Ogromny pająk z drewna i stali przycupnął pod grzbietem Zgorzeliska w Małym Cichym pod Zakopanem

9:20

Zobacz galerię 20 zdjęć Autor: Dariusz Jędrzejewski Konstrukcja wieży widokowej Sky Walk - Serce Poronina przypomina wielkiego owada

Wieża widokowa Sky Walk – Serce Poronina osiągnęła docelową wysokość. To będzie największa atrakcja Podhala. Wszyscy będą chcieli ją zobaczyć. Ma szansę powalczyć z parkami termalnymi i kolejką linową na Kasprowy Wierch o tytuł najpopularniejszego miejsca regionu.

Spis treści

To jeden z projektów, który pokazuje, że nawet najlepsze wizualizacje nie oddadzą rzeczywistości. Jego niezwykły wygląd zapiera dech w piersiach dopiero teraz, chociaż jeszcze nie jest wykończony. Widać już okrąg zawieszonej w najwyższym punkcie podpory, na której będzie się opierać podest widokowej ścieżki spacerowej w najwyższej części. Z góry będzie można niemal dotknąć najwyższych tatrzańskich szczytów.

#MuratorPlus: Orle gniazdo w Beskidach otwarte. Hotel Mercure Szczyrk Resort Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sky Walk - Serce Poronina wciąż w budowie

Sobota, godz. 8.25, ferie zimowe, piękne słońce, mróz. Na parkingu przy górnej stacji wyciągu krzesełkowego w Małym Cichym... cicho i pusto. Słychać dzwonek próbnego rozruchu „krzesełek”. Kolejka na chwilę rusza, ale nie ma jeszcze narciarzy. Wyciąg należy do nielicznych, które są dostępne autem zarówno na dole, jak na górze przy Polanie Zgorzelisko. Pomiędzy górną stacją wyciągu, a sławnym ośrodkiem dla nomenklatury PRL w Zgorzelisku, obecnie hotelu, wyrosła niezwykła konstrukcja, która przypomina gigantycznego owada, a może gada – to zależy od wyobraźni patrzącego. Jeszcze nie jest gotowa, ale już niewiele brakuje. Z góry, gdzie zawieszone są spiralne podesty przyszłego podejścia na najwyższy punkt wieży widokowej, niesie się odgłos wkrętarki lub wiertarki i postukiwania, a w tle słychać radio. Kiedy muzyka przestaje grać z głośników słychać obcy, ale słowiańsko brzmiący język. Tak, to nie pomyłka, bo tę stalowo-drewnianą strukturę budują Czesi. Praca wre, jak widać i słychać także w weekendy.

Inwestycja czeskiej firmy, która jest właścicielem wieży Sky Walk w Świeradowie-Zdroju oraz wieży i najdłuższego mostu wiszącego Sky Bridge 721 w Dolni Moravie w Masywie Śnieżnika w Czechach jest kolejną w rozwoju turystyki wsi i gminy Poronin.

Wieża widokowa Serce Poronina - lokalizacja

Autor: Dariusz Jędrzejewski Konstrukcja najwyższego poziomu ścieżki widokowej niemal lewituje

Jak wygląda konstrukcja Serca Poronina?

Kolos umościł się na stoku tuż przy grzbiecie Wierchu Zgorzelisko. Mnóstwo stalowych odnóży utwierdzonych w betonowych potężnych fundamentach utrzymują stabilnie szkielet giganta, który w najwyższym punkcie wznosi się ponad 50 m nad powierzchnią gruntu.

Sky Walk – Serce Poronina składa się z kilku zasadniczych elementów. Na stoku w najniższym punkcie znajduje się pawilon wejściowy, gdzie będą kasy, zaplecze gastronomiczne i sanitarno-techniczne obiektu.

