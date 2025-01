Działka przy Brzeskiej 16 w Warszawie sprzedana za miliony. Zaciekła licytacja trwała 1,5 h

Autor: Wikimedia Commons/Roman Eugeniusz/CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Adres Brzeska 16 w Warszawie to dziś głównie pustka między sąsiednimi kamienicami. Działka częściowo zajęta nieczynnym, zaniedbanym pawilonem okazała się jednak łakomym kąskiem dla deweloperów. 22 stycznia 2025 r. niewielki w gruncie rzeczy kawałek gruntu sprzedał się na licytacji za 16,3 mln zł. Co tu powstanie?

Brzeska 16 w Warszawie. Działkę nabył znany deweloper

Za działkę o powierzchni 1082 m2, położoną między kamienicami na Pradze-Północ, spółka Ronson Development Group zapłaciła aż 16,3 mln zł. Kwota robi tym większe wrażenie, jeśli wziąć pod uwagę, że cena wywoławcza wynosiła 3,8 mln zł. Zaciekła licytacja między 17 chętnymi trwała 1,5 godziny.

Na działce znajduje się budynek użytkowy, o powierzchni zabudowy 178 m², w którym są dwa lokale użytkowe. Lokale nie są obciążone umowami najmu. Budynek wybudowany został w 1912 r. i wymaga wykonania niezbędnego remontu, znajduje się w nim instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna

– podaje strona urzędu dzielnicy.

Środki ze sprzedaży nieruchomości zasilą teraz miejski budżet. Wysoka cena wynika zapewne z dogodnej lokalizacji – w okolicy powstaje coraz więcej nowej mieszkaniówki, wciskanej między starszą zabudowę, a z Brzeskiej 16 blisko jest do tramwajów i 2. linii metra M2.

Co zbuduje przy Brzeskiej 16 Ronson Development Group?

Na ten moment deweloper, który stał się właścicielem terenu, nie ujawnił swoich planów co do niego. Można jednak zgadywać, że najprawdopodobniej powstanie tu apartamentowiec. Plan miejscowy dopuszcza na działce obiekt mieszkaniowy lub usługowy, o wysokości do 27 m. Nowa zabudowa może wypełnić całą działkę, stykając się z kamienicami po obu stronach.

Opuszczony pawilon stojący na działce jest co prawda przedwojenny, ale nieobjęty ochroną konserwatorską (jeszcze kilka lat temu działał tu klub Offside). Zapewne czeka go zatem rozbiórka. Do rejestru zabytków wpisany jest za to cały układ urbanistyczny ulicy Brzeskiej na odcinku Ząbkowska-Kijowska.

