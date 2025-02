Kompleks pofabrycznych budynków przy Przędzalnianej w Łodzi przejdzie metamorfozę

11:16

Zobacz galerię 5 zdjęć Autor: Mat. Pras./UM Łódź Tak po rewitalizacji ma wyglądać kompleks przy Przędzalnianej 71

Przemiana niszczejącej od lat części fabrycznego imperium Karola Scheiblera na Księżym Młynie przy ul. Przędzalnianej 71 w Łodzi ma szansę w końcu wejść w życie. Projekt zapowiada deweloper, który kupił ten teren wraz z ważnym pozwoleniem na budowę.

Spis treści

Ten sam teren - nowy właściciel i nowe plany

Projekt rewitalizacji tej części dawnych zabudowań fabrycznych na Księżym Młynie nie jest nowy. Takie plany przedstawiał bowiem już poprzedni właściciel tego terenu.

Plany z 2022 roku nie doczekały się jednak realizacji, niewykluczone więc, że nowy właściciel czyli spółka OKAM Capital, doprowadzi je do końca.

Co się może zmienić?

Założenia są takie, że na 28 tys. metrów kwadratowych planowane jest gruntowne odrestaurowanie historycznej zabudowy oraz budowa pięciu nowych obiektów, które łącząc funkcje mieszkaniowe, handlowo-usługowe i gastronomiczne, zostaną wkomponowane w zabytkowy charakter tej części Księżego Młyna.

Czytaj też: Famuły przy ulicy Ogrodowej w Łodzi przechodzą renowację. Będą tu mieszkania, restauracje i biura

Będzie można zamieszkać w dawnej przędzalni

Jak informuje łódzki magistrat, centralnym punktem kompleksu pozostanie gmach XIX-wiecznej przędzalni, wzniesionej jeszcze przez pierwszego właściciela tego terenu Krystiana Wendischa (później dopiero kupił ją Karol Scheibler). Stary gmach z 1827 r. zostanie przebudowany na dom mieszkalny z częścią usługową.

Natomiast w zabytkowych obiektach dawnego ambulatorium, warsztatu, portierni i tzw. domu Wendischa (pochodzący z lat 20. XIX w. jest jednym z najstarszych budynków mieszkalnych) planowane są przestrzenie gastronomiczne, handlowo-usługowe i biurowe.

Jak podał łódzki Urząd Miejski, szczegółową prezentację inwestycji przy ul. Przędzalnianej 71 OKAM zapowiada na międzynarodowych targach nieruchomości MIPIM w Cannes, gdzie w roli partnera gościć będzie na stoisku Łodzi.

Pisaliśmy także: Stalowy szkielet ze szklanymi ścianami, czyli Ażurowa Kamienica w Łodzi

Inwestor, który zrealizował Strefę Piotrkowska 217

Spółka OKAM Capital nie jest całkiem nieznana w Łodzi. To jeden z liderów wśród firm deweloperskich, specjalizujących się w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. W portfolio OKAM znajduje się ponad 28 projektów w 8 miastach w Polsce. To też spółka o doświadczeniu w renowacji historycznej tkanki miejskiej. W Łodzi zrealizowała m.in. Strefę Piotrkowska 217 i wzniesione przy niej (od strony al. Kościuszki) osiedle Strefa Progress oraz biurowiec Łódź.Work w przebudowanej fabryce Meyerhoffa przy ul. Dowborczyków 18, przy której obecnie powstaje osiedle mieszkaniowe NOW.

Polecamy też: Miesza się tu gotyk, niemiecki renesans i manieryzm. Kamienica pod Gutenbergiem przy Piotrkowskiej w Łodzi

Gołębiewski największym hotelem w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Murowane starcie Dom - parterowy czy piętrowy. MUROWANE STARCIE

Autor: