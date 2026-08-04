Ważna decyzja wstrzymuje budowę osiedla mieszkaniowego w Poznaniu

Spółka zależna giełdowego Pekabexu nie zrealizuje kontraktu na budowę budynków wielorodzinnych dla miasta Poznania, informuje portal propertynews.pl. Wybór jej oferty w przetargu został unieważniony po tym, jak Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie złożone przez konkurencyjnego oferenta. Decyzja ta wstrzymuje start inwestycji mieszkaniowej przy ulicach Jarzębowej i Kotarbińskiego.

Inwestorem projektu jest Poznański Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, który planował powierzyć wykonawcy realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że zwycięzca przetargu byłby odpowiedzialny nie tylko za prace budowlane, ale również za przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej dla nowego osiedla komunalnego.

Decyzja KIO unieważnia wybór wykonawcy

Kluczowym momentem, który zmienił losy kontraktu, było postępowanie odwoławcze. Po tym, jak poznański ZKZL wskazał ofertę spółki z grupy Pekabex jako najkorzystniejszą, drugi z uczestników przetargu zdecydował się na złożenie odwołania. Sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest organem rozstrzygającym spory w zamówieniach publicznych.

W dniu 31 lipca 2026 r. KIO wydała orzeczenie, w którym przychyliła się do argumentacji odwołującego się podmiotu. W rezultacie Izba nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty Pekabexu. W ślad za tą decyzją Poznański Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych oficjalnie poinformował wykonawcę o formalnym anulowaniu wcześniejszego rozstrzygnięcia.

Co dalej z miejską inwestycją?

Orzeczenie KIO oznacza nieuniknione opóźnienia w realizacji projektu mieszkaniowego. Na tym etapie zamawiający, czyli miasto, musi dokonać ponownej analizy sytuacji. Możliwe scenariusze obejmują ponowną ocenę złożonych ofert z wyłączeniem oferty Pekabexu, wybór drugiego w kolejności oferenta lub, w skrajnym przypadku, unieważnienie całego postępowania i ogłoszenie nowego przetargu.

Sprawa ta jest przykładem ryzyka proceduralnego, z którym muszą liczyć się zarówno wykonawcy, jak i publiczni inwestorzy na rynku budowlanym. Skuteczne odwołanie może zablokować nawet zaawansowane przygotowania do rozpoczęcia budowy, co wpływa na harmonogramy i potencjalnie na koszty całego przedsięwzięcia. Na razie nie są znane szczegółowe powody uwzględnienia odwołania, ani wartość kontraktu, którego dotyczył spór.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

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https://www.propertynews.pl/mieszkania/pekabex-stracil-kontrakt-na-budowe-mieszkan-z-w-poznaniu,200457.html

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