyna się rewitalizacja zabytkowego dworca kolejowego w Andrychowie. PKP S.A. podpisało umowę na przygotowanie projektu, który ma przywrócić blask XIX-wiecznemu budynkowi i wprowadzić do niego nowoczesne rozwiązania, w tym pełną dostępność dla pasażerów. To kolejny etap ogólnopolskiego programu modernizacji historycznej infrastruktury.

Dworzec w Andrychowie
Autor: PKP S.A./ Materiały prasowe

Polskie Koleje Państwowe S.A. rozpoczynają rewitalizację zabytkowego dworca kolejowego w Andrychowie. Spółka podpisała 3 czerwca 2026 roku umowę z katowicką pracownią MAPLE Sp. z o.o., która przygotuje kompleksowy projekt modernizacji obiektu. To kolejny etap ogólnopolskiego programu Dworce Przyjazne Pasażerom, który ma na celu dostosowanie historycznej infrastruktury do współczesnych standardów obsługi podróżnych.

Rozwój kolei oraz rosnące zaufanie Polaków do tego środka transportu możliwy jest nie tylko dzięki największym inwestycjom infrastrukturalnym, takim jak budowa nowej linii Podłęże – Piekiełko, ale także modernizacjom dworców, które od lat służą lokalnym społecznościom, dla których kolej – tak jak w Andrychowie – jest częścią codziennego życia, ułatwiając dostęp do rynku pracy, szkół i uczelni oraz usług – podkreśla Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

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Historyczny dworzec z epoki austro-węgierskiej

Budynek dworca w Andrychowie powstał w 1888 roku wraz z budową linii kolejowej łączącej Bielsko-Białą z Kalwarią Zebrzydowską Lanckoroną. Obiekt, wzniesiony przez spółkę Kolej Północna Cesarza Ferdynanda, reprezentuje charakterystyczny dla ówczesnej Monarchii Austro-Węgierskiej styl architektoniczny. Wykorzystano w nim sprawdzony projekt austriackich kolei państwowych, który był powielany na wielu stacjach w Galicji.

Jego charakterystyczną cechą jest elewacja wykonana z ciemnoczerwonej cegły licowej, skontrastowana z białymi, cementowymi detalami imitującymi kamień. Dzięki zachowaniu oryginalnej formy, budynek stanowi ważny element kolejowego krajobrazu Małopolski i jest cennym zabytkiem techniki.

Zakres modernizacji i dostosowanie do współczesnych standardów

Głównym celem inwestycji jest przywrócenie budynkowi dawnej świetności przy jednoczesnym wprowadzeniu nowoczesnych udogodnień dla pasażerów. Projekt zakłada stworzenie funkcjonalnej przestrzeni obsługi, w której znajdzie się poczekalnia oraz ogólnodostępne toalety. W planach jest również wygospodarowanie powierzchni do zagospodarowania komercyjnego.

Kluczowym elementem modernizacji będzie zniesienie barier architektonicznych, co zapewni swobodny dostęp do obiektu osobom o ograniczonej mobilności. Budynek stanie się także energooszczędny i zostanie wyposażony w nowoczesne systemy informacji pasażerskiej, w tym elektroniczne wyświetlacze z rozkładem jazdy oraz system komunikatów głosowych. Prace obejmą również estetyczne zagospodarowanie terenu wokół dworca, co ma na celu lepszą integrację kolei z innymi środkami transportu publicznego.

W ostatnich latach oddaliśmy do użytku 32 w pełni zmodernizowane i nowe dworce kolejowe; część inwestycji jest w trakcie realizacji, a już planujemy kolejne przebudowy obiektów służących obsłudze pasażerów. Dworzec w Andrychowie – jako zabytek – zyska nowe życie i warto podkreślić, że będzie to obiekt pozbawiony barier architektonicznych, dostosowany do obsługi pasażerów o ograniczonej mobilności, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Poprawi się też estetyka terenu wokół budynku dworcowego, a wprowadzone zmiany pozwolą lepiej zintegrować kolej z innymi środkami transportu – mówi Paweł Lisiewicz, członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji PKP S.A.

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Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Przygotowanie dokumentacji projektowej przez MAPLE Sp. z o.o. potrwa nieco ponad rok. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na wybór inżyniera kontraktu, co PKP planuje zrealizować jeszcze w 2026 roku. Natomiast postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy robót budowlanych ma zostać ogłoszone na początku 2028 roku.

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Źródło: Polskie Koleje Państwowe S.A

Artykuł powstał przy wsparciu AI

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