Budowa D11 w Czechach. Dziś droga ekspresowa kończy się w szczerym polu. My swój odcinek S3 skończyliśmy, Czesi D11 właśnie zaczęłl

Zobacz galerię 34 zdjęcia Autor: GDDKiA 29 września 2023 roku oddano do użytku 15-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S3 Kamienna Góra Lubawka.

Budowa D11 w Czechach w końcu ruszyła! Te zdjęcia pokazują drogę ekspresową, która dosłownie kończy się w szczerym polu. To S3 w Lubawce i granica Polski z Czechami. My zbudowaliśmy swoje odcinki z tunelami i wiaduktami, Czesi dopiero zaczęli budowę D11, która ma być przedłużeniem S3. Na razie kończy się w okolicach miejscowości Jaroměř. Gotowa ma być w 2028, ale to mało realne. Za to potem podróż z Wrocławia do Pragi ma potrwać zaledwie 2,5 godziny.

Południowa Obwodnica Warszawy to fuszerka? GDDKiA wprowadzi zmiany

Aktualizacja 12 października

Budowa D11 ruszyła. Zaczęła się w piątek 11 października. - Na budowę o długości 21,1 km składają się m.in. 2 tunele o długości ok. 500 m, 28 mostów (w tym 23 na trasie, a 13 o długości ponad 100 m). 3 km drogi powinno zostać oddane do użytku za 1,5 roku, a cała budowa za 3,5 roku (2028 - red.) - wylicza Radek Matl, szef czeskiej dyrekcji dróg RSD.

D11 buduje czesko-słowacko-węgierskie konsorcjum MI Roads, choć w 2023 przetarg pierwotnie wygrał Budimex.

Wspaniała wiadomość dla regionu Hradec Králové i całej republiki: rozpoczęliśmy budowę autostrady D11 z Trutnova do granicy państwa! - poinformował na X (dawniej Twitter) czeski minister transportu Martin Kupka. I dodał, co w tym pomogło: Wyjątkowa historia determinacji szeregu osób – lokalnych burmistrzów, ale także ludzi z ŘSD – którzy walczyli o autostradę i przekonywali wszystkich wokół, że ten budynek powinien tu stanąć. To największe zamówienie w historii ŘSD. Ponad 20 km nowej autostrady prowadzącej przez teren górzysty. Cała budowa będzie kosztować prawie 12 miliardów dolarów, czyli o 10% mniej niż szacowano. Pierwsi kierowcy pojadą nową autostradą za 42 miesiące.

Ekspresowa S3 kończy się w polu

Najnowszy odcinek S3 - ten ze słynnym najdłuższym tunelem wydrążonym w skale - został otwarty w wakacje 2024. "To przykład najnowocześniejszej infrastruktury drogowej w Polsce, obejmujący dwa dwukomorowe tunele oraz cały, strategiczny dla regionu, fragment trasy" - chwaliła się GDDKiA. Wcześniej, bo w 2023 roku, oddano do użytku 15-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S3 Kamienna Góra - Lubawka - czyli ten do samej granicy Polski i Czech.

- Kierowcy mają jednak do dyspozycji tylko 12 km tej trasy, bo ostatnie 3 km zamknięto. Pojedziemy nimi dopiero wtedy, gdy Czesi wybudują po swojej stronie autostradę D11, będącą przedłużeniem S3 - pisała wówczas Anna Dziedzic w naszym serwisie.

Kiedy D11 od granicy z Polską do miejscowości Jaroměř?

Bo co z tego, że wzdłuż zachodniej granicy Polski kierowcy mają już do dyspozycji 436 km drogi ekspresowej S3, skoro na granicy dosłownie kończy się ona w szczerym polu? Czesi nawet jeszcze nie zaczęli budować swojego odcinka autostrady D11, która ma być przedłużeniem S3. I nie mogą zacząć jej budowy od roku!

Chodzi o odcinek od Trutnova do granicy z Polską prowadzący przez tereny górskie. To fragment o długości ponad 20 km. Budowa będzie skomplikowana, bo zaplanowano tam 28 mostów, 2 tunele i 3 przejazdy kolejowe. D11 mamy dojechać szybko i łatwo do Pragi. Inwestycja miała się rozpocząć w grudniu 2023 roku, ale konkurenci złożyli odwołanie od decyzji o wyborze polskiej spółki Budimex. Czeska Dyrekcja Dróg i Autostrad (ŘSD) wyłoniła nowego wykonawcę budowy autostrady D11 z Trutnowa do granicy z Polską, o czym poinformował Dyrektor Generalny ŘSD CR Radek Mátl.

My swoją robotę wykonaliśmy. Czekamy teraz na naszych braci Czechów - mówił podczas otwarcia odcinka minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Ale Czesi budowę tego odcinka D11 mają zacząć dopiero jesienią tego roku. Termin, który podają, i tak nie wydaje się realny...

- Według ostatniej zapowiedzi RSD (Czeska Dyrekcja Dróg i Autostrad) przygraniczy odcinek autostrady D11, który połączy się z naszą drogą ekspresową S3, ma być gotowy w 2027 roku – poinformował nas Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, cytowany przez Portal Samorządowy.

Po zakończeniu budowy brakującego odcinka D11, podróż z Wrocławia do Pragi, od rogatek do rogatek, zajęłaby około 2,5 godziny.

Warto dodać, że w poniedziałek 9 września czeska Dyrekcja Dróg i Autostrad (ŘSD) otworzyła obwodnicę Jaroměř na drodze I/33 w regionie Hradec Králové. Ma 6,5 km i kosztowała 689 mln koron (bez VAT), a jej budowa trwała dwa lata. Obwodnica połączona z odcinkiem autostrady D11 Smiřice – Jaroměř przekierować ma ruch tranzytowy.

- Obwodnica Jaroměřa połączy istniejącą drogę I/33 z niedawno ukończonym nowym odcinkiem autostrady D11. Z drogi I/33, będącej ważną drogą o znaczeniu międzynarodowym, codziennie korzysta ponad 15 000 samochodów, w tym znaczna liczba ciężarówek, które dławią centrum miasta. Droga będzie teraz znacznie gładsza i bezpieczniejsza dla kierowców – powiedział Minister Transportu Martin Kupka.

S3 w Polsce. Gotowe odcinki to 463 km

Wzdłuż zachodniej granicy Polski mamy już do dyspozycji 436 km drogi ekspresowej S3 z Pomorza Zachodniego do granicy z Czechami. Przebieg całej drogi S3 w Polsce to: Świnoujście – Szczecin – Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra – Legnica – Jawor – Bolków – Kamienna Góra – Lubawka (granica państwa). Trasa docelowo będzie łączyć Skandynawię przez porty Świnoujście – Szczecin z północnymi Włochami przez Czechy i Austrię.

S3 Kamienna Góra - Lubawka

S3 pomiędzy Kamienną Górą a granicą państwa została otwarta w 2023. Została wybudowana jako droga dwujezdniowa, wyposażona w dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjny. W ramach zadania, jak już wspomniano, powstały trzy węzły drogowe: Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka.

S3 w Lubawce. Zdjęcia

S3 Bolków - Kamienna Góra

Od końca lipca 2024 możemy przejechać nowym odcinkiem S3 na Dolnym Śląsku. To część drogi ekspresowej S3 Bolków – Kamienna góra. Powstał tu najdłuższy w Polsce tunel drogowy wydrążony w skale. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa w tunelu przetestowały już służby ratownicze. Budowa kosztowała ponad 1,5 mld zł.