Najważniejsza część to wsparte na stalowych podporach podesty zawieszonych nad ziemią podestów. Są ich trzy różne rodzaje. Jeden będzie wysunięty daleko ponad stokiem i będzie prowadził nad koronami drzew. Drugi to walcowata wieża z wijącym się wężem łagodnie wznoszącego się podestu, skąd będzie prowadził łącznik, którym przechodzi się na trzeci element, podwieszony owalny trakt spacerowy, który wygląda, jakby lewitował.

Sky Walk – dlaczego Serce Poronina?

Serce to symbol często występujący w podhalańskiej ornamentyce. Do tego kształtu nawiązuje parzenica i formy na sery. Ma symbolizować źródło życia, miłość i dobro. Występuje też we współczesnym logo gminy Poronin, która określa się jako serce Podhala, bo leży niemal w samym jego środku. Miejsce, które zostało wybrane na budowę leży również w gminie Poronin. Nowy obiekt czeskiej firmy Taros Nova otrzymał nazwę Sky Walk – Serce Poronina, w odniesieniu do tradycji regionu, a także z racji kształtu, gdyż w rzucie z góry przypomina serce. W ten kształt układają się podesty i platformy widokowe skierowane jest w kierunku Tatr. „Serce” wieży otula zieleń – będzie można przy okazji zajrzeć w korony świerków i podpatrzeć ptaki. Drewniane elementy mają być ozdobione podhalańskimi motywami zdobniczymi, m.in. rozetami czy kwiatami, którymi dekorowane są podhalańskie domy.

Autor: Dariusz Jędrzejewski Sky Walk - Serce Poronina wznosi się obok górnej stacji wyciągu w Małym Cichym

Wieża Serce Poronina – co tam będzie?

Widoki okraszą dwa szklane tarasy na wysokości 33 i 47 m ponad poziomem gruntu. Ten wyższy będzie największym z dostępnych tego atrakcji w Polsce, bo będzie miał aż 75 m². Ekstremalne atrakcje poza szklanymi tarasami zapewnią rozpięta na wysokości siatka, na którą będzie można wchodzić oraz dwie zjeżdżalnie, którymi odważni będą mogli udać się w drogę powrotną z tarasów wieży. Będzie też ścieżka lokalnych ciekawostek i legend. Łagodnie nachylone podesty ścieżki będą pozwalały na łatwe poruszanie się osobom niepełnosprawnym, także na wózkach oraz ułatwią spacer rodzinom z dziećmi.

Krajobrazowo neutralny

Wielka, choć ażurowa konstrukcja ingeruje w krajobraz, ale nie psuje widoku, bo została wkomponowana w stok i w otoczenie dorodnych świerków. Sam wierzchołek platform widokowych widoczny jest z Wysokiego Wierchu w Bukowinie Tatrzańskiej, ale zajmuje w tym widoku tak niewiele miejsca, że jest niemal nie dostrzegalny na tle Tatr. Dojeżdżając tu przez las od Drogi Oswalda Balzera, widać wieżę dopiero z bezpośredniego sąsiedztwa. To teren, który został kilkadziesiąt lat temu wycięty z terytorium parku narodowego, aby mogło powstawać wczasowisko dla notabli PRL.

Autor:

Dane konstrukcyjne i użytkowe

Długość chodnika – 854 m,

szerokośc chodnika – 2,5 m,

maksymalne nachylenie – 6%,

platforma widokowa dolna – powierzchnia 101 m2, wysokość – 33 m,

platforma widokowa górna – powierzchnia 166 m2, wysokość – 47 m,

zewnętrzna trasa widokowa okrągła – długość 42 m, wysokość – 44 m,

atrakcje: sieć, dwie zjeżdżalnie.

Murowane starcie Dom - parterowy czy piętrowy. MUROWANE STARCIE

Wieża widokowa na Kurzej Górze w Kurozwękach

Zobacz galerię 5 zdjęć Autor: mat. prasowe Wieża widokowa w Kurzętniku na Kurzej Górze ma ponad 35 m wysokości