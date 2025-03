Pożar hali w Warszawie. Przy Modlińskiej 6D gryzący dym i straż pożarna

13:49

Na terenie kompleksu handlowo-konferencyjnego przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie wybuchł pożar. Samo centrum handlowe jest na szczęście bezpieczne i działa normalnie. Płomienie pojawiły się w pobliskim pustostanie.

Pożar hali w Warszawie. Modlińska 6D bezpieczna

Gryzący dym pojawił się w pobliżu centrum handlowego Modlińska 6D przed południem 20 marca 2025 r. Jak informuje warszawa.eska.pl, w ogniu stanął pustostan – dawna, nieużytkowana hala o wymiarach 150 na 60 m, kiedyś handlowa, dziś magazynowa. W środku znajdowały się głównie odpady. Ogień objął obszar ok. 30 m² wewnątrz hali, nie wydostał się na zewnątrz. Walczy z nim kilka zastępów straży pożarnej. Przyczyna pożaru pozostaje na razie nieznana.

Nikt nie został poszkodowany. Pożar nie zagraża pobliskiemu obiektowi handlowemu Modlińska 6D. Centrum handlowe działa normalnie, nie ewakuowano klientów ani sprzedawców. Na oficjalnym facebookowym profilu centrum pojawił się komunikat.

WAŻNY KOMUNIKAT – CENTRUM MODLIŃSKA 6D JEST BEZPIECZNE! Drodzy Klienci, Pożar dotyczy budynku Modlińska 6C, a NIE naszego centrum. Centrum Modlińska 6D działa normalnie – nasze obiekty są zabezpieczone przeciwpożarowo. Nie ma zaleceń ewakuacji – wszystkie sklepy i usługi są otwarte. Brama główna jest tymczasowo zablokowana przez jednostki straży pożarnej, ale zapraszamy Was bocznym wejściem od strony Media Expert. Dziękujemy za Waszą troskę! U nas wszystko w porządku, więc… do zobaczenia na Modlińskiej 6D!

Przy Modlińskiej 6D pracuje część kupców ze spalonej Marywilskiej 44

Przypomnijmy, że przy Modlińskiej 6D w Warszawie od 26 października 2024 r. działa duże centrum handlowe. W mediach obiekt ten bywa czasem nazywany „drugą Marywilską”, ponieważ przeniosła się tu część przedsiębiorców z hali Marywilska 44, która została zniszczona przez pożar 12 maja 2024 r. Jak jednak podkreślają przedstawiciele spółki MARYWILSKA 44 Sp. z o.o., to określenie wprowadza w błąd i nie powinno być używane. Jak podano w oświadczeniu przesłanym do mediów:

W przestrzeni publicznej Kupcy z MARYWILSKIEJ 44 w sposób zupełnie nieuzasadniony łączeni są z nowym projektem na mapie Warszawy – Centrum Handlowym Modlińska 6D. (...) Pragniemy podkreślić, ze pod adresem Modlińska 6D swoją działalność prowadzi kilkadziesiąt podmiotów na 800 małych podmiotów gospodarczych, które prowadziły działalność w spalonym 12 maja 2024r. Centrum Handlowym MARYWILSKA 44, które w jakikolwiek sposób są powiązane z MARYWILSKĄ 44, w tym mała grupa naszych byłych Najemców, a pozostali to przedsiębiorcy którzy oprócz działalności prowadzonej w Tymczasowym Miasteczku Handlowym MARWYILSKA 44 mają swoje punkty w innych lokalizacjach, w tym w CH Modlińska 6D.

W centrum handlowym Modlińska 6D działa ok. 260 stoisk handlowo-usługowych, w tym m.in. z modą, żywnością, zabawkami, tekstyliami i akcesoriami do telefonów komórkowych. Jeśli chodzi o usługi, to można tu skorzystać m.in. z lokali gastronomicznych, fryzjera, salonów nail oraz studia tańca.

