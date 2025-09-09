Murator Remontuje #2: Odnawiamy fasadę budynku Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Lokalizacja i projekt centrum zakupowego Ławica Shopping Park

Poznań zyskał nowe centrum zakupowe – Ławica Shopping Park, zlokalizowany przy ulicy Bukowskiej, tuż obok lotniska. Kompleks wyróżnia się nowoczesną koncepcją architektoniczną. Tworzą go trzy w pełni przeszklone budynki o zaokrąglonych bocznych ścianach, które są zwieńczone lekkim, ażurowym dachem. Całość została zrealizowana na terenie o powierzchni około 2 hektarów.

Firma Scallier, specjalizująca się w realizacji i zarządzaniu projektami z sektora handlowego w Polsce i Rumunii, była odpowiedzialna za kompleksowe wsparcie doradcze przy realizacji centrum.

Jakie marki, sklepy i usługi znajdziesz w Ławica Shopping Park?

Park handlowy oferuje łącznie ok. 7 tys. mkw. powierzchni najmu i został w pełni skomercjalizowany jeszcze przed oficjalnym otwarciem. W jego strukturze znajduje się 17 lokali użytkowych. Odwiedzający mogą korzystać z oferty znanych sieci handlowych oraz popularnych punktów usługowych. Wśród najemców znajdują się m.in.: Media Expert, Lidl, Action, Pepco oraz Maxi Zoo.

Co więcej, w kompleksie Ławica Shopping Park uruchomiono pierwszą w Poznaniu drogerię niemieckiej marki DM, a także firmowy showroom z ekskluzywnymi meblami firmy Sofa & Friends.

Ofertę parku handlowego uzupełniają liczne punkty usługowe, w tym salon optyczny, apteka, kwiaciarnia, paczkomat, automat kwiatowy, a także strefa gastronomiczna z piekarnią Gorąco Polecam.

Jakie udogodnienia oferuje park handlowy?

Nowoczesne rozwiązania techniczne zapewniają komfort użytkownikom obiektu. Do każdego sklepu prowadzą bezpośrednie, zewnętrzne wejścia, co ułatwia szybkie zakupy i zwiększa wygodę odwiedzających. Na terenie kompleksu znajduje się duży parking wraz z 220 miejscami postojowymi dla samochodów oraz miejscami dla rowerów, a także sieć wewnętrznych dróg i chodników. Wokół kompleksu wykonywane są nowe nasadzenia zieleni, co podnosi estetykę przestrzeni.

Pan Bartosz Nowak, Partner Zarządzający w Scallier, opowiada o projekcie:

Jesteśmy dumni z uruchomienia tak niekonwencjonalnego i efektownego obiektu, jakim jest Ławica Shopping Park, który powstał w naszym, rodzinnym mieście. To dla nas szczególny projekt, uczestniczymy w nim od początku, od kiedy zainicjowany został pomysł realizacji inwestycji. W trakcie całego procesu inwestycyjnego Scallier wspierał inwestora jako strategiczny doradca komercyjny oraz wyłączny agent komercjalizacji. Obecnie zaś zarządzamy parkiem w roli Property Managera.

Źródło: Scallier