Dom Partii w Białymstoku sprzedany. Zaskakujący nabywca zapłacił ponad 20 mln zł

Dom Partii w Białymstoku sprzedany. Zaskakujący nabywca zabytku zapłacił ponad 20 mln zł

14:26

Budynek znany jako Dom Partii w Białymstoku jeszcze niedawno należał do Uniwersytetu w Białymstoku. Mieściły się tu wydziały humanistyczne uczelni. Teraz jednak nowym właścicielem obiektu została spółka zajmująca się produkcją konstrukcji metalowych i ich części.

Dom Partii w Białymstoku z nowym właścicielem

W 2026 r. Dom Partii w Białymstoku (plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1) nie będzie już siedzibą wydziałów humanistycznych tutejszej uczelni. Zabytkowy gmach z 1952 r. przejdzie na własność spółki MICHAŁ P. Targoński Sp. K. Kwota sprzedaży wyniosła 20,8 mln zł netto.

Co ciekawe, według Krajowego Rejestru Sądowego podstawową działalnością prowadzoną przez tę firmę jest „produkcja konstrukcji metalowych i ich części”.

Głównym kierunkiem naszej działalności jest produkcja silosów paszowych oraz zbożowych. (...) Poza działalnością produkcyjną świadczymy usługi w zakresie obróbki blachy (czarnej, ocynkowanej, kwasoodpornej) polegającej na wykrawaniu, gięciu, cięciu, zwijaniu i spawaniu oraz wykonywaniu rur spiro wg indywidualnych potrzeb Klienta

– podaje strona firmy.

Na ten moment nie wiadomo, jakie plany wobec budynku ma nowy właściciel. Budynek objęty jest jednak ochroną konserwatorską, a zatem wszelkie dalsze kroki będą wymagały uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

Dokąd przeniosą się studenci z Domu Partii?

Jak podaje serwis bialystok.eska.pl, wydziały humanistyczne przeniosą się do 2026 r. z Domu Partii do nowego budynku na kampusie przy ul. Ciołkowskiego. Będzie to nowoczesny trzykondygnacyjny obiekt z obszerną aulą i zielonym dziedzińcem, który zaoferuje pracownikom naukowym i studentom niemal 9,5 tys. m² powierzchni.

Budowla za ponad 84,5 mln zł jest już coraz bliższa ukończenia – trwają prace instalacyjne i wykończeniowe. Finisz inwestycji przewidywany jest w lutym 2026 r. Jak informuje kanclerz UwB Tomasz Zalewski, kwota 20,8 mln zł uzyskana ze sprzedaży Domu Partii posłuży do częściowego pokrycia kosztów budowy nowej siedziby.

Dom Partii w Białymstoku – historia

Dom Partii projektu arch. Stanisława Bukowskiego powstał w latach 1953–1954. Socrealistyczny gmach przez kilka dekad był siedzibą Komitetu Wojewódzkiego PZPR. To od tego faktu wzięła się jego zwyczajowa nazwa. W 1990 r. został przejęty przez Uniwersytet w Białymstoku i od tamtej pory służył jako siedziba wydziałów humanistycznych tej uczelni. W zabytkowym budynku do dziś zachowała się część oryginalnego wystroju.

