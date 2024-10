Największa farma wiatrowa w Wielkopolsce wyrośnie pod Rawiczem. Zasili 200 tysięcy gospodarstw domowych

13:46

Zobacz galerię 4 zdjęcia Autor: Tauron W Miejskiej Górce będzie 17 farma wiatrowa Taurona w Polsce

Tauron Zielona Energia kupił projekt elektrowni wiatrowej o mocy 190 MW. Wiatraki staną w okolicach Miejskiej Górki, niewielkiego miasteczka niedaleko Rawicza w południowej Wielkopolsce.

Spis treści

S86. Burzenie wiaduktów w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wiatraki to jeden z „produktów regionalnych” Wielkopolski. Niegdyś był to wielki spichlerz zbożowy. Z tysięcy drewnianych wiatraków, które mieliły ziarno na kasze i mąkę do dzisiaj pozostało kilkadziesiąt, ale to i tak największy skansen tego typu budownictwa w Polsce. W Miejskiej Górce również przetrwał jeden zabytkowy wiatrak. Dzisiaj wietrzna Wielkopolska zapełnia się nowoczesnymi uskrzydlonymi konstrukcjami, które produkują zieloną energię.

Idealne warunki dla wiatraków w Wielkopolsce

To płaskie, równinne tereny rolnicze z niewielkim udziałem lasów. Pośród rozległych obszarów pól leżą niewielkie wsie o skupionej zabudowie. Warunki terenowe pretendują ten obszar do rozwoju energetyki wiatrowej. Dodatkowo jest to region należąca do drugiej strefy wietrzności o bardzo korzystnych warunkach wiatrowych.

W rejonie pomiędzy Miejską Górką a Krobią działa już od 11 lat farma wiatrowa Krobia Południe hiszpańskiej spółki Acciona Energia, której zdolność produkcyjna wynosi 33 MW.

Tauron kupił niezrealizowany projekt

Firma Finadvice Polska 1 od wielu lat próbowała zrealizować projekt farmy wiatrowej w rejonie Miejskiej Górki. Nie doczekała jednak finału inwestycji i ogłosiła upadłość. Została przejęta wraz z projektem przez Tauron Zielona Energia. Zakup i realizacja inwestycji będzie według szacunków kosztować firmę energetyczną blisko 2 mld zł. Pierwsze prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze jesienią.

Wiatraki wyrosną wokół sześciu wsi

Projekt przewiduje budowę 53 wiatraków w sześciu lokalizacjach: najwięcej, bo 12 wzniesione zostanie w sołectwie Konary, 10 na terenie sołectwa Dłoń, 9 w Kołaczkowicach, po 7 w Roszkowie i Sobiałkowie oraz 5 w Gostkowie.

Każda z instalacji będzie miała 134 m wysokości i moc 3,6 MW. W sumie projekt Miejska Górka będzie miał moc ok. 190 MW. Uruchomienie elektrowni planowane jest w 2027 r.

Największa farma razy dwa

Miejska Górka to 17 i jednocześnie największa inwestycja Tauronu w energetyce wiatrowej w Polsce. Farma składająca się sześciu skupisk wiatraków będzie także największą elektrownią wiatrową w Wielkopolsce. Firma w tym roku zapowiada uruchomienie trzech instalacji, których moc wynosi w sumie 120 MW. To pokazuje gigantyczną skalę przedsięwzięcia pod Miejską Górką.

Wiatraki nie szkodzą polom

Budowa wiatraków produkujących energię elektryczną nie zaburza i nie koliduje z rolniczym charakterem okolicy. Pośród wysokich masztów rolnicy mogą dalej uprawiać jak dawniej ziemię. Nie ma przeszkód, aby pomiędzy współczesnymi wiatrakami rozciągały się dziesiątki hektarów pól buraków cukrowych, pszenicy czy pomidorów, ogórków i fasoli, z których słyną te okolice z racji niedalekiego zakładu przetwórstwa we wsi Pudliszki.

Autor:

Hossoland – nowy park rozrywki w budowie. Zobacz, jak powstaje

Zobacz galerię 17 zdjęć Autor: Hossoland Park rozrywki Hossoland w budowie.