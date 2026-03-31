Na łódzkim Starym Polesiu finiszuje budowa inwestycji mieszkaniowej Atrium dewelopera art.Locum S.A. Jak informuje deweloper, projekt zlokalizowany przy ulicy Pogonowskiego 44 dostarczy na rynek 165 lokali w budynku, który łączy nowoczesną architekturę z odniesieniami do artystycznego dziedzictwa miasta. Przekazanie kluczy nowym właścicielom zaplanowano na IV kwartał 2026 roku.

165 mieszkań w sercu Starego Polesia

Projekt Atrium wprowadzi na lokalny rynek blisko 7 tys. mkw. powierzchni mieszkalnej. Oferta obejmuje zróżnicowane metraże, od kompaktowych lokali o powierzchni 28 mkw. po przestronne, 82-metrowe apartamenty. Struktura budynku została zaprojektowana w formie odwróconej litery „U”, co pozwoliło na wygospodarowanie wewnętrznego, zielonego patio, które ma pełnić funkcję strefy wypoczynkowej dla mieszkańców.

Inwestycja składa się z dwóch segmentów o zróżnicowanej wysokości – sześcio- i czterokondygnacyjnego. Na najwyższym piętrze zaprojektowano dwupoziomowe mieszkania z antresolami oraz prywatnymi tarasami, co stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na lokale o podwyższonym standardzie w tej części Łodzi.

Architektura z łódzką tożsamością

Deweloper postawił na design części wspólnych inspirowany twórczością artystów związanych z miastem. Kolorystyka elewacji i wnętrz nawiązuje do dzieł awangardowej rzeźbiarki Katarzyny Kobro, a w korytarzach mają pojawić się cytaty z poezji Juliana Tuwima. Jest to coraz częstsza praktyka na rynku nieruchomości, gdzie deweloperzy starają się budować unikalną tożsamość projektu poprzez odwołania do lokalnego kontekstu kulturowego.

Poza warstwą estetyczną budynek wyposażono w standardowe udogodnienia, takie jak podziemna hala garażowa, cichobieżne windy i rowerownie. W parterze od strony ulicy zaplanowano trzy lokale usługowe, co ma wzmocnić miastotwórczy charakter inwestycji i ożywić jej bezpośrednie otoczenie.

Inwestycja wpisana w rewitalizację

Projekt realizowany przez art.Locum S.A. wpisuje się w szerszy trend transformacji Starego Polesia. Dzielnica, przez lata niedoceniana, dzięki kompleksowym działaniom rewitalizacyjnym i rosnącej aktywności prywatnych inwestorów, zyskuje na popularności i staje się jednym z bardziej pożądanych adresów w centrum Łodzi. Nowoczesna zabudowa mieszkaniowa, taka jak Atrium, uzupełnia historyczną tkankę i przyciąga do dzielnicy nowych mieszkańców oraz kapitał, co z kolei stymuluje dalszy rozwój lokalnej infrastruktury i usług.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

