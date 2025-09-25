Debata Muratora: Dyrektywa EPDB Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Rozbudowa Domu Kultury w Piszu, czyli niekończąca się opowieść

Dom Kultury w Piszu (woj. warmińsko-mazurskie) stanie się większy i nowocześniejszy – ogłosiło miasto w 2017 r. W wyniku pierwszego większego remontu budynku od 60 lat miał powstać nowoczesny obiekt nawiązujący formą do przedwojennego hotelu Graf York, który stał niegdyś w tej samej lokalizacji. W 2020 r. roboty budowlane ruszyły, a efekty mieliśmy zobaczyć w listopadzie 2022 r.

– Przeciekający dach, grzyb na ścianach, popękane stropy, uszkodzone podłogi i instalacje – Piski Dom Kultury jest w stanie, który nie pozwala na jego normalne użytkowanie, jest niefunkcjonalny – przykładowo na 2 piętrze budynku, gdzie odbywają się liczne zajęcia i warsztaty nie ma żadnej toalety, uczestnicy zajęć muszą schodzić 2 pietra niżej. Schody są niebezpieczne, brak windy – tak opisywano PDK przed remontem na stronie mapadotacji.gov.pl.

Później zaczęła się seria katastrof. Pierwszy zatrudniony wykonawca, firma JL Sp. z o.o., zaczął mieć opóźnienia względem harmonogramu, a później zażądał waloryzacji wynagrodzenia w związku z gwałtownie rosnącymi w tamtym czasie cenami materiałów budowlanych. Ostatecznie w maju 2022 r. firma zerwała umowę z miastem i zeszła z placu budowy. Oficjalnej przyczyny nigdy nie podano.

Znalezienie zastępstwa nie szło łatwo, przetarg udało się rozstrzygnąć dopiero za trzecim razem. 29 grudnia 2022 r. w końcu podpisano umowę z kolejnym wykonawcą – firmą TBM Tech. Wydawało się, że teraz pójdzie już gładko. W marcu 2023 r. media obiegła wiadomość o wypadku na budowie: zawalił się strop, jeden z pracowników złamał nogę. Przestój nie trwał jednak długo, prace szybko wznowiono.

W 2024 r. postępy na budowie znów zwolniły. W lipcu okazało się, że drugi wykonawca również opuścił plac budowy. Miasto nie podało, jaki był tego powód (redakcja Muratora Plus nigdy nie otrzymała od ratusza odpowiedzi na zadane pytania), wystosowało jedynie krótkie oświadczenie.

– Dnia 9 lipca br. otrzymaliśmy od TBM TECH Sp. z o.o. pismo, z którego jasno wynika, iż współpraca pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, dobiegła końca. Na chwilę obecną trwają czynności związane z zabezpieczeniem placu budowy, a także inwentaryzacją wykonanych prac – poinformowała na Facebooku Natalia Kucisz, p.o. Dyrektora Piskiego Domu Kultury.

Co dalej z remontem Piskiego Domu Kultury? Miasto nie składa broni

Mimo zejścia kolejnego wykonawcy z placu budowy miasto zapowiada dokończenie rozbudowy Piskiego Domu Kultury. Jak ustaliło TVP3, udało się przedłużyć termin na rozliczenie przyznanego dofinansowania z UE. Dzięki temu dotacja w kwocie ponad 7 mln zł nie powinna przepaść. Pozostałe koszty inwestycji pokryje gmina Pisz. Nie jest obecnie znany termin zakończenia inwestycji.

W sierpniu 2025 r. dyrekcja PDK oceniała, iż obecny stan realizacji prac to ok. 72%. Do dokończenia są m.in. dach, elewacja oraz wnętrza. Według szacunków na doprowadzenie inwestycji do szczęśliwego końca potrzeba jeszcze od roku do dwóch lat.

– W tej chwili robimy wszystko, aby inwestycja mogła zakończyć się sukcesem, a o dalszym toku spraw związanych z „Modernizacją i Rozbudową Piskiego Domu Kultury” będę informować wkrótce – podkreśla Kucisz z PDK.

Kontrola NIK wykazała „16 istotnych nieprawidłowości”

Latem 2025 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała na swojej stronie wyniki kontroli piskiej inwestycji. Za główną przyczynę problemów uznano nieprzygotowanie Piskiego Domu Kultury do tak skomplikowanej inwestycji. Jak podkreśla NIK, dyrekcja i personel PDK nie mieli żadnego doświadczenia w organizowaniu i prowadzeniu podobnych projektów. Mimo to w wywiadach dla prasy ówczesna dyrektor PDK, Katarzyna Sobiech (dziś wicemarszałek regionu) mówi, że nie popełniła żadnych błędów. Burmistrz Pisza zapowiedział skierowanie sprawy do prokuratury.

Wśród problemów zauważonych przez NIK znalazły się m.in.:

nierzetelne zlecenie i odbiór dokumentacji projektowej (w tym brak weryfikacji otrzymanego projektu),

brak jakichkolwiek szkoleń dla niedoświadczonych pracowników,

wybór na wykonawcę nadzoru inwestorskiego osoby bez uprawnień (której wypłacono nienależne dodatkowe 51 tys. zł),

brak kontroli nad wykonawcami, skutkujący opóźnieniami i zerwaniem umowy przez obie firmy,

niezgodne z umową wystąpienie do województwa o całość dofinansowania, mimo że inwestycja nie została zakończona.

Po kontroli, zgodnie z sugestią NIK, zatrudniony został inwestor zastępczy z doświadczeniem, którego zadaniem będzie teraz dokończenie inwestycji.

Jak ma się zmienić Piski Dom Kultury? Wizualizacje

W ramach rozbudowy Piski Dom Kultury ma przekształcić się z PRL-owskiego budynku o prostopadłościennej bryle w nowoczesny gmach nawiązujący formą do nieistniejącego już hotelu Graf York. Nowy obiekt ma zatem przypominać budynek przedwojenny, z klasycyzującymi detalami na elewacji. Jednocześnie nowy gmach ma być znacznie większy od dotychczasowego, a także spełniać współczesne normy dotyczące dostępności oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W ramach rozbudowy i remontu zaplanowano m.in.:

stworzenie nowej sali widowiskowej na 350 osób,

budowę 3 wind,

gruntowny remont całego obiektu wraz z wymianą instalacji,

zwiększenie liczby łazienek,

modernizację wyposażenia sal dydaktycznych,

stworzenie wygodniejszych szatni i przebieralni,

zakup nowego umeblowania.

Poniżej można zobaczyć wizualizacje planowanego efektu końcowego.

