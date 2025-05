Grupa Arche wyremontuje dawną hutę w Szklarskiej Porębie. Wiemy, co tu powstanie

Grupa Arche wyremontuje dawną hutę w Szklarskiej Porębie. Już wiemy, co tu powstanie

Autor: Wikimedia Commons/Przemysław Woźnica (nickt.pl)/CC https://creativecommons.org/licenses///deed.pl, CC BY-SA 3.0 Dawna huta szkła w Szklarskiej Porębie

Grupa Arche, znana z przywracania do życia zaniedbanych historycznych budynków, kupiła w 2024 r. za ponad 7,75 mln zł zabudowania dawnej huty szkła w Szklarskiej Porębie. W maju 2025 r. na spotkaniu z mieszkańcami ujawniono wstępne plany wobec obiektu. Ma tu powstać m.in. muzeum, hotel, restauracje i basen.

Dawna huta w Szklarskiej Porębie w rękach Grupy Arche

Grupa Arche, od lat słynąca z przekształcania opuszczonych dawnych budynków w nowoczesne hotele, nie próżnuje. W pierwszej połowie grudnia 2024 r. informowano o zakupie przez Grupę Pałacu Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich, zaś ledwie tydzień później pojawiła się informacja o nabyciu terenu po dawnej hucie szkła w Szklarskiej Porębie wraz z zachowanymi zabudowaniami przy ul. Osiedle Huty. Kwota tej ostatniej transakcji wyniosła 7,75 mln zł brutto. Nabyte tereny objęte są użytkowaniem wieczystym do 2089 r.

Od początku spekulowano, że w planach jest kolejny luksusowy hotel. Tak stało się w ostatnich latach choćby z Sanatorium Milicyjnym w Nałęczowie czy Cukrownią Żnin. W przypadku dawnej huty w Szklarskiej Porębie taka sama droga wydaje się o tyle uzasadniona, że okolica jest bardzo malownicza i chętnie odwiedzana przez turystów.

Jak poinformował w maju 2025 r. serwis szklarskaporeba.naszemiasto.pl, znane są już wstępne plany Grupy Arche wobec dawnej huty. Po remoncie w obiektach znaleźć się mają:

restauracje,

hotel na ok. 300 miejsc,

muzeum związane z hutnictwem szkła,

przestrzeń kulturalno-konferencyjna,

basen,

plaża piknikowa.

Na razie nie podano żadnych terminów realizacji. Inwestora dopiero czeka etap projektowy i uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

Huta w Szklarskiej Porębie pracowała do 1992 r. Dziś to niemal ruina

Omawiana huta pierwotnie znana była jako Huta Josephine (Josephinehutte) i działała od 1842 r. Jej nazwa pochodziła od imienia żony właściciela, hrabiego Leopolda von Schaffgotscha. O lokalizacji zakładu w tym miejscu zadecydował m.in. dostęp do wszelkich niezbędnych surowców w okolicy oraz możliwość wykorzystania energii rzeki. Po drugiej wojnie światowej hutę przemianowano na Hutę Szkła Kryształowego Julia. Zakład zakończył produkcję w 1992 r. i od tamtej pory stopniowo popada w ruinę.

Co ciekawe, dokonana w grudniu 2024 r. transakcja zakupu huty przez Grupę Arche to już drugie podejście do tematu. Firma próbowała już nabyć tę nieruchomość na przełomie 2022 i 2023 r., jednak ostatecznie z nieznanych przyczyn nie doszło to do skutku. W tamtym momencie kwota sprzedaży wynosiła ok. 12 mln zł. Można więc powiedzieć, że inwestorowi opłacało się poczekać – ostatecznie nabył teren z budynkami za 7,75 mln zł.

