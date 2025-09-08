Rozmowy Muratora: Lidia Klarkowska, Stalprodukt - Zamość Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Czego dotyczyła zawarta transakcja?

Transakcja dotyczyła wynajmu nowoczesnej powierzchni biurowej przez firmę Unum Życie TUiR S.A. w kompleksie Cavatina Hall w Bielsku-Białej. Obiekt ten łączy funkcje biurowe i kulturalne. Wyróżnia go jego niepowtarzalna i futurystyczna bryła, dzięki której stał się architektoniczną ikoną miasta. Część biurowa jest aktualnie niemal w pełni skomercjalizowana. To także popularne miejsce spotkań mieszkańców i gości, chętnie odwiedzane ze względu na bogatą ofertę kulturalną.

Zespół Cavatina Holding jest odpowiedzialny za wykończenie i przygotowanie ponad 270-metrowego lokalu dla nowego najemcy, w którym Unum Życie będzie obsługiwało klientów indywidualnych oraz firmy. W znalezieniu dogodnej lokalizacji firmę wspierała międzynarodowa agencja doradcza Cushman & Wakefield.

Przeczytaj również:

Kim jest nowy najemca?

Nowym najemcą została firma Unum Życie TUiR S.A., będąca częścią międzynarodowej Grupy Unum – jednej z wiodących firm ubezpieczeniowych działających w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Swoim klientom w Polsce oferuje:

ubezpieczenia na życie grupowe i indywidualne,

ubezpieczenia wypadkowe,

ubezpieczenia zdrowotne,

produkty pomagające gromadzić kapitał na przyszłość.

Unum Życie od lat jest doceniane za etyczne podejście do biznesu i wysokie standardy pracy, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane zarówno przez branżę, jak i samych klientów.

Kompleks Cavatina Hall

Pierwszy budynek kompleksu – Cavatina Hall A – został oddany do użytku w 2020 roku. W lutym 2023 roku dołączył do niego budynek B o powierzchni około 4,8 tys. mkw.

Do grona jego najemców należą m.in.:

Precisely,

ICE Mortgage Technology,

Comarch,

mBank.

To, co wyróżnia Cavatina Hall, to przemyślana oferta, wysoki standard wykończenia oraz nowoczesne rozwiązania wspierające efektywność operacyjną i realizację celów ESG.

Budynek Cavatina Hall A to unikatowy w skali kraju projekt, stanowiący przykład nie tylko oryginalnej architektury, lecz także zrównoważonego rozwoju i troski o środowisko naturalne. Kompleks oferuje około 8 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Na jego popularność wpływają między innymi:

wysoki poziom funkcjonalności,

oryginalny design,

realizacja założeń zrównoważonego rozwoju, umożliwiająca firmom osiąganie celów strategii ESG.

Co więcej, obiektowi przyznano certyfikat BREEAM na poziomie Excellent oraz WELL Health-Safety, potwierdzające jego zgodność z najwyższymi standardami zrównoważonego budownictwa i troski o zdrowie użytkowników. Warto podkreślić, że sala koncertowa znajdująca się w Cavatina Hall jest pierwszym tego typu obiektem w Polsce, który uzyskał certyfikat BREEAM.

Polecamy:

Komentarze kluczowych osób zaangażowanych w transakcję

Pani Natalia Batóg, Kierownik Zespołu Administracji, Unum Życie TUiR S.A., tłumaczy, dlaczego podjęto decyzję o lokalizacji nowej siedziby w Cavatina Hall:

Wybór odpowiedniej ochrony życia i zdrowia dla swojej rodziny lub pracowników to ważna decyzja – dlatego zależy nam na tym, aby nasze placówki zapewniały komfort klientom i współpracownikom oraz były łatwo dostępne dla jak najszerszego grona osób. Cavatina Hall, dzięki swojej lokalizacji. funkcjonalnościom oraz wysokiej jakości wnętrzu, zdecydowanie spełnia te oczekiwania. Cieszymy się, że już wkrótce będziemy mogli powitać grono klientów w nowym miejscu na mapie Polski.

Pan Krzysztof Wilczak, Leasing and Property Management Director - Bielsko-Biała, Cavatina Holding, podkreśla znaczenie tej transakcji dla rozwoju kompleksu i lokalnej społeczności:

Podpisanie umowy z Unum Życie oznacza nie tylko dołączenie kolejnej renomowanej marki do grona najemców Cavatina Hall. Wzbogaci także ofertę usługową dla pracowników firm mających siedziby w kompleksie i lokalnej społeczności.

Źródło: Grupa Kapitałowa Cavatina Holding S.A.