Taki wstyd przy nowym Dworcu Zachodnim w Warszawie. Lata 90. wiecznie żywe

Dworzec autobusowy Warszawa Zachodnia błaga o remont. Wstydliwa wizytówka stolicy

15:21

Zobacz galerię 43 zdjęcia Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Dworzec autobusowy Warszawa Zachodnia

Dworzec autobusowy Warszawa Zachodnia obsługuje setki tysięcy pasażerów, a wygląda, jakby czas zatrzymał się tu na przełomie lat 80. i 90. XX w. Perony bez zadaszeń, dziurawy asfalt i poczekalnia pełna reklam oraz zapachów taniego jedzenia. A wszystko tuż obok lśniącego nowością dworca kolejowego.

Spis treści

Dworzec autobusowy Warszawa Zachodnia. Tu czas się zatrzymał?

Podróżny dociera nowoczesnym pociągiem na świeżo zmodernizowany, lśniący nowością dworzec kolejowy Warszawa Zachodnia, rusza w kierunku przesiadki na autobus i... czuje się, jakby nagle cofnął się w czasie o 40 lat. W ciasnym, ciemnym wnętrzu dworca autobusowego króluje wystrój z przełomu lat 80., „wzbogacony” o wielkie, krzykliwe reklamy. Zewsząd atakują światłami i zapachami małe sklepiki, kantory, bary. Ludzie czekają na metalowych ławkach, elektroniczna tablica odjazdów czasem działa, czasem nie. Na zewnątrz jest jeszcze gorzej – autobusy tłoczą się wokół zniszczonych peronów bez zadaszeń, podskakują na dziurach w asfalcie. Nad wszystkim góruje ogromna, kanciasta bryła „Hostelu Zachodniego”, którego szyld tak wypłowiał, że głosi teraz „Ostel Zachodni”.

Dlaczego jeden z największych dworców autobusowych w Polsce jest w tak opłakanym stanie? Odpowiedź jest prosta – odkąd otwarto go w roku 1980, nigdy nie przeszedł gruntownej modernizacji. Przeprowadzano jedynie doraźne remonty, ale gołym okiem widać, że to za mało. Wystarczy zajrzeć do tunelu pieszego pod dworcem – zamknięte lokale straszą pustymi witrynami, a część przejść blokują metalowe barierki. Nie można np. wyjść z podziemi wprost na perony autobusowe, choć tunele i schody wciąż istnieją.

Odwiedzając to miejsce co jakiś czas, nie sposób nie dostrzec postępującego upadku – kilka lat temu zdemontowano np. zadaszenia nad większością peronów i teraz podróżni czekają pod gołym niebem. A mowa o jednym z najważniejszych węzłów przesiadkowych w Polsce, obsługującym codziennie średnio 500 autobusów dziennie. Dla tysięcy osób to miejsce jest „bramą Warszawy” i chyba trudno o gorsze pierwsze wrażenie.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Dworzec autobusowy Warszawa Zachodnia

Nowy dworzec Warszawa Zachodnia od lat w planach

Przypomnijmy, że plany modernizacji dworca snuje od kilku lat jego zarządca, czyli należące do Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Polonus”. Pierwsze konkrety poznaliśmy w 2017 r. Inwestor zakłada budowę zupełnie nowego budynku dworca autobusowego w miejscu dzisiejszego parkingu samochodowego. Obiekty z lat 80. prawdopodobnie czeka rozbiórka.

Nowy dworzec ma mieć 10 kondygnacji nadziemnych i 2 podziemne. Architekci z EMA Studio zaproponowali nowoczesny obiekt nawiązujący do tradycji modernizmu, z przeszkloną strefą wejściową z charakterystycznym podcięciem. Dookoła budynku przewidziano dużo zieleni i ławki pozwalające na oczekiwanie na świeżym powietrzu. Sam budynek dworca będzie łączył w sobie wiele funkcji:

na poziomach od -1 do +1 ma dominować funkcja dworcowa (poczekalnie, kasy itd.) plus gastronomia i lokale handlowo-usługowe,

na poziomie +2 znajdą się pomieszczenia konferencyjne, hol hotelowy z restauracją oraz pomieszczenia biurowo-administracyjne, a także wewnętrzny dziedziniec z ogrodem (dostępnym dla gości hotelu, restauracji i centrum konferencyjnego),

wyżej zaplanowano pomieszczenia hotelowe i biurowe.

Budynek będzie bezpośrednio połączony tunelem z peronami kolejowymi, powstanie także tunel do podziemnego przystanku tramwajowego powstającego obecnie w ramach budowy tramwaju do Dworca Zachodniego. Warto dodać, że w dalszej przyszłości pod dworcem planowana jest też stacja 5. linii metra warszawskiego.

– Chcąc zapewnić wrażenie przestronności wnętrza oraz czytelność komunikacji, zaprojektowaliśmy wiele przebić w stropach tych kondygnacji oraz mocno przeszkloną, charakterystyczną strefę wejściową, za którą bezpośrednio znajdować się będą stanowiska kasowe – mówią projektanci w rozmowie z architektura.muratorplus.pl. – Projektowany układ pozwala na zorganizowanie poczekalni głównej PKS zarówno na parterze, jak i na kondygnacji -1.

Zobacz galerię 4 zdjęcia Autor: Archiwum Architektury Nowy dworzec autobusowy Warszawa Zachodnia, proj. EMA Studio

Budowa nowego dworca autobusowego Warszawa Zachodnia utknęła

Mimo ambitnych planów przedsiębiorstwa „Polonus” do budowy nowego dworca autobusowego wciąż jest daleko. Jeszcze w 2022 r. była nadzieja, że obiekt w ciągu kilku lat zacznie powstawać – mówiono o budowie w latach 2024–2026. Teraz jednak inwestycja stoi pod znakiem zapytania. Jak dowiedziała się eska.pl, inwestorowi nie udało się uzyskać od miasta decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Nie jest jasne, na czym polega problem – inwestor podkreśla, że to miasto zablokowało budowę nowego obiektu, zaś miasto twierdzi, że starania o uzyskanie decyzji WZ umorzono na wniosek inwestora. Wygląda więc na to, że nowego dworca nie zobaczymy w tym miejscu jeszcze długo.

