Handel wraca na Marywilską 44. Rolę hali przejęło kontenerowe miasteczko handlowe

31 sierpnia 2024 roku handel wraca na Marywilską 44 w Warszawie. Tego dnia zaczyna działalność, wybudowane tu przez właściciela hali, kontenerowe miasteczko handlowe, w którym znalazło swoje miejsca 400 najemców hali objętej pożarem w maju tego roku. Wciąż trwa śledztwo prokuratury wyjaśniające przyczynę pożaru.

Pożar przy Marywilskiej 44 zniszczył halę i miejsca pracy

Głośny pożar hali przy Marywilskiej 44 w warszawskiej Białołęce odbił się echem w całej Polsce. Doszło do niego 12 maja. Objął swoim zasięgiem całą halę, która spłonęła doszczętnie. W spalonym obiekcie znajdowało się ponad 1400 sklepów i punktów usługowych. Większość handlujących tam osób to społeczność pochodzenia wietnamskiego. To było największe tego typu centrum handlowe w Warszawie.

Właścicielem hali jest spółka Mirbud, która od początku deklarowała chęć odbudowy hali. Zanim jednak do tego dojdzie, przy Marywilskiej 44 na Białołęce stanęło tymczasowe kontenerowe miasteczko handlowe. Ma zapewnić możliwość prowadzenia działalności handlowej najemcom spalonej hali.

Otwarcie miasteczka handlowego przy Marywilskiej przesunięto

Spółka Mirbud ustawiła więc kilka alejek przeszklonych kontenerów dla najemców. Początkowo planowano jego uruchomienie 3 sierpnia. Miał tam wówczas wrócić handel. Jednak w ostatniej chwili, otwarcie przesunięto.

Tak tłumaczyła nam to Małgorzata Konarska, prezes spółki Marywilska 44.

Niestety mamy obecnie środek sezonu urlopowego. Nie udało nam się jeszcze zdobyć wszystkich uzgodnień i pozwoleń, a bez tego nie możemy ruszyć. Liczymy, że stanie się to jak najszybciej. Cieszymy się, że nasi najemcy podeszli do tego ze zrozumieniem – mówiła w ostatnich dniach lipca Małgorzata Konarska, prezes spółki Marywilska 44.

Otwarcie miasteczka kontenerowego przy Marywilskiej 44

Kontenerowy park handlowy jednak zostanie otwarty. Wznowienie działalności handlowej zaplanowano na 31 sierpnia.

Tymczasowe miasteczko handlowe usytuowano na parkingu niedaleko spalonej hali. Zainteresowanie handlowców najmem kontenerów było ogromne.

Otwarcie tymczasowego parku handlowego odbędzie się 31 sierpnia. Docelowo ma być tam około 800 kontenerów handlowych. Zainteresowanie jest duże. Udało się tam zagospodarować ponad 400 naszych najemców z tej zniszczonej hali - mówi Paweł Korzeniowski, członek zarządu spółki Mirbud.

Spalona hala przy Marywilskiej czeka na odbudowę

Tymczasem sama hala wciąż dopiero czeka na odbudowę. Nie będzie ona możliwa dotąd, doki nie zakończy się prokuratorskie śledztwo związane z wyjaśnieniem przyczyn pożaru.

Toczy się też procedura likwidacji szkody, jeśli chodzi o ubezpieczyciela.

Dopóki prokuratura nie zakończy postępowania i nie zostanie wydana opinia co do powodów pożaru, dotąd ubezpieczyciel nie zakończy procedury likwidacji szkody. Jesteśmy w bliskiej współpracy z ubezpieczycielem. Wyraża chęć wypłaty odszkodowania. Wypłacił nam zaliczkę w wysokości 15 mln zł na poczet przyszłego odszkodowania – dodaje Korzeniowski.

Pożar hali Marywilska 44 w Warszawie

Przypomnijmy. Pożar hali handlowej przy ulicy Marywilskiej 44 w Warszawie wybuchł 12 maja około godziny 3:30 nad ranem. Straż pożarna przyjechała na miejsce już po 11 minutach. W akcji brało udział ponad 240 strażaków i 79 wozów ratowniczo-gaśniczych oraz ponad 60 policjantów. Służby poinformowały, że przyczyną pożaru było podpalenie. W tej sprawie prokuratura prowadzi śledztwo. Badane są także wątki rosyjskie w tej sprawie.

