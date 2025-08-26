Joanna Woźniak Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Lokalizacja Hillwood S8 Warsaw South

Żabia Wola, oddalona o zaledwie 25 minut jazdy od granic Warszawy, należy do najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla rozwoju nowoczesnych usług logistycznych w regionie mazowieckim. Miejscowość położona jest bezpośrednio przy trasie ekspresowej S8, stanowiącej kluczowy korytarz transportowy łączący stolicę z południową i zachodnią Polską oraz europejską trasą E67.

Bliskość węzłów drogowych w Młochowie i Radziejowicach gwarantuje szybki dostęp do Warszawy, autostrady A2 oraz planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzięki temu lokalizacja doskonale sprawdza się w dystrybucji krajowej i międzynarodowej, obsługując zarówno aglomerację warszawską, jak i najważniejsze rynki w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej.

Charakterystyka techniczna Hillwood S8 Warsaw South

Budowa parku Hillwood S8 Warsaw South rozpoczęła się w lipcu tego roku. Inwestycja obejmuje 58 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, zaprojektowanej z myślą o funkcjonalnych rozwiązaniach i komforcie przyszłych najemców.

Specyfikacja techniczna

powierzchnia – 58 000 mkw.

wysokość składowania – 12 m

siatka słupów – 22,5x12 m

obciążenie ogniowe – 4000 MJ/m 2

nośność posadzki – 8 T/m 2

oświetlenie naturalne – min. 3%

oświetlenie – LED

posadzka bezpyłowa

tryskacze K360

doki z ochronnymi kołnierzami i hydraulicznymi podnośnikami

rampy najazdowe umożliwiające dostęp do wnętrza magazynów

Obiekt z certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent

Projekt uwzględnia liczne rozwiązania proekologiczne, dzięki którym park Hillwood S8 Warsaw South uzyska certyfikację BREEAM na poziomie Excellent.

„Decyzja o realizacji Hillwood S8 Warsaw South to konsekwentny krok w ramach naszej długoterminowej strategii inwestowania w lokalizacje o wysokim potencjale operacyjnym, które zapewniają naszym klientom realną przewagę konkurencyjną. Żabia Wola, z bezpośrednim dostępem do ekspresowej trasy S8, znajduje się w naturalnym pasie ekspansji południowego Mazowsza i stanowi idealne uzupełnienie mapy logistycznej wokół Warszawy. To lokalizacja, która łączy szybkość i dostępność z efektywnością kosztową i dostępem do zasobów pracowniczych. Projekt w Żabiej Woli wpisuje się w nasze podejście do rozwoju: każda inwestycja musi nie tylko spełniać oczekiwania rynku, ale też wyprzedzać je - technologicznie, środowiskowo i funkcjonalnie. Hillwood S8 Warsaw South powstaje z myślą o najemcach, którzy nie poszukują nie tylko doskonałej lokalizacji, ale także zrównoważonych rozwiązań. Dlatego jak na etapie projektowym wiele uwagi poświęciliśmy aspektom środowiskowym i planowanej certyfikacji ekologicznej.” – mówi Hubert Michalak, Prezes Zarządu Hillwood Polska.

Kompleksowe podejście do inwestycji

Hillwood Polska kompleksowo realizuje inwestycje – od zakupu gruntów, przez projektowanie, po budowę obiektów logistycznych i przemysłowych dopasowanych do potrzeb klientów. Projekty powstają w kluczowych regionach kraju oraz nowych, perspektywicznych lokalizacjach. Firma stawia na jakość, terminowość i rozwiązania proekologiczne, dbając o energooszczędność budynków, komfort użytkowników i optymalne koszty eksploatacji.

Zakończenie inwestycji planowane jest na kwiecień 2026 roku.

