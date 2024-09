Budowa Roku 2024 - wręczono nagrody za najlepsze inwestycje 2023 roku

Oprócz tradycyjnych statuetek i dyplomów przyznaliśmy kolejny raz nagrodę specjalną, którą w tym roku otrzymał generalny wykonawca Budimex SA w Warszawie za modernizację węzła kolejowego „LOT C odcinek Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg”. Nagradzając obiekty pragniemy przede wszystkim wyróżnić i uhonorować ich inwestorów, projektantów i wykonawców. To dzięki ich pracy, pasji, zaangażowaniu powstają coraz piękniejsze realizacje, które podziwiamy i z których jesteśmy dumni. Ważnym celem naszego konkursu jest promocja zawodu inżyniera budownictwa i architekta – napisała w poświęconym konkursowi wydawnictwu Maria Kaszyńska, przewodnicząca Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.