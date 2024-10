Będzie rozbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie. W planach m.in. sala widowiskowa na 600 osób

15:57

Zobacz galerię 5 zdjęć Autor: UM Leszno Wizualizacje rozbudowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie

Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie czeka rozbudowa. Będzie to jedna z największych inwestycji w kulturę w tym mieście, warta ok. 70 mln zł. Na wizualizacjach nowego MOK w Lesznie widać, że będzie to obiekt ciekawy architektonicznie, łączący historię z nowoczesnością.

Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie. Jak się zmieni?

Działający od 1981 r. Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie wzbogaci się o dodatkową przestrzeń i zyska nowe możliwości. Władze miasta ogłosiły plany rozbudowy MOK za ok. 70 mln zł, z czego ok. 40 mln zł ma zostać pozyskane z funduszy marszałkowskich. Plan jest taki, że obecna siedziba MOK połączy się sąsiednim budynkiem dawnej biblioteki. Na wizualizacjach przygotowanych przez pracownię Muro Architekci Sp. z o.o. zaprezentowano intrygujące połączenie dawnego z nowym – obok dawnego gmachu biblioteki widać ciekawy obiekt z pofalowaną fasadą.

Autor: UM Leszno Wizualizacje rozbudowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie

– Obecna liczba wydarzeń odbywających się w Miejskim Ośrodku Kultury, Teatrze Miejskim, Miejskiej Bibliotece Publicznej, ale również w okolicznych salach, które, niestety, nie zawsze spełniają wymogi współczesnych standardów, utwierdza nas w przekonaniu, że ta nowa przestrzeń jest nie tylko konieczna, ale i nieunikniona, aby móc dalej odpowiadać na wymagania złożonych realizacji wydarzeń (spektakli, koncertów, wystaw). To inwestycja, która przekracza horyzont bieżących potrzeb – to krok w przyszłość, wizja, która odpowiada na potrzeby kultury XXI wieku – zapewnia w komunikacie urząd miasta.

Jaki będzie nowy Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie?

Na ten moment o nowym obiekcie przy ul. Bolesława Chrobrego wiadomo stosunkowo niewiele. Wiadomo, że jego kluczowym elementem będzie dwupoziomowa sala widowiskowa na 600 osób. W planach są także:

przestronne foyer,

sale do prób,

zaplecze biurowe.

Na wizualizacjach widać także stojaki na rowery przed wejściem, ławki oraz miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Co ciekawe, na jednej z wizualizacji pojawia się też informacja o „części gastronomicznej” obiektu, lecz nie wiadomo jeszcze, co to dokładnie będzie oznaczać.

Póki co miasto nie zadeklarowało żadnego terminu budowy. Na razie trwają starania o pozyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

– Jest to inwestycja nie tylko w samą infrastrukturę, lecz przede wszystkim w przyszłość kulturalną naszego miasta – w jakość życia jego mieszkańców oraz w atrakcyjność Leszna jako regionalnego centrum kultury – zapewnia urząd miasta.

Zobacz galerię 10 zdjęć Autor: Marcin Czechowicz Nowa siedziba Pszczyńskiego Centrum Kultury. Wcześniejsza mieściła się na starówce