Złota 44. Pożar w luksusowym wieżowcu w Warszawie. Wybuchł w saunie

11:46

Zobacz galerię 5 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Wieżowiec Złota 44 w Warszawie

W wieżowcu Złota 44 w Warszawie wybuchł pożar. Kilkadziesiąt osób musiało się ewakuować. Sytuacja na szczęście szybko została opanowana przez straż pożarną, która błyskawicznie zjawiła się na miejscu.

Powódź 2024: Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Złota 44. Pożar w wieżowcu w centrum Warszawy opanowany

W słynnym luksusowym wieżowcu mieszkalnym przy ul. Złotej 44 w Warszawie wybuchł pożar. Jak podaje RMF MAXXX, ogień wybuchł rano 22 października 2024 r. w saunie na 8. piętrze budynku. Mieszkańców całego budynku poderwał na nogi głośny alarm, który uruchomił się automatycznie, dając sygnał do ewakuacji.

Ostatecznie z budynku ewakuowało się kilkadziesiąt osób, ale nie ma informacji o tym, by ktokolwiek ucierpiał. Jak podała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, doszło do zwarcia w instalacji elektrycznej, od którego zapaliła się drewniana obudowa sauny. Sytuację błyskawicznie opanowała jednak straż pożarna. Na miejscu działały 4 zastępy. Teraz sprawą zajmie się policja.

Złota 44 w Warszawie – symbol luksusu

Wybudowany w latach 2008–2013 wieżowiec Złota 44 słynie w Warszawie jako miejsce wyjątkowo luksusowe. Zaprojektowany przez Daniela Libeskinda budynek mieszkalny o wysokości 192 m stoi w ścisłym centrum miasta, tuż obok Pałacu Kultury i Nauki, a zlokalizowane w obiekcie apartamenty osiągają rekordowe ceny. W momencie oddania obiektu do użytku ceny apartamentów w budynku Złota 44 sięgały 65 tys. zł/m kw. Dziś są znacznie wyższe.

W budynku Złota 44 znajduje się 287 apartamentów, rozlokowanych na 52 piętrach. Mieszkańcy wieżowca mają do dyspozycji m.in. prywatną strefę SPA z 25-metrowym basenem, siłownią, sauną suchą i łaźnią parową oraz gabinetami masażu. Za projekt tego wieżowca Libeskind otrzymał w 2018 r. nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy. Budynek wzbudził jednak kontrowersje wśród mieszkańców z uwagi na to, że jego wygląd końcowy dość mocno odbiega od tego, co wcześniej prezentowano na wizualizacjach.

Przejdź do galerii: Najwyższe budynki mieszkalne Warszawy

Zobacz galerię 15 zdjęć Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Projekt wieżowca wyszedł spod ręki słynnego architekta Daniela Libeskinda i reprezentuje znamienny dla jego pracowni język dynamicznych form.