Lokalizacja Hillwood S8 Warsaw South
Żabia Wola, oddalona o zaledwie 25 minut jazdy od granic Warszawy, należy do najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla rozwoju nowoczesnych usług logistycznych w regionie mazowieckim. Miejscowość położona jest bezpośrednio przy trasie ekspresowej S8, stanowiącej kluczowy korytarz transportowy łączący stolicę z południową i zachodnią Polską oraz europejską trasą E67.
Bliskość węzłów drogowych w Młochowie i Radziejowicach gwarantuje szybki dostęp do Warszawy, autostrady A2 oraz planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzięki temu lokalizacja doskonale sprawdza się w dystrybucji krajowej i międzynarodowej, obsługując zarówno aglomerację warszawską, jak i najważniejsze rynki w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej.
Charakterystyka techniczna Hillwood S8 Warsaw South
Budowa parku Hillwood S8 Warsaw South rozpoczęła się w lipcu tego roku. Inwestycja obejmuje 58 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, zaprojektowanej z myślą o funkcjonalnych rozwiązaniach i komforcie przyszłych najemców.
Specyfikacja techniczna
- powierzchnia – 58 000 mkw.
- wysokość składowania – 12 m
- siatka słupów – 22,5x12 m
- obciążenie ogniowe – 4000 MJ/m2
- nośność posadzki – 8 T/m2
- oświetlenie naturalne – min. 3%
- oświetlenie – LED
- posadzka bezpyłowa
- tryskacze K360
- doki z ochronnymi kołnierzami i hydraulicznymi podnośnikami
- rampy najazdowe umożliwiające dostęp do wnętrza magazynów
Obiekt z certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent
Projekt uwzględnia liczne rozwiązania proekologiczne, dzięki którym park Hillwood S8 Warsaw South uzyska certyfikację BREEAM na poziomie Excellent.
„Decyzja o realizacji Hillwood S8 Warsaw South to konsekwentny krok w ramach naszej długoterminowej strategii inwestowania w lokalizacje o wysokim potencjale operacyjnym, które zapewniają naszym klientom realną przewagę konkurencyjną. Żabia Wola, z bezpośrednim dostępem do ekspresowej trasy S8, znajduje się w naturalnym pasie ekspansji południowego Mazowsza i stanowi idealne uzupełnienie mapy logistycznej wokół Warszawy. To lokalizacja, która łączy szybkość i dostępność z efektywnością kosztową i dostępem do zasobów pracowniczych.
Projekt w Żabiej Woli wpisuje się w nasze podejście do rozwoju: każda inwestycja musi nie tylko spełniać oczekiwania rynku, ale też wyprzedzać je - technologicznie, środowiskowo i funkcjonalnie. Hillwood S8 Warsaw South powstaje z myślą o najemcach, którzy nie poszukują nie tylko doskonałej lokalizacji, ale także zrównoważonych rozwiązań. Dlatego jak na etapie projektowym wiele uwagi poświęciliśmy aspektom środowiskowym i planowanej certyfikacji ekologicznej.”
– mówi Hubert Michalak, Prezes Zarządu Hillwood Polska.
Kompleksowe podejście do inwestycji
Hillwood Polska kompleksowo realizuje inwestycje – od zakupu gruntów, przez projektowanie, po budowę obiektów logistycznych i przemysłowych dopasowanych do potrzeb klientów. Projekty powstają w kluczowych regionach kraju oraz nowych, perspektywicznych lokalizacjach. Firma stawia na jakość, terminowość i rozwiązania proekologiczne, dbając o energooszczędność budynków, komfort użytkowników i optymalne koszty eksploatacji.
Zakończenie inwestycji planowane jest na kwiecień 2026 roku.