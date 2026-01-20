Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Brzeska 16 w Warszawie. Znany deweloper nabył działkę za grube miliony

Za działkę o powierzchni 1082 m², położoną między kamienicami na Pradze-Północ, spółka Ronson Development Group zapłaciła w styczniu 2025 r. aż 16,3 mln zł. Kwota robi tym większe wrażenie, jeśli wziąć pod uwagę, że cena wywoławcza wynosiła 3,8 mln zł. Zaciekła licytacja między 17 chętnymi trwała 1,5 godziny.

Na działce znajduje się budynek użytkowy, o powierzchni zabudowy 178 m², w którym są dwa lokale użytkowe. Lokale nie są obciążone umowami najmu. Budynek wybudowany został w 1912 r. i wymaga wykonania niezbędnego remontu, znajduje się w nim instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna

– podaje strona urzędu dzielnicy.

Środki ze sprzedaży nieruchomości zasiliły miejski budżet. Wysoka cena wynikała zapewne z dogodnej lokalizacji – w okolicy powstaje coraz więcej nowej mieszkaniówki, wciskanej między starszą zabudowę, a z Brzeskiej 16 blisko jest do tramwajów i 2. linii metra M2.

Co zbuduje przy Brzeskiej 16 Ronson Development Group?

Na ten moment deweloper, który stał się właścicielem terenu, nie ujawnił szczegółowych planów co do niego. Wiadomo jednak, że ma tu powstać budynek wielorodzinny z garażem podziemnym. Plan miejscowy dopuszcza na działce obiekt mieszkaniowy lub usługowy, o wysokości do 27 m. Nowa zabudowa może wypełnić całą działkę, stykając się z kamienicami po obu stronach.

W dniu 23 grudnia 2025 r. deweloper złożył wniosek o pozwolenie na budowę bloku. Ma on mieć garaż pod budynkiem oraz usługi w parterze. Wizualizacji nie zaprezentowano, jednak można się spodziewać, że będzie to nowoczesny apartamentowiec, jakich ostatnimi czasy powstaje na Pradze wiele.

Warto dodać, że opuszczony pawilon stojący na działce w momencie zakupu to co prawda obiekt przedwojenny, ale nieobjęty ochroną konserwatorską (jeszcze kilka lat temu działał w nim klub Offside). Do rejestru zabytków wpisany jest za to cały układ urbanistyczny ulicy Brzeskiej na odcinku Ząbkowska-Kijowska.