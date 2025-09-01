Grzegorz Bałachut Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pierwsza fabryka tajwańskiej firmy Compal w Polsce

Inwestycja Compal to ważny sygnał dla polskiego rynku – tajwański producent uruchamia w naszym kraju swój pierwszy w Europie zakład elektroniki motoryzacyjnej. Tajwan odgrywa od lat istotną rolę w globalnym łańcuchu dostaw elektroniki, odpowiadając za około 60% światowej produkcji chipów, a w segmencie najbardziej zaawansowanych półprzewodników za ponad 90%.

Jest również jednym z wiodących hubów produkcyjnych dla sektora motoryzacyjnego, obejmującego m.in. rozwiązania dla pojazdów elektrycznych i autonomicznych. Wejście Compal na polski rynek to nie tylko nowa inwestycja przemysłowa, lecz także krok w stronę głębszej integracji naszego kraju z globalnym ekosystemem nowoczesnych technologii.

Lokalizacja zakładu produkcyjnego Compal

Nowa fabryka Compal w Czeladzi powstała w jednym z najbardziej rozwiniętych regionów przemysłowych w Polsce – na Śląsku. Lokalizacja została wybrana ze względu na dostęp do wykwalifikowanej kadry oraz strategiczne położenie, które zapewnia sprawną obsługę europejskich producentów motoryzacyjnych. Atutem są także rozbudowana infrastruktura i bliskość głównych szlaków komunikacyjnych.

Charakterystyka obiektu

W skład obiektu wchodzą hala produkcyjna, przestrzeń magazynowa, strefy R&D i testowe oraz nowoczesne biura. Został zaprojektowany tak, aby maksymalnie wspierać efektywność procesów, spełniać rygorystyczne standardy cleanroom i umożliwiać integrację zautomatyzowanych linii produkcyjnych.

W zakładzie wytwarzane będą m.in. elektroniczne części samochodowe (AEP), ze szczególnym uwzględnieniem jednostek sterujących (ECU). W przyszłości portfolio produktowe rozszerzy się o czujniki systemów wspomagania kierowcy (ADAS) oraz systemów autonomicznej jazdy (ADS), wspierając transformację mobilności w Europie.

„Jesteśmy dumni, że wspieramy firmę Compal w realizacji jej pierwszej fabryki elektroniki motoryzacyjnej w Europie. Projekt umacnia Śląsk jako kluczową lokalizację dla inwestycji high‑tech i potwierdza zdolność Panattoni do dostarczania infrastruktury idealnie dopasowanej do potrzeb globalnych producentów, wspierając lokalizację produkcji i zwiększając odporność łańcuchów dostaw” – powiedział Marek Dobrzycki, Partner w Panattoni.

Ekologiczne rozwiązania – certyfikat BREEAM na poziomie Excellent

Projekt spełnia wysokie standardy technologiczne i w zakresie zrównoważonego rozwoju. Obiekt uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Wyposażony jest w energooszczędne instalacje oraz systemy ograniczające zużycie wody. Teren o powierzchni ok. 5 ha został przygotowany z myślą o kolejnych etapach rozbudowy, zgodnie ze strategią Compal dla regionu EMEA. Nowa fabryka stanowi istotny krok w globalnym rozwoju firmy, zbliżając ją do europejskich klientów i wzmacniając jej możliwości w zakresie dostarczania innowacyjnych rozwiązań motoryzacyjnych z większą efektywnością i elastycznością.

Compal Electronics ‒ jeden z czołowych producentów elektroniki na świecie

Compal Electronics, założona w 1984 roku na Tajwanie, przekształciła się z producenta peryferiów komputerowych w globalnego producenta elektroniki. Firma dostarcza laptopy, tablety, monitory, serwery oraz zaawansowane komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego i obsługuje największe marki technologiczne na świecie. Zakład w Czeladzi to jej pierwsza inwestycja produkcyjna w Europie, umożliwiająca lokalną produkcję komponentów motoryzacyjnych.

