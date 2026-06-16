Polskie Koleje Państwowe S.A. rozpoczynają rewitalizację zabytkowego dworca kolejowego w Andrychowie. Spółka podpisała 3 czerwca 2026 roku umowę z katowicką pracownią MAPLE Sp. z o.o., która przygotuje kompleksowy projekt modernizacji obiektu. To kolejny etap ogólnopolskiego programu Dworce Przyjazne Pasażerom, który ma na celu dostosowanie historycznej infrastruktury do współczesnych standardów obsługi podróżnych.

– Rozwój kolei oraz rosnące zaufanie Polaków do tego środka transportu możliwy jest nie tylko dzięki największym inwestycjom infrastrukturalnym, takim jak budowa nowej linii Podłęże – Piekiełko, ale także modernizacjom dworców, które od lat służą lokalnym społecznościom, dla których kolej – tak jak w Andrychowie – jest częścią codziennego życia, ułatwiając dostęp do rynku pracy, szkół i uczelni oraz usług – podkreśla Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

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Historyczny dworzec z epoki austro-węgierskiej

Budynek dworca w Andrychowie powstał w 1888 roku wraz z budową linii kolejowej łączącej Bielsko-Białą z Kalwarią Zebrzydowską Lanckoroną. Obiekt, wzniesiony przez spółkę Kolej Północna Cesarza Ferdynanda, reprezentuje charakterystyczny dla ówczesnej Monarchii Austro-Węgierskiej styl architektoniczny. Wykorzystano w nim sprawdzony projekt austriackich kolei państwowych, który był powielany na wielu stacjach w Galicji.

Jego charakterystyczną cechą jest elewacja wykonana z ciemnoczerwonej cegły licowej, skontrastowana z białymi, cementowymi detalami imitującymi kamień. Dzięki zachowaniu oryginalnej formy, budynek stanowi ważny element kolejowego krajobrazu Małopolski i jest cennym zabytkiem techniki.

Zakres modernizacji i dostosowanie do współczesnych standardów

Głównym celem inwestycji jest przywrócenie budynkowi dawnej świetności przy jednoczesnym wprowadzeniu nowoczesnych udogodnień dla pasażerów. Projekt zakłada stworzenie funkcjonalnej przestrzeni obsługi, w której znajdzie się poczekalnia oraz ogólnodostępne toalety. W planach jest również wygospodarowanie powierzchni do zagospodarowania komercyjnego.

Kluczowym elementem modernizacji będzie zniesienie barier architektonicznych, co zapewni swobodny dostęp do obiektu osobom o ograniczonej mobilności. Budynek stanie się także energooszczędny i zostanie wyposażony w nowoczesne systemy informacji pasażerskiej, w tym elektroniczne wyświetlacze z rozkładem jazdy oraz system komunikatów głosowych. Prace obejmą również estetyczne zagospodarowanie terenu wokół dworca, co ma na celu lepszą integrację kolei z innymi środkami transportu publicznego.

– W ostatnich latach oddaliśmy do użytku 32 w pełni zmodernizowane i nowe dworce kolejowe; część inwestycji jest w trakcie realizacji, a już planujemy kolejne przebudowy obiektów służących obsłudze pasażerów. Dworzec w Andrychowie – jako zabytek – zyska nowe życie i warto podkreślić, że będzie to obiekt pozbawiony barier architektonicznych, dostosowany do obsługi pasażerów o ograniczonej mobilności, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Poprawi się też estetyka terenu wokół budynku dworcowego, a wprowadzone zmiany pozwolą lepiej zintegrować kolej z innymi środkami transportu – mówi Paweł Lisiewicz, członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji PKP S.A.

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Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Przygotowanie dokumentacji projektowej przez MAPLE Sp. z o.o. potrwa nieco ponad rok. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na wybór inżyniera kontraktu, co PKP planuje zrealizować jeszcze w 2026 roku. Natomiast postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy robót budowlanych ma zostać ogłoszone na początku 2028 roku.

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Źródło: Polskie Koleje Państwowe S.A

Artykuł powstał przy wsparciu AI

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