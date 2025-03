Górnictwo. Szyb Grzegorz będzie jednocześnie pierwszy i ostatni. Gigant dla kopalni Sobieski

13:33

Szyb Grzegorz

Będzie to prawdopodobnie ostatnia inwestycja związana z wydobyciem węgla na taką skalę w Polsce. Szyb Grzegorz to też pierwsza od 30 lat inwestycja w kopalniach węgla z zastosowaniem mrożenia górotworu. Oto gigant, który Przedsiębiorstwo Budowy Szybów buduje dla Południowego Koncernu Węglowego w Jaworznie. To stąd jest węgiel dla elektrowni w Jaworznie.



Południowy Koncern Węglowy ma koncesję na wydobycie do 2063 roku

Szyb Grzegorz będzie pierwszym w historii polskiego górnictwa węglowego szybem głębionym z tzw. wieży szybowej ostatecznej. Jest też jedną z dwóch największych inwestycji górniczych w kopalniach węgla w Polsce w ostatnich 20 latach oraz pierwszą od 30 lat inwestycją w kopalniach węgla z zastosowaniem mrożenia górotworu. Będzie też prawdopodobnie ostatnią inwestycją związaną z wydobyciem węgla na taką skalę w Polsce.

Szyb Grzegorz w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie rośnie, ale... w dół. Jest coraz głębszy. To naprawdę gigantyczna inwestycja. Jak to możliwe, że trwa budowa nowego szybu, gdy wiemy, że górnictwo węglowe czeka zmierzch? Możliwe, bo Południowy Koncern Węglowy posiada najdłużej obowiązującą w polskim górnictwie węgla kamiennego koncesję – właśnie w złożu „Dąb”, dla którego powstaje nowy szyb w Jaworznie.

Minister Środowiska udzielił Spółce Tauron Wydobycie S.A. (obecnie Południowy Koncern Węglowy S.A.) Koncesji na wydobywanie węgla kamiennego za złoża węgla kamiennego „Dąb” objętego Obszarem Górniczym Dąb o powierzchni 36,98 km kwadratowych. Przedmiotowa Koncesja została udzielona na okres do 31 grudnia 2063 roku i jest to najdłużej obowiązująca Koncesja w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - poinformowało Murator Plus biuro prasowe PKW.

Odbiorca węgla - blok elektrowni w Jaworznie

Jest też odbiorca węgla stąd - blok w jaworznickiej elektrowni.

Zasoby węgla nadal się w Polsce nie kończą. Budowana obecnie infrastruktura powoduje, że kopalnia dalej może tutaj wydobywać węgiel. Mamy odbiorcę na nasz węgiel. Jest nim nowy blok w Jaworznie - powiedział dyrektor techniczny ZG Sobieski dla dziennikarzy portalu tysol.pl

PKW przypomina, że parametry jakościowe węgla ze złoża „Dąb” charakteryzują się niską zawartością chloru, dzięki czemu jest to paliwo dedykowane do bloku energetycznego 910 MW. - Blok ten jest zgodnie z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, elementem infrastruktury krytycznej państwa. Dostawa paliwa węglowego do tego bloku ma zatem duże znaczenie dla stabilnej pracy systemu energetycznego państwa - podkreślają przedstawiciele koncernu.

Jaworzno: budują szyb głęboki na 600 m

Oto dane techniczne giganta:

wewnętrzna średnica szybu: 7,5 m

Docelowa głębokość szybu: 591,2

Szyb wdechowy, zjazdowo-materiałowy

Zastosowana technologia: mrożenie górotworu- metoda specjalna głębienia szybu

Generalnym Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. Ponadto. Aktualnie na terenie budowy usługi świadczy około 10 czynnych podwykonawców - informuje nas PKW.

Grzegorz powstaje na niełatwym terenie.

- Analiza warunków geologicznych wykazała występowanie w rejonie głębienia szybu „Grzegorz” do głębokości 465,33 m trudnych warunków geologicznych - duże zawodnienie terenu. W konsekwencji wybrano metodę specjalną głębienia szybu. Zaprojektowane 40 otworów mrożeniowych o głębokości 485 m oraz 3 otwory kontrolne łącznie z otworem G-8bis (na wspólnej osi za kręgiem mrożeniowym), służą do badania kształtu i rozmiarów płaszcza mrożeniowego w trakcie mrożenia i rozmrażania szybu. Płaszcz mrożeniowy ma zabezpieczać szyb przed wdarciem się wody oraz scalać odcinki na których górotwór jest osłabiony, luźny z tendencjami do lasowania - informuje PBSz.

Co dzieje się teraz na budowie Szybu Grzegorz?

Aktualnie trwają prace związane z drążeniem i zabudową obudowy. Osiągnęliśmy już głębokość ponad 500 m, w najbliższym czasie prowadzone będą prace związane z wykonaniem wlotu lunety rurowej, która zostanie posadowiona na głębokości 510 m - podaje biuro prasowe koncernu węglowego. - W ciągu najbliższych miesięcy planowane jest uzyskanie funkcji wentylacyjnej szybu „Grzegorz” poprzez połączenie głębionego szybu z wyrobiskami na poziomie 540 m ZG Sobieski co już na tym etapie poprawi warunki pracy w wyrobiskach górniczych. W pierwszym kwartale 2026 r. planowane jest zagłębienie szybu do końcowej głębokości 591,2 m.

Ponadto, aktualnie prowadzone są prace projektowe dotyczące II etapu budowy szybu „Grzegorz” tj. uzyskanie funkcji materiałowo-zjazdowej.

Nowy szyb zmieni wydajność kopalni Sobieski

Wykonanie szybu „Grzegorz” wraz z uzyskaniem funkcji materiałowo-zjazdowych poprzez skrócenie dróg dojścia wpłynie na zwiększenie efektywnego czasu pracy - podkreśla PKW.

I szyb, i infrastruktura zlokalizowana w złożu „Dąb” spowoduje skrócenie drogi transportu powietrza świeżego oraz odprowadzenie zużytego. Powyższe spowoduje znaczną poprawę warunków wentylacyjnych kopalni, w tym poprawę bezpieczeństwa pracowników i prowadzenia ruchu.

Poprawa warunków klimatycznych oraz skrócenie dróg dojścia załogi do rejonów prowadzonych robót wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

Eksploatacja pod terenami niezurbanizowanymi

Południowy Koncern Węglowy zapewnia, że przyszłe eksploatacje pokładów węgla planuje w sposób minimalizujący uciążliwość dla mieszkańców.

- Złoże Dąb usytuowane jest poza terenami zurbanizowanymi, a jego eksploatacja będzie się odbywać w obszarze, gdzie na powierzchni występują lasy, z dala od zabudowy mieszkalnej - czytamy w komunikacie spółki.

Nie ma tu zagrożenia metanowego, co pozwala prowadzić eksploatację w dużo bardziej bezpiecznych warunkach oraz nie stworzy zagrożenia dla eksploatacji uwzględniając dyrektywę metanową.

Zobacz galerię 4 zdjęcia Autor: Tomasz Zakrzewski Zamieszkanie w spokojnej zielonej okolicy było dla inwestorów priorytetem. Charakter działki sprawił, że zdecydowali się na projekt indywidualny

Murowane starcie Kocioł - na węgiel czy biomasę. MUROWANE STARCIE

