Robot murarski Walter Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Start budowy

W Jankowie Gdańskim powstaje nowoczesny kompleks produkcyjno-magazynowy z zapleczem biurowym, którego budowę we wrześniu rozpoczęła firma Harden Construction. Zakończenie inwestycji zaplanowano na początek 2026 roku. Panattoni Park Gdańsk West II realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Całkowita powierzchnia obiektu wyniesie blisko 40 tys. mkw., w tym:

28,5 tys. mkw. powierzchni magazynowej,

10 tys. mkw. powierzchni produkcyjnej,

2 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Lokalizacja kompleksu

Panattoni Park Gdańsk West II znajduje się w Jankowie Gdańskim, kilometr od węzła komunikacyjnego – skrzyżowania dróg ekspresowych S6 i S7, co przekłada się na wygodny dostęp do głównych arterii transportowych Trójmiasta i regionu.

Jakie wyzwania wiążą się z realizacją inwestycji?

Paweł Fiuczek, Dyrektor Zarządzający w Harden Construction, wskazuje najważniejsze wyzwania związane z realizacją Panattoni Park Gdańsk West II:

To projekt wymagający pod względem technicznym. Jednym z większych wyzwań inżynieryjnych będzie budowa niemal kilometrowego odcinka kanalizacji deszczowej, obejmującej około 600 metrów kanalizacji grawitacyjnej i 300 metrów systemu tłocznego. Cała instalacja zostanie włączona do istniejącej infrastruktury w okolicy.

Certyfikacja obiektu

Ponad 50 tys. mkw. terenu inwestycji będzie stanowiła powierzchnia biologicznie czynna (blisko 45% całej działki). Obiekt zaprojektowano zgodnie z wysokimi standardami zrównoważonego budownictwa i będzie poddana certyfikacji w systemie BREEAM na poziomie Excellent.

Przeczytaj również:

Kluczowy najemcy

Ważnym najemcą nowoczesnego kompleksu będzie firma NRF, należąca do grona wiodących dostawców i producentów rozwiązań chłodniczych. Obiekt zostanie dostosowany do specyficznych potrzeb najemcy, a zakres prac obejmie m.in. instalację wysokowydajnych systemów wentylacyjnych dla pieców do lutowania chłodnic, systemu sprężonego powietrza oraz specjalistycznego magazynu materiałów chemicznych i spawalniczych.

Pan Łukasz Kozerski, Dyrektor Operacyjny Harden Construction, komentuje:

Dla NRF przygotujemy ponad 50 punktów instalacji sprężonego powietrza, a także kompleksową infrastrukturę do stanowisk spawalniczych. Wszystko po to, by zapewnić optymalne warunki dla produkcji, testowania i magazynowania elementów chłodniczych.

Źródło: Harden Construction

Przejdź do galerii: Jak zapewnić prawidłowe oświetlenie hali do pracy z wózkami widłowymi?