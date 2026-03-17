Rynek najmu instytucjonalnego w Warszawie nabrał bezprecedensowej dynamiki, a stolica umacnia swoją pozycję jako krajowy lider tego segmentu - informuje portal propertynews.pl. Na koniec 2025 roku w mieście funkcjonowało blisko 9 560 mieszkań w modelu PRS (Private Rented Sector), co stanowiło aż 36% całkowitej podaży w Polsce, jak informuje portal propertynews.pl. W skali całego kraju zasób ten wynosił ok. 26 tys. lokali, z czego znacząca część to projekty bardzo nowe.

Dane rynkowe dobitnie pokazują, że gwałtowny rozwój sektora mieszkań na wynajem to zjawisko ostatnich lat. Aż 80% obecnej podaży powstało po 2022 roku, co świadczy o wyraźnym przyspieszeniu inwestycji. Tylko w 2025 roku w Polsce oddano do użytku ponad 5,5 tys. lokali, co oznaczało wzrost zasobu o 27% rok do roku. Prognozy na bieżący rok zakładają utrzymanie tego tempa i ukończenie kolejnych 5 tys. mieszkań w całym kraju.

Warszawa liderem instytucjonalnego najmu

Stolica z blisko 10 tysiącami gotowych mieszkań w 50 projektach zdecydowanie wyprzedza inne polskie metropolie. Potencjał dalszego wzrostu jest wysoki – na koniec ubiegłego roku w budowie pozostawało w mieście pięć inwestycji, które dostarczą łącznie ok. 1 360 lokali. Cały pipeline inwestycyjny, czyli projekty na różnych etapach planowania, szacowany jest w skali kraju na ok. 15 tys. mieszkań.

Za rozwojem rynku stoją duże, często międzynarodowe platformy inwestycyjne. Liderem w Warszawie jest Resi4Rent, zarządzający portfelem ponad 1 750 mieszkań w sześciu lokalizacjach. Drugie miejsce zajmuje szwedzki Heimstaden z zasobem ok. 1 400 lokali, a podium zamyka AFI Europe, które oferuje ok. 1 260 mieszkań. Wśród kluczowych graczy wymienia się także G City (ok. 1000 lokali), LifeSpot (ponad 700) oraz Nrep (ok. 680).

Mokotów zagłębiem projektów PRS

Analiza lokalizacji nowych inwestycji wskazuje na wyraźną koncentrację w jednej dzielnicy. Największym skupiskiem projektów PRS jest Mokotów, gdzie w 14 inwestycjach znajduje się łącznie ok. 3 530 mieszkań. To strategiczny wybór, łączący bliskość centrum biznesowego z dobrze rozwiniętą infrastrukturą miejską.

Istotnymi lokalizacjami stają się także prawobrzeżne dzielnice. Na Pradze-Południe działa siedem projektów z pulą ok. 1 260 mieszkań, a na Pradze-Północ osiem inwestycji oferujących łącznie ok. 950 lokali. W pozostałych dzielnicach zasób mieszkań instytucjonalnych jest już znacznie mniejszy i nie przekracza 700 jednostek.

Nowe inwestycje w toku i po odbiorach

Wśród niedawno zrealizowanych projektów wyróżnia się inwestycja LifeSpot Postępu 7A na Mokotowie. W budynku o powierzchni 35 tys. mkw. powstało 431 lokali. Również na Mokotowie, przy ulicy Jana Pohoskiego 6, firma Resi4Rent oddała do użytku 12-kondygnacyjny budynek z 277 mieszkaniami.

Z kolei na Bielanach, przy ulicy Nocznickiego, firma White Stone Development realizuje dla funduszu Nrep projekt obejmujący ponad 480 mieszkań oraz 400 mkw. powierzchni usługowej. Wartość tej inwestycji szacowana jest na ok. 200 mln zł, a jej zakończenie planowane jest na I kwartał 2027 roku.

Zmiana na rynku i nowa rola najmu

Dynamiczny rozwój sektora PRS to odpowiedź na zmieniające się uwarunkowania społeczno-ekonomiczne. W kraju, gdzie wskaźnik własności mieszkań przekracza 87%, rosnące ceny nieruchomości i mniejsza dostępność kredytów sprawiają, że dla wielu osób zakup własnego lokum staje się niedostępny. Wzrasta także mobilność zawodowa, która skłania do wyboru bardziej elastycznych form zamieszkania.

W efekcie wynajem przestaje być postrzegany jako rozwiązanie tymczasowe, a staje się świadomym, długoterminowym wyborem stylu życia. Profesjonalizacja rynku, gwarantująca standard, bezpieczeństwo umowy i dodatkowe udogodnienia, sprawia, że sektor PRS staje się coraz bardziej atrakcyjną klasą aktywów dla inwestorów instytucjonalnych i realną alternatywą dla najemców.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI