Przy Stadionie Narodowym będzie balon widokowy. Stąd zobaczysz Warszawę spod chmur

Obok Stadionu Narodowego w Warszawie ruszyły prace nad platformą startową dla balonu widokowego. Będzie to atrakcja turystyczna, która pozwoli obserwować i fotografować miasto z góry. Inwestycję realizuje spółka Air Ship Adventure.

Balon widokowy przy Stadionie Narodowym. Ruszyły prace

Jesienią 2024 r. warszawska spółka Air Ship Adventure uzyskała decyzję środowiskową dla inwestycji polegającej na budowie platformy startowej dla balonu widokowego. W maju 2025 r. ruszyła budowa fundamentów pod platformę, z której będzie startował balon. Lokalizacja jest ciekawa – przy al. ks. Józefa Poniatowskiego 1 w Warszawie, czyli tuż obok Stadionu Narodowego (po jego wschodniej stronie). O sprawie jako pierwszy poinformował profil Nowi Liberałowie w serwisie X.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na realizacji platformy startowej (lądowiska) balonu widokowego na uwięzi (o maksymalnej wysokości wznoszenia do 160 m) z zabudową towarzyszącą o funkcji usługowej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

– można przeczytać w załączniku do decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 428/OŚ/2024 z 30 września 2024 r. Warto zauważyć, że 160 m to np. o 30 m więcej niż wysokość kompleksu wieżowców The Warsaw Hub na Woli i tylko o kilkanaście metrów mniej, niż ma nowy wieżowiec The Bridge.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy balon zostanie udostępniony mieszkańcom i turystom, w jakich dniach i godzinach będzie dostępny ani ile trzeba będzie zapłacić za bilet. Atrakcja z pewnością będzie jednak popularna, o czym świadczą przykłady takich balonów z innych miast, m.in. z Krakowa.

Błonia Stadionu Narodowego wciąż czekają na zagospodarowanie

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza inwestycja planowana na błoniach stadionu PGE Narodowy. Plany zabudowy tych rozległych obszarów w znakomicie skomunikowanej okolicy (metro, tramwaje, kolej) są od dawna, jednak wciąż nie są realizowane. Wokół stadionu rozważa się m.in.:

halę widowiskowo-sportową na 22 tys. osób,

nową siedzibę Muzeum Historii Naturalnej i Narodowego Muzeum Techniki.

Warto też przypomnieć o komercyjnej inwestycji Port Praski, w ramach której nieopodal Stadionu powstają kolejne budynki mieszkalne i usługowe. W planach są m.in. wysokie biurowce bliżej stacji metra. A warto dodać, że skomunikowanie tych okolic będzie się tylko poprawiać – powstaje obecnie projekt 3. linii metra, która wygodnie połączy Stadion z Pragą-Południe. Mimo to okolica wciąż jest raczej pustawa, a zmiany następują powoli.

