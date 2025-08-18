Rozmowy Muratora: Lidia Klarkowska, Stalprodukt - Zamość Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Co obejmowała transakcja?

Umowa sprzedaży pomiędzy TDJ Estate a Newgate Investment objęła trzy budynki o łącznej powierzchni blisko 9 000 mkw. Obiekt jest w pełni skomercjalizowany.

Pierwszy etap Fabryka Park, zlokalizowany w katowickiej dzielnicy Piotrowice, został otwarty dla klientów w grudniu 2023 roku. Atutem parku handlowego jest jego dogodna lokalizacja – w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Armii Krajowej, w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej oraz stacji kolejowej Katowice Piotrowice. W sąsiedztwie znajdują się również osiedla mieszkaniowe Ligota-Panewniki i Piotrowice-Ochojec, zamieszkane łącznie przez około 50 tys. osób.

Klienci parku handlowego Fabryka Park mogą wybierać wśród oferty sklepów, takich jak:

Action,

Jysk,

Maxi Zoo,

Media Expert,

Pepco,

Rossmann,

Sinsay,

TEDi,

Woolworth,

Ziko Optyk.

Kim jest nowy właściciel?

Nowym właścicielem parku handlowego została firma Newgate Investment (NGI), specjalizująca się w budowaniu wartości parków handlowych oraz mniejszych nieruchomości komercyjnych na rzecz inwestorów. NGI działa na polskich rynkach lokalnych od ponad 11 lat. Łączy kompetencje wysokiej klasy specjalistów z zakresu investment, asset i property management z ekspertyzą w komercjalizacji, finansach i zarządzaniu projektami.

Komentarze stron biorących udział w transakcji

Pan Jarosław Łysik, Manager ds. obrotu nieruchomościami w TDJ Estate, opowiada o inwestycji:

Fabryka Park to przykład inwestycji odpowiadającej na potrzeby lokalnej społeczności, co potwierdza jej pełna komercjalizacja. Cieszymy się, że projekt wzbudził zainteresowanie doświadczonego inwestora, jakim jest Newgate Investment. To także przykład synergii pomiędzy spółkami TDJ, która pozwoliła na ożywienie poprzemysłowych terenów dawnych zakładów Famur

Pan Krystian Modrzejewski, Chief Investment Officer w Newgate Investment, tłumaczy, dlaczego wybrano właśnie ten obiekt:

Fabryka Park Katowice to dla nas modelowy park handlowy z silnym zestawem najemców dopasowanym do potrzeb lokalnych społeczności. Projekt zapewnia możliwość dalszej rozbudowy, co jest w pełni uzasadnione ze względu na duże zasięgi i potencjał ekonomiczny katowickiego i szerzej śląskiego regionu – jest to najgęściej zaludniony obszar w kraju z rozbudowaną siecią dróg i połączeń kolejowych. To kolejny zakup Newgate Investment w tym roku, który podkreśla nasz inwestycyjny apetyt na dominujące w swoich regionach obiekty handlowe z dużym potencjałem wygenerowania dodatkowej wartości dla naszych inwestorów.

II etap inwestycji Fabryka Park

Równolegle trwa budowa drugiego etapu Fabryka Park, który ma dostarczyć 2 800 mkw. powierzchni, z czego 1 300 mkw. zostanie zajęte przez Centrum Medicover. Ofertę wzbogacą również nowe punkty handlowe i usługowe. Rozbudowa kompleksu stanowi potwierdzenie jego znaczenia jako ważnego elementu infrastruktury zakupowo-usługowej dla mieszkańców południowych dzielnic Katowic. Planowany termin otwarcia placówki medycznej przypada na IV kwartał 2026 r.

