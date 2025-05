Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stawia na zieloną energię. Pod Rokietnicą ruszyła farma fotowoltaiczna Qair

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu we współpracy z firmą Qair uruchomił elektrownię fotowoltaiczną z automatycznym systemem śledzenia promieni słonecznych. Ta nowoczesna inwestycja będzie zaspokoi zapotrzebowanie energetyczne uczelni, jak również lokalnych gospodarstw.

Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju

Inwestycja, zlokalizowana w gminie Rokietnica, to efekt współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z firmą Qair, producentem energii odnawialnej. Dzięki strategicznemu partnerstwu możliwe było stworzenie na terenie Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Przybroda, należącego do poznańskiej uczelni farmy fotowoltaicznej o mocy 30 MW zdolnej zasilić około 7500 gospodarstw domowych. Uruchomiona farma to duży krok w kierunku samowystarczalności energetycznej uczelni i ograniczenia jej śladu węglowego.

„Stawiamy na słońce” – podkreślają władze Uniwersytetu, uzasadniając priorytet dla OZE. Działania te wpisują się w szerszą strategię zrównoważonego rozwoju uczelni, która dąży do minimalizacji wpływu na środowisko naturalne – także w edukacji młodych ludzi. Dzięki takim przedsięwzięciom UP w Poznaniu realnie przyczynia się do tworzenia bardziej ekologicznej przyszłości.

Innowacyjna technologia – zwiększona efektywność

Elektrownia fotowoltaiczna na terenie zakładu doświadczalno-badawczego uniwersytetu jest trzecią co do wielkości instalacją uruchomioną przez firmę Qair w Polsce. Na powierzchni 33 ha zainstalowano 54 tysiące paneli fotowoltaicznych o mocy 30 megawatów. Farma korzysta z najnowocześniejszej technologii - systemu Optimum Tracker umożliwiającego śledzenie ruchu słońca, który umożliwia ustawienie ruchomych paneli w optymalnej pozycji do jego promieni. Rozwiązanie to pozwala efektywniej generować energię, o każdej porze dnia niezależnie od pory roku i wpływa na obniżenie kosztów jej wytwarzania.

Korzyści dla Uniwersytetu Przyrodniczego i regionu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zyskuje dzięki tej inwestycji stabilne źródło energii, a tym samym większą niezależność energetyczną. Produkcja energii z OZE pozwala uczelni znacząco obniżyć rachunki za prąd i lepiej kontrolować wydatki na media. Farma PV to dla Uniwersytetu szansa na realne oszczędności, które uczelnia będzie mogła zainwestować poprawę bytu studentów i tworzenie innowacyjnych projektów badawczych. Zielona energia to ekologiczne oszczędności.

Jednak korzyści płynące z inwestycji wykraczają poza mury uczelni. Produkcja czystej energii przekłada się na mniejszą ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, poprawiając jakość powietrza w okolicy. Farma w gminie Rokietnica stanowi realny wkład w ochronę klimatu i zrównoważony rozwój. Przejście na odnawialne źródła energii z pewnością wpłynie pozytywnie na jakość prowadzenia zajęć ze studentami UP w Poznaniu specjalizujących się w ochronie środowiska. Partnerstwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z firmą Qair pokazuje, jak synergiczne działania nauki i biznesu mogą iść realną szansą w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

