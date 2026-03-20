Wielka inwestycja w nowe tramwaje. Łódź traci ponad 251 mln zł z KPO

Co kryje się za powstaniem dobrej elewacji, czyli dlaczego Equitone włącza architektów w tworzenie swoich produktów?

MPK Łódź ostatecznie nie otrzyma ponad 251 mln zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy na zakup 30 nowych tramwajów, informuje portal rynek-kolejowy.pl. Mimo że wniosek znajdował się na liście rezerwowej, nie znalazł się w finalnej, zaktualizowanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) alokacji środków. Inwestycja w tabor będzie realizowana, ale jej finansowanie zostanie w całości oparte na kredycie.

Zegar KPO okazał się bezlitosny

Główną i nieprzekraczalną barierą okazał się harmonogram. Zasady Krajowego Planu Odbudowy wymagają, aby wszystkie finansowane z niego projekty zostały zakończone i rozliczone najpóźniej do 31 sierpnia 2026 roku. To kryterium okazało się niemożliwe do spełnienia dla łódzkiego kontraktu.

Umowa z producentem, firmą Modertrans Poznań, zakłada, że produkcja 30 tramwajów dla Łodzi ruszy dopiero w styczniu 2027 roku. Ostateczny termin dostarczenia ostatniego pojazdu wyznaczono na 23 sierpnia 2027 roku, czyli rok po zamknięciu okresu kwalifikowalności wydatków w KPO. Już sama ta rozbieżność czasowa dyskwalifikowała projekt na ostatnim etapie przyznawania środków.

Ostrożność, która kosztowała utratę punktów

Na niekorzystną pozycję Łodzi na liście rankingowej wpłynęła jednak nie tylko odległa data dostaw, ale także wcześniejsze decyzje podyktowane ostrożnością finansową miasta. Władze Łodzi zwlekały z podpisaniem umowy z producentem, chcąc najpierw uzyskać gwarancję unijnego dofinansowania. To, co miało być zabezpieczeniem dla miejskiego budżetu, stało się proceduralną przeszkodą.

Kontrakt z Modertrans Poznań sfinalizowano dopiero 9 stycznia 2026 roku. Jak przyznał prezes MPK Łódź, Zbigniew Papierski, brak podpisanej umowy w momencie składania wniosku do CUPT kosztował projekt utratę dwóch punktów w ocenie formalnej. W tak konkurencyjnym naborze miało to kluczowe znaczenie dla ostatecznej pozycji na liście. Prezydent miasta Hanna Zdanowska tłumaczyła tę strategię tym, że Łódź nie jest tak zasobna jak inne metropolie i nie mogła sobie pozwolić na ryzykowanie kontraktu bez pewnego finansowania.

W efekcie, gdy pojawiły się oszczędności pozwalające na sfinansowanie części projektów z listy rezerwowej, środki trafiły do Szczecina (81,6 mln zł), Torunia (40 mln zł) i miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (136 mln zł). Poza Łodzią dofinansowania nie otrzymał także Olsztyn.

Tramwaje na kredyt i alternatywne scenariusze

Utrata ćwierć miliarda złotych z KPO nie oznacza rezygnacji z modernizacji taboru. 30 nowych tramwajów trafi do Łodzi zgodnie z umową, jednak źródłem finansowania będzie kredyt komercyjny. To rozwiązanie znacząco zwiększy obciążenie finansowe zarówno dla budżetu miasta, jak i samej spółki przewozowej w najbliższych latach.

Władze miasta wskazują na alternatywne, długofalowe rozwiązania. Jednym z nich jest deklaracja o trwających od blisko trzech lat pracach nad projektem budowy własnego, łódzkiego tramwaju. Jednocześnie MPK nie traci nadziei na pozyskanie zewnętrznych funduszy i liczy na możliwość refinansowania zakupu z oszczędności, które mogą pojawić się pod koniec obecnej perspektywy unijnej na lata 2021-2027.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

--- Źródło: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/lodz-koniec-marzen-mpk-o-tramwajach-z-kpo-134992.html

