Prawie 429 mln zł zasili budowę mieszkań na wynajem w 6 województwach

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamiają nowy program mieszkaniowy z budżetem sięgającym prawie 429 mln zł, informuje portal propertynews.pl. Środki, pochodzące z Funduszy Europejskich, zostaną przeznaczone na wsparcie budowy społecznych mieszkań na wynajem w sześciu województwach Polski Wschodniej. Porozumienie w tej sprawie zostało już formalnie podpisane, co daje zielone światło do rozpoczęcia naborów projektów.

Głównym celem inicjatywy jest zwiększenie dostępności lokali o umiarkowanym czynszu dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by ubiegać się o mieszkanie komunalne, ale jednocześnie zbyt niskie na zakup nieruchomości na rynku komercyjnym lub wynajem po cenach rynkowych. Program ma więc bezpośrednio adresować problem tak zwanej luki czynszowej.

Kto i na jakich zasadach skorzysta z dotacji?

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się podmioty specjalizujące się w budownictwie społecznym. Na liście potencjalnych beneficjentów znalazły się Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM), Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), a także spółdzielnie mieszkaniowe i spółki gminne. To właśnie te instytucje będą mogły pozyskać środki na realizację nowych projektów mieszkaniowych.

Wsparcie finansowe ma charakter dotacji, która pokryje część wkładu własnego wymaganego przy ubieganiu się o preferencyjny kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego, znany jako kredyt SBC (na społeczne budownictwo czynszowe). Taki mechanizm obniża całkowity koszt inwestycji, co wprost przekłada się na możliwość zaoferowania niższych stawek czynszu przyszłym najemcom.

Wymagane pozwolenie na budowę i zdolność kredytowa

Program stawia przed inwestorami konkretne warunki brzegowe. Aby móc ubiegać się o dotację, wnioskodawca musi już dysponować prawomocnym pozwoleniem na budowę dla planowanej inwestycji. Drugim kluczowym wymogiem jest uzyskanie pozytywnej oceny wiarygodności kredytowej w BGK. To oznacza, że wsparcie trafi do podmiotów, które są przygotowane do rozpoczęcia budowy i jednocześnie stabilne finansowo.

Nabory wniosków będą prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w trybie konkurencyjnym. Oznacza to, że samo spełnienie formalnych kryteriów nie gwarantuje otrzymania środków. Projekty będą oceniane i wybierane do dofinansowania na podstawie określonych kryteriów, co ma zapewnić, że publiczne pieniądze trafią na najbardziej efektywne i przemyślane inwestycje.

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Gdzie powstaną nowe mieszkania i w jakim standardzie?

Inicjatywa jest skierowana wyłącznie na rynek nieruchomości w makroregionie Polski Wschodniej. Zasięg geograficzny programu obejmuje województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz regionalną część województwa mazowieckiego, z wyłączeniem Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

Organizatorzy programu zapowiadają, że nowe budynki będą musiały spełniać wysokie standardy. Kładziony jest nacisk na jakość wykonania, wysoką efektywność energetyczną, co obniży koszty eksploatacji dla lokatorów, oraz dostosowanie do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. To element, który ma podnieść jakość życia w nowo powstających zasobach mieszkaniowych.

Pilotaż z perspektywą na więcej

Uruchomiony program ma charakter pilotażowy. Zebrane podczas jego realizacji doświadczenia mają posłużyć jako podstawa do tworzenia podobnych, ale znacznie większych programów wsparcia w przyszłości. Władze liczą, że inicjatywa nie tylko dostarczy nowych mieszkań, ale również stanie się impulsem dla regionalnych rynków budowlanych, generując zlecenia dla lokalnych firm i tworząc nowe miejsca pracy.

Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego samorządów oraz podmiotów takich jak SIM i TBS jest jednym ze strategicznych celów. Długofalowo program ma przyczynić się do budowy stabilnego i bardziej dostępnego segmentu najmu instytucjonalnego w regionach, które dotąd rozwijały się w tym zakresie wolniej niż największe aglomeracje w kraju.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

--- https://www.propertynews.pl/mieszkania/rusza-pilotazowy-program-mieszkaniowy-do-wziecia-429-mln-zl,200491.html