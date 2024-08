Bloki komunalne wyrosną na poznańskim Świerczewie. Nowe kameralne osiedle powstanie na ul. Jarzębowej

Nowe osiedle komunalne powstanie na poznańskim Górczynie

Poznański Zarząd Komunalnych Zasobów Mieszkaniowych otrzymał pozwolenie na budowę czterech nowych bloków w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Opolskiej i Jarzębowej. Termin realizacji przewidziany jest na 2026 r. Co ciekawe, budynki mają zostać wzniesione w technologii prefabrykacji.

Na Świerczewie, największym osiedlu domów jednorodzinnych w Poznaniu, wciąż można spotkać baraki postawione przed II wojną światową dla bezrobotnych i budowane w czasie okupacji przez Niemców dla przesiedlanych z centrum Poznania Polaków. Dzisiaj jednak ten duży obszar w południowej części Poznania przypomina brytyjskie przedmieścia wypełnione zabudową jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą i szeregową.

Bloki komunalne na Świerczewie w Poznaniu. Wszystko, co potrzebne w sąsiedztwie

Nowe bloki komunalne zostaną wybudowane nad potokiem Górczynki w sąsiedztwie ogródków działkowych. Tuż obok znajduje się szkoła, przedszkole, przychodnia i obiekty handlowe, a także ogólnodostępny miejski plac zabaw. Przy ul. Opolskiej są również przystanki komunikacji miejskiej. Niedaleko leżą tereny rekreacyjne na Szachtach nad dawnymi stawami rybnymi i Junikowskim Strumieniem. To miejsce niemal wymarzone do zamieszkania, spełniające wymogi „miasta piętnastominutowego”.

Kameralne i dopasowane bloki komunalne

Budynki wielorodzinne zostały zaprojektowane tak, aby wpasować się w otoczenie. To trzy pięciokondygnacyjne domy bliżej głównej ulicy i niższy o czterech kondygnacjach bliżej zabudowy jednorodzinnej. Będzie tutaj 180 mieszkań i 4 lokale użytkowe. W blokach zaplanowano mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe o powierzchni 29–66 m². Na zagospodarowanej przestrzeni wokół i pomiędzy budynkami będzie plac zabaw, wiaty rowerowe i miejsca parkingowe. Na terenach zielonych przewidziane są ławki i inne elementy małej architektury. Projekt budowlany osiedla wykonała pracownia Lekko Architekci z Poznania.

Bloki w Poznaniu powstaną z prefabrykatów

Miniosiedle komunalne według założeń będzie realizowane w technologii prefabrykacji. Może się to w Polsce źle kojarzyć, ale dzisiaj elementy prefabrykowane to precyzyjne klocki, z których na całym świecie powstają obiekty komercyjne i mieszkaniowe. Gotowe elementy ścian, stropów, schody, spoczniki, belki wyprodukowane według projektu budowlanego przyjeżdżają na budowę, gdzie następuje ich montaż. To pozwala znacznie skrócić oddanie budynku w stanie surowym. Poznańska spółka komunalna zdecydowała się na budowę właśnie w tej technologii. Dodatkową zachętą był prawdopodobnie fakt, że w Poznaniu i okolicach znajdują się zakłady prefabrykacji z dużym doświadczeniem w tej dziedzinie.

To już kolejna w tym roku mieszkaniowa inwestycja komunalna

Poznański Zarząd Komunalnych Zasobów Mieszkaniowych w czerwcu otrzymał także w Świerczynie pozwolenie na budowę osiedla przy ul. Kopanina. Tutaj w miejscu baraków komunalnych powstanie osiedle trzech bloków ze 161 mieszkaniami. Obecnie na obie inwestycje planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę. Spółka także jest na etapie pozyskiwania na te realizacje środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

W planach jest jeszcze kolejna, większa inwestycja komunalna Darzyborska we wschodniej części Poznania. Na tym osiedlu ma być 251 mieszkań.

