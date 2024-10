Bliżej do budowy Roma Tower w Warszawie. Kościół porozumiał się z deweloperem

Roma Tower w Warszawie. Budowa wieżowca na kościelnym gruncie o krok bliżej. Jaki będzie?

Zobacz galerię 14 zdjęć Autor: Materiały prasowe BBI Development Wstępne wizualizacje wieżowca Roma Tower w Warszawie

O planowanym wieżowcu Roma Tower w Warszawie słychać od lat. O tym, że projekt przybliża się do realizacji, świadczy porozumienie zawarte niedawno pomiędzy deweloperem BBI Development a kościelną Fundacją Pro Bonum. Co to za inwestycja i dlaczego budzi kontrowersje?

Wieżowiec Roma Tower w Warszawie o krok bliżej

Planowany od wielu lat wieżowiec Roma Tower w Warszawie ma powstać u zbiegu ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej, na kościelnej działce położonej tuż obok Parafii Rzymskokatolickiej św. Barbary w Warszawie. Przypomnijmy, że deweloper i strona kościelna podpisali umowę o wspólnej realizacji Roma Tower jeszcze w 2011 r. Przygotowania do inwestycji idą jednak wolno, a na jej drodze stawały liczne przeszkody.

Na początku października 2024 r. wykonano kolejny krok w kierunku realizacji wieżowca. Deweloper BBI Development podpisał porozumienie z Fundacją Pro Bonum (powołaną przez Archidiecezję Warszawską) dotyczące budowy nowego domu parafialnego dla parafii św. Barbary. Ta inwestycja to swego rodzaju wstęp do budowy Roma Tower, a zarazem obustronne potwierdzenie chęci dalszej współpracy.

Opisane powyżej czynności stanowią kolejny, pozytywny krok w realizacji projektu Roma Tower, jako że wzniesienie nowego budynku parafialnego z przeznaczeniem na potrzeby parafii było istotnym elementem przystąpienia strony kościelnej do przedmiotowego projektu

– podała w komunikacie firma BBI Development.

Nowy dom parafialny, przypominający nowoczesny budynek biurowy, jest już w budowie i ma osiągnąć stan surowy zamknięty w przeciągu 18 miesięcy. Budowę do kwoty nieco ponad 10,7 mln zł sfinansuje deweloper, zaś wszystkie koszty powyżej tej kwoty pokryje Fundacja Pro Bonum. O nowym domu parafialnym przy Nowogrodzkiej projektu biura Juvenes-Projekt pisał w ubiegłym roku serwis Architektura.murator.pl.

Kiedy rusza budowa Roma Tower w Warszawie i jaki to będzie budynek?

Na ten moment dokładny termin budowy Roma Tower nie jest znany, natomiast trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę nowego wieżowca. Jak podawała jeszcze w kwietniu firma BBI Development, uzyskanie tego kluczowego dokumentu spodziewane jest przed połową 2025 r. Teoretycznie budowa wieżowca mogłaby zatem ruszyć już w przyszłym roku.

Jaki będzie wieżowiec Roma Tower w Warszawie? Według założeń zaprezentowanych kilka lat temu:

Roma Tower będzie 170-metrowym budynkiem biurowo-usługowym,

powierzchnia obiektu wyniesie 62,3 tys. m²,

budynek będzie miał garaż podziemny na 245 miejsc parkingowych,

w obiekcie ma się znaleźć m.in. SPA, sala konferencyjna i centrum fitness.

Roma Tower będzie obiektem na wynajem, a zatem nie wiadomo jeszcze, które firmy będą mieć tu swoją siedzibę. Zyski z najmu będą czerpać zarówno strona kościelna, jak i deweloper. Planowana wieża jest zgodna z uchwalonym w 2017 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Co ciekawe, wciąż nie wiemy dokładnie, jak Roma Tower będzie wyglądać. Na stronie dewelopera dostępne są wstępne wizualizacje sprzed kilku lat, jednak już wiadomo, że ostateczny projekt mocno odbiega od tego, co wówczas zaprezentowano. Nie są jednak znane szczegóły.

Kontrowersje wokół Roma Tower

Warto przypomnieć, że pomysł budowy Roma Tower od lat budzi kontrowersje. Chodzi przede wszystkim o lokalizację wieżowca tuż obok niskiej, zabytkowej zabudowy, do której ma on zdaniem części urbanistów nie pasować. Inwestycji przeciwni są też w większości mieszkańcy okolicy, obawiający się m.in. zacienienia swoich nieruchomości oraz zwiększonego ruchu samochodowego na pobliskich ulicach.

Środowisko miejskich aktywistów krytykowało też miasto za pozwolenie na realizację Roma Tower. Tu zarzuty były rozmaite, od wspomnianych urbanistycznych, poprzez wytykanie miastu ignorowania głosu mieszkańców, po sugestie, że urzędnicy zbytnio ustąpili stronie kościelnej. Były też obawy, że w miejscu planowanej wieży znajdował się niegdyś cmentarz, jednak ostatecznie się to nie potwierdziło.

Warto dodać, że nie jest to jedyny planowany w tej okolicy wysokościowiec. Niedaleko, na rogu Alej Jerozolimskich i ul. Chałubińskiego, ma bowiem powstać 193-metrowy wieżowiec Lilium Tower projektu pracowni APA Wojciechowski. Inwestorem jest Goldens Star Group, zaś w obiekcie planowane są apartamenty, biura i część hotelowa.