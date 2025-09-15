Murator Remontuje #2: Jak zamontować instalację wodną w łazience? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Lokalizacja ma znaczenie

Firma Zdrofit konsekwentnie rozwija swoją działalność w centralnej Polsce. We wrześniu uruchomiła 65. klub sieci w Warszawie, który zlokalizowano w ścisłym centrum miasta. Znajduje się on w kompleksie biurowo-handlowym Centrum Marszałkowska, przy ulicy Marszałkowskiej 126/134. Wcześniej, przez ponad pół wieku, funkcjonował tu Dom Handlowy Sezam, którego klientami były osoby z całej Polski. Inwestycja stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby mieszkańców, którzy poszukują przestrzeni do spędzania wolnego czasu w centrum miasta.

Warto podkreślić, że zarówno lokalizacja, jak i różnorodna oferta Klubu Zdrofit Metro Świętokrzyska spełniają założenia stołecznego programu Nowe Centrum Warszawy. Inicjatywa ta ma na celu odpowiedź na współczesne potrzeby mieszkańców i turystów – umożliwiając aktywne spędzanie czasu, regenerację oraz wypoczynek. W ramach realizacji założeń tego programu ratusz miejski prowadzi i planuje inwestycje, które pozwolą na przekształcenie ścisłego centrum miasta w miejsce wygodne, spójne architektonicznie, zielone, dostępne i pełne życia.

i Autor: Zdrofit/ Materiały prasowe

Co oferuje nowy klub Zdrofit w centrum Warszawy?

Powierzchnia najnowszego stołecznego klubu Zdrofit przekracza 1,7 tys. mkw., a tworzy ją osiem wzajemnie uzupełniających się stref treningowych:

funkcjonalna,

wolnych ciężarów,

maszyn,

cardio,

fitness,

relaksu,

recovery,

debiutująca w warszawskich klubach strefa Beat – połączenie treningu z wydarzeniem muzycznym i wizualnym. Ćwiczeniom w tej strefie towarzyszą reaktywne światła i pulsująca muzyka. W planach są także eventy z DJ-ami oraz fitness rave – treningi z muzyką na żywo w atmosferze miejskiej imprezy.

Szczególną uwagę przywiązano do stworzenia strefy regeneracji i odpoczynku. Interaktywny kiosk objaśnia użytkownikom, jak efektywnie zregenerować się po treningu. Do ich dyspozycji są m.in. sauna sucha, sauna infrared, lodopad oraz ściana solna.

Dostępne są również zajęcia, m.in.:

wzmacniające,

Body&Mind, w tym pilates, joga i zdrowy kręgosłup,

taneczne z Zumbą® i Salsation®,

formaty Les Mills®,

Vital Flow – zajęcia przeznaczone dla kobiet po 40. roku życia, łączące pracę nad siłą, elastycznością i równowagą.

i Autor: Zdrofit/ Materiały prasowe

Z szacunkiem dla historii miejsca

Dom Handlowy Sezam oddano do użytku w 1969 roku. Był nowoczesnym, przestronnym i wielofunkcyjnym obiektem. To, co go wyróżniało, to niewielka liczba okien oraz ściany zewnętrzne wykonane z walcowanej blachy aluminiowej. Transformacja ustroju w Polsce, wraz z napływem nowych punktów handlowo-usługowych, przyczyniły się do spadku jego popularności. Sezam zamknięto w 2014 roku, a w 2018 w jego miejscu powstał kompleksem biurowo-handlowym, w którym obecnie funkcjonuje klub Zdrofit. W nawiązaniu do szczególnej historii tego miejsca, na jednej ze ścian zachowano oryginalną mozaikę z płytek ceramicznych z lat 60. XX wieku, a przy wejściu znajduje się reprodukcja archiwalnego zdjęcia Sezamu z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

i Autor: Zdrofit/ Materiały prasowe

