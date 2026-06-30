Wielka inwestycja TBS Wrocław. Powstanie 200 mieszkań, przedszkole i biblioteka

TBS Wrocław rozpoczyna na Brochowie budowę 200 mieszkań

TBS Wrocław finalizuje przygotowania do startu dużej inwestycji mieszkaniowej na Brochowie – informuje portal projektinwestor.pl. Spółka podpisała umowę z generalnym wykonawcą, firmą PORR, na budowę obiektu, który dostarczy na rynek 200 mieszkań na wynajem. Prace budowlane mają ruszyć już w lipcu.

Nowy budynek powstanie na działce zlokalizowanej u zbiegu ulic Mościckiego, Semaforowej, Pakistańskiej i Wietnamskiej. Projekt ma charakter wielofunkcyjny i poza częścią mieszkalną obejmuje także istotną przestrzeń usługową, która ma wzmocnić infrastrukturę społeczną tej części Wrocławia.

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Budynek o wielu funkcjach: nowe centrum dla Brochowa

Projekt przy ul. Mościckiego to znacznie więcej niż tylko budynek mieszkalny. Na parterze zaplanowano przestrzeń o powierzchni około 2,2 tys. mkw., która zostanie przeznaczona na cele komercyjne oraz publiczne. To właśnie tam powstanie nowe przedszkole, filia Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz siedziba Rady Osiedla Brochów, tworząc lokalne centrum usług dla mieszkańców.

Dzięki połączeniu funkcji mieszkalnych z publicznymi inwestycja ma realnie wpłynąć na podniesienie jakości życia w dzielnicy i odpowiedzieć na rosnące potrzeby lokalnej społeczności.

Skala i harmonogram inwestycji

Łączna powierzchnia mieszkalna w nowym budynku przekroczy 10 tys. mkw. Generalny wykonawca, firma PORR, ma 22 miesiące na realizację zadania od momentu rozpoczęcia prac. Zgodnie z harmonogramem, budowa ma wystartować w lipcu, a jej zakończenie planowane jest na 2028 rok.

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Z naciskiem na ekologię i otoczenie

Inwestycja została zaprojektowana z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych. Na dachu budynku zostanie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna, a ponad 30% jego powierzchni pokryje zielony dach. Projekt przewiduje także system retencji wód opadowych oraz zagospodarowanie terenu z placem zabaw i zielenią, co ma podnieść jakość życia przyszłych mieszkańców.

Kluczowy element strategii mieszkaniowej miasta

Projekt na Brochowie jest największym przedsięwzięciem realizowanym obecnie przez TBS Wrocław. Stanowi on kluczowy element strategii spółki, która zakłada oddanie do użytku łącznie ponad 700 mieszkań do 2028 roku. Obecnie miejski inwestor zarządza zasobem 112 budynków z 4434 mieszkaniami, w których żyje około 10 tys. wrocławian.

Nowa realizacja wzmocni ofertę mieszkań na wynajem we Wrocławiu, stanowiąc odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w tym segmencie rynku nieruchomości.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI