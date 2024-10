Stocznia Cesarska w Gdańsku walczy z wandalizmem. Ruszyły też prace za budynkiem Dyrekcji

13:27

Zobacz galerię 5 zdjęć Autor: Stocznia Cesarska Development Sp. z o.o. Stocznia Cesarska w Gdańsku

Teren Stoczni Cesarskiej w Gdańsku od kilku lat przechodzi przemianę. Właściciel terenu wyremontował już dawne budynki Dyrekcji oraz Remizy. Od 2022 r. inwestycja jednak spowolniła. Teraz spółka Stocznia Cesarska Development informuje o działaniach służących ochronie zabytkowych obiektów przed wandalizmem oraz rozpoczynających się pracach za budynkiem Dyrekcji.

Budowa S1 obejścia Węgierskiej Górki. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Stocznia Cesarska w Gdańsku – co dalej z tą inwestycją?

Historyczna Stocznia Cesarska w Gdańsku, pamiętająca m.in. słynny strajk stoczniowców, od kilku lat znajduje się w rękach spółki Stocznia Cesarska Development, która chce dać temu miejscu nowe życie. Od 2018 r. działa tu (stworzona we współpracy z Morską Fundacją Historyczną) ścieżka edukacyjna z tablicami przybliżającymi gościom przeszłość tego miejsca. W latach 2019–2020 oddano do użytku wyremontowany budynek Dyrekcji, w którym powstały przestrzenie biurowe na wynajem. Z kolei pod koniec 2021 r. zakończył się remont budynku Remizy, w którym obecnie działają sklep z winami, wine bar oraz restauracja.

Według pierwotnych zapowiedzi kolejnym etapem miała być budowa nowych budynków mieszkalnych we wschodniej części Stoczni. W 2022 r. media informowały jednak, że na propozycje inwestora nie zgadza się konserwator zabytków. Od tamtej pory w temacie panuje cisza. Spółka Stocznia Cesarska Development zapewnia jednak, że obecnie na terenie obiektu toczą się prace zabezpieczające oraz porządkowo-infrastrukturalne.

– Wraz z remontami budynku Dyrekcji i dawnej Remizy podjęliśmy już pierwsze kompleksowe działania wobec historycznej tkanki i sporo doraźnych działań, które na pierwszy rzut oka być może nie są dostrzegalne, a stanowią ważny krok w kierunku ochrony budynków przed większą degradacją. Dotyczy to przede wszystkim naprawy pokryć dachowych. Przystąpiliśmy również do prac porządkowych i intrastrukturalno-sieciowych – mówi Dagmara Rozkwitalska, Business Development Manager w Stocznia Cesarska Development.

Jak wyjaśnia inwestor, w najbliższym czasie prowadzone będą prace na terenie za budynkiem Dyrekcji. Obejmą one m.in. demontaż nawierzchni i elementów betonowych będących w kolizji z uzbrojeniem podziemnym, przeznaczonym do likwidacji oraz z nową siecią wodociągową i kanalizacyjną. Prace te mają potrwać do III kw. 2025 r. Można zgadywać, że budowa nowych sieci stanowi wstęp do realizacji kolejnych etapów inwestycji. Póki co właściciel Stoczni nie ujawnia jednak dalszych planów.

Właściciel Stoczni Cesarskiej w Gdańsku walczy z wandalizmem

W wyniku podjętych działań zabezpieczających, takich jak naprawa pokryć dachowych, historyczne obiekty stoczni są chronione przed dalszą dewastacją. Obecnie największym zagrożeniem dla zachowanych budowli i maszyn są wandale, którzy rozkradają mienie (m.in. suwnice) i wykonują graffiti na murach. W ostatnich miesiącach spółce udało się doprowadzić do skazania wandali na kary grzywny i bezwarunkowego pozbawienia wolności na okres 1 roku. Sprawcom sąd nakazał także naprawienie wyrządzonych szkód.

– Zdajemy sobie sprawę, że nałożone na wandali kary finansowe pokrywają jedynie w części wyrządzone szkody i odzyskanie pieniędzy za wyrządzone szkody jest niemalże niemożliwe, ale mamy nadzieję, że wyroki, które zapadły zadziałają prewencyjnie i zwiększą społeczną świadomość wobec szkód, jakie w rzeczywistości wyrządzają zabytkowej tkance stoczni – podkreśla Rozkwitalska.

Spółka zapewnia, że podejmuje dalsze działania służące ochronie historycznych obiektów. W obliczu powtarzających się aktów wandalizmu inwestor apeluje jednak o rozwagę i nieuszkadzanie zachowanych budynków oraz wyposażenia Stoczni.

Zobacz wnętrza wyremontowanej Stoczni Cesarskiej w galerii: Gdańsk. Stocznia Cesarska. Oto nowy najemca, pracownia Sikora Wnętrza. Zdjęcia